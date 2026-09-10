Líbano: Nuevas reglas para paneles solares

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El Líbano está tratando de restaurar el orden en una zona que ha crecido mucho más rápido que su regulación. Ministros de Interior y Municipalidades, Ahmad Hajjar, Obras Públicas y Transporte, Fayez Rasamny, y Energía y Agua, Joe Saddi, han adoptado una decisión conjunta que rige la instalación de sistemas fotovoltaicos con un poder de menos de 1,5 megavatios. Publicado el miércoles 9 de septiembre y retransmitido el jueves por el Ministerio del Interior, impone un procedimiento con municipios, la intervención de ingenieros y controles aprobados relacionados con la estructura de edificios, electricidad y seguridad pública.

Esta regulación viene después de una transformación dramática del paisaje energético libanés. La capacidad fotovoltaica descentralizada aumentó de 78 MW en 2019 a alrededor de 1.190 MW en 2024. En cinco años, se ha multiplicado por más de quince. Este desarrollo no se debió a una transición energética organizada por el Estado, sino en gran medida del colapso de la electricidad pública. Las casas y empresas han invertido directamente en paneles, baterías e inversores para reducir su dependencia de generadores privados.

El nuevo texto busca enmarcar esta ya realizada revolución energética. Debe mejorar la seguridad de las instalaciones y aclarar las responsabilidades. Pero también introduce procedimientos administrativos adicionales en un mercado que se había desarrollado precisamente fuera de un aparato público que no podía proporcionar suficiente electricidad.

Autorización local para plantas inferiores a 1,5 MW

La decisión se refiere a plantas fotovoltaicas con una capacidad de producción de menos de 1,5 MW. Este umbral abarca casi todas las instalaciones residenciales, pero también proyectos mucho mayores en edificios, tiendas, fincas, establecimientos industriales u otras instalaciones privadas.

El propietario, el ocupante legal o su representante presentarán una solicitud al municipio de que se trate. En las localidades sin municipios, el expediente se entregará al caimacam.

Varios documentos deben acompañar la solicitud. El texto incluye una forma específica y un certificado de responsabilidad firmado por un ingeniero estructural registrado en la Orden de Ingenieros de Beirut o Trípoli. Un segundo certificado debe provenir de un ingeniero eléctrico o electromecánico que también está registrado en una de las dos órdenes.

Un certificado sobre facilidades y planificación urbana expedido por los departamentos de la Dirección General de Planificación Urbana complementa los principales requisitos administrativos.

La distinción entre responsabilidades es importante. La Orden de Ingenieros no emitirá autorización. Su función se limita a autenticar las firmas de ingenieros en planes y convenciones. La decisión final pertenece al municipio o al caimacam, que debe verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, urbanas y técnicas y los requisitos de seguridad pública.

Las Fuerzas de Seguridad Interna y la policía municipal se encargarán de verificar las instalaciones en violación de los arreglos.

Una vez que se conceda la autorización, el beneficiario tendrá un año para completar el trabajo. Después de este período, la autorización se suspenderá automáticamente y habrá que presentar una nueva solicitud.

Una regulación que viene después de la explosión solar

La importancia del texto se hace más evidente cuando observamos lo que ha sucedido desde el comienzo de la crisis financiera.

En 2019, el Líbano sólo tenía alrededor78 MW de fotovoltaica descentralizadaLa capacidad aumentó a 92 MW en 2020 y 206 MW en 2021. La aceleración se hizo espectacular en 2022: el país alcanzó 869 MW. En 2023, el total subió a 1.081 MW, antes de alcanzar alrededor1 190 MW en 2024Según el Plan de Acción Nacional de Energía Renovable 2025-2030.

Año Solar fotovoltaico descentralizado 2019 78 MW 2020 92 MW 2021 206 MW 2022 869 MW 2023 1 081 MW 2024 1 190 MW

El año 2022 es el verdadero punto de ruptura. En 12 meses, se instalaron 663 MW adicionales. El aumento entonces disminuye, pero ya se ha logrado un cambio estructural.

Este aumento no puede entenderse sin la crisis de electricidad en el Líbano. Con el colapso financiero de 2019, la escasez de divisas y la incapacidad del Estado para financiar normalmente las compras de combustible, la producción pública colapsó. Los hogares tenían que elegir entre cortes largos y suscripciones costosas de generadores privados.

El aumento de los precios del combustible después de la abolición de las subvenciones alteró aún más el cálculo económico. Un sistema solar requiere una gran inversión inicial, pero luego redujo la factura del generador.

Decenas de miles de hogares y empresas tomaron esta decisión sin esperar una estrategia pública.

El resultado es excepcional a escala del sistema eléctrico libanés. La generación renovable representaba sólo el 2,6% de la electricidad suministrada en 2018. Su parte alcanzada21.6% en 2024, principalmente solar e hidráulico.

Este es uno de los pocos cambios masivos en la economía libanesa desde el comienzo de la crisis, que se financió principalmente por la inversión privada de hogares y empresas.

La seguridad de construir se convierte en un verdadero desafío

Sin embargo, este crecimiento extremadamente rápido produjo su propio riesgo.

Una instalación fotovoltaica no es sólo un dispositivo doméstico. Los paneles añaden una carga permanente en los techos. Las estructuras metálicas deben soportar el viento. Wire transporta grandes corrientes continuas. Las baterías, donde existen, requieren condiciones adecuadas para la instalación y ventilación.

Estas cuestiones tienen una dimensión particular en el Líbano, donde parte de la vivienda es vieja y donde las modificaciones incontroladas de los edificios son frecuentes.

El requisito de involucrar a un ingeniero estructural responde directamente a este riesgo. Estos últimos deben asumir la capacidad del edificio para apoyar la instalación. La intervención de un ingeniero eléctrico o electromecánico debe reducir al mismo tiempo los riesgos asociados a las conexiones.

El rápido crecimiento de las empresas solares también había creado un mercado extremadamente heterogéneo. Además de las empresas especializadas, han surgido muchos instaladores con niveles muy variados de calificación.

The Lebanon Center for Energy Conservation also maintains a list of recommended companies and carries out their assessment. En 2026, esta calificación sigue siendo actualizada periódicamente, precisamente para mejorar la calidad de las instalaciones y la confianza del consumidor.

However, the new mechanism is shifting part of the responsibility to engineers and local authorities. En caso de fracaso en la instalación, los documentos teóricamente permitirán identificar más claramente las responsabilidades profesionales.

Los costos administrativos pueden convertirse en la principal crítica

Esta mejora de la seguridad tiene una contraparte: hace que la instalación sea más compleja.

El individuo tendrá ahora que construir un archivo, buscar ingenieros, obtener un certificado de planificación urbana y esperar el acuerdo del municipio o caimacam antes de comenzar el trabajo.

Cada paso puede generar un costo.

Para una gran instalación comercial de varios cientos de kilovatios, es probable que estos costos sigan siendo bajos en comparación con la cantidad del proyecto. Para un hogar que quiere instalar algunos paneles en su techo, la situación es diferente. Los honorarios y procedimientos profesionales pueden representar una parte importante de la inversión.

Es probable que en este campo se juzgue realmente la nueva regulación.

Un procedimiento rápido, estandarizado y barato puede profesionalizar el sector sin frenar su desarrollo. Un procedimiento lento o diferente de un municipio a otro podría, por el contrario, desalentar las pequeñas instalaciones y fomentar el trabajo no declarado.

La capacidad de los municipios es también una cuestión. No todos tienen los mismos recursos técnicos y administrativos. Algunas comunidades grandes pueden resolver problemas complejos. Los municipios más pequeños, en particular en las zonas rurales, tienen recursos mucho más limitados.

El uso de caïmacam en localidades sin municipio permite cubrir legalmente todo el territorio. Por sí solo no garantiza la velocidad del tratamiento.

Marco provisional pendiente del regulador eléctrico

Tal vez el aspecto más revelador de la decisión es su fundamento jurídico.

El texto especifica que estas normas se aplicarán hasta la publicación de los procedimientos y normas correspondientes por la Autoridad Reguladora de Electricidad, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 462 de 2002.

Esta mención resume parte de la historia del sector eléctrico libanés.

La Ley 462, aprobada hace casi un cuarto de siglo, preveía la creación de un regulador independiente. Durante años, esta institución no ha estado en vigor, bloqueando algunas de las reformas previstas para el mercado eléctrico.

Por lo tanto, la instalación de la Autoridad Reguladora es un cambio significativo. Pero todavía hay que elaborar reglas técnicas definitivas en varias áreas.

La decisión conjunta de los tres ministerios sirve como mecanismo de transición: crea inmediatamente reglas para un mercado que ya tiene más de un gigavatio de capacidad, sin esperar la terminación de toda la arquitectura regulatoria.

Este calendario ilustra una característica particular de la transición energética del Líbano:el mercado precedió al estado.

Los paneles se instalaron masivamente antes de que el país tuviera un marco institucional adaptado a su importancia.

Solar ahora proporciona tanta energía como un jugador importante en el sistema

La capacidad instalada también da una idea de lo que representan los fotovoltaicos ahora.

En 2024, se produjeron instalaciones descentralizadas1 706 GWh de electricidad, según el plan nacional de energía renovable. La producción total renovable, incluida la energía hidroeléctrica, alcanzó 2.223 GWh.

La demanda nacional de electricidad se estimó en 17.278 GWh ese año, mientras que la oferta real disponible era sólo 10.290 GWh.

La energía solar descentralizada solo se produjo sobre16.6% de la electricidad realmente suministrada en el paísese año. Esta comparación debe interpretarse con cautela, ya que parte de la producción solar es autoconsumida y no pasa por la red pública. Sin embargo, muestra el peso adquirido por la tecnología que permaneció marginal cinco años antes.

El sector también absorbió el choque de la guerra de 2024. El LCEC estima que131 MWc de paneles fotovoltaicos fueron destruidosMás de 244.000 paneles. En paralelo, durante el año se instalaron 240 MWc adicionales. Así pues, la ganancia neta habría sido de unos 109 MWc a pesar de la destrucción.

Esta resiliencia explica por qué la regulación se vuelve urgente. Solar ya no es una solución temporal utilizada por unos pocos hogares durante los cortes. Ahora es un componente estructural del suministro nacional de electricidad.

Regulación sin romper una de las pocas inversiones que funciona

Por lo tanto, el gobierno debe encontrar un delicado equilibrio.

El primer objetivo es legítimo: evitar que se coloquen instalaciones potencialmente peligrosas en edificios sin control estructural o eléctrico. A medida que los sistemas se vuelven más poderosos, la vigilancia se vuelve esencial.

La segunda cuestión es económica. Solar se ha desarrollado precisamente porque permite a los hogares y empresas evitar algunas de las fallas del sistema eléctrico. La adición de plazos, tasas o burocracia excesiva reduciría este beneficio.

La tercera se refiere a la equidad territorial. Una regulación cuya aplicación depende en gran medida de la capacidad administrativa de los municipios podría crear diferencias significativas entre las regiones. Por lo tanto, los procedimientos tendrán que ser suficientemente uniformes para evitar que la instalación sea simple en un municipio y mucho más difícil en otro.

Por último, la cuestión de las instalaciones existentes sigue siendo importante. El Líbano tiene ahora cientos de miles de paneles instalados durante los años de crecimiento de mercado extremadamente rápido. El nuevo texto abarca aplicaciones de instalación, pero el desafío de seguridad no se limita a proyectos futuros. Algunas de las flotas existentes también pueden requerir controles, en particular cuando el trabajo se realizó sin un estudio estructural o eléctrico exhaustivo.

La decisión del 9 de septiembre marca así una nueva etapa. Entre 2019 y 2024, la capacidad solar descentralizada aumentó de 78 a 1.190 MW porque el Líbano buscaba una alternativa a los cortes y generadores de energía. El Estado interviene ahora para organizar este mercado después de su expansión.

El siguiente paso será la Autoridad Reguladora de Electricidad. El texto común de los tres ministerios es explícitamente transitorio. Las normas adoptadas por el regulador tendrán que determinar si el Líbano es capaz de transformar el boom solar nacido de la crisis en un componente regulado real de su sistema eléctrico, sin que sea más difícil invertir en su desarrollo.