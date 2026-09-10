Padre Joseph Moukarzel, Rector de la Universidad del Espíritu Santo de Kaslik (USEK), elegido Presidente del Medio Oriente C2R de la AUF por 2 años

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Beirut, 10 de septiembre de 2026– El Padre Joseph Mukarzel o.l.m, Rector de la Universidad del Espíritu Santo de Kaslik (USEK), fue elegido Presidente de la Conferencia Regional de Rectores (C2R) de las instituciones miembros del Medio Oriente AUF por un mandato de dos años, que abarca el período 2027-2028.

Su elección tuvo lugar después de una serie de votos de manos en la Conferencia Electivo General del Medio Oriente C2R, celebrada en línea el miércoles 9 de septiembre de 2026, en presencia del Padre François Boëdec s.j., Presidente saliente del Medio Oriente C2R y Rector de la Universidad de San José de Beirut de los Rectores de las instituciones miembros de la Conferencia, y Jean-Noël Baléo, Director Regional del Medio Oriente de la UITA.

Así pues, el Padre Mukarzel tiene éxito con el Rector de la Universidad de San José de Beirut. Su elección es una continuación del impulso iniciado por el C2R para fortalecer la cooperación entre las instituciones de educación superior miembros del AUF en la región, para fomentar el intercambio de experiencias y contribuir al desarrollo de proyectos conjuntos que sirvan a la Francofonía científica.

Un viaje a la educación superior, la cultura y el patrimonio

Desde julio de 2025, Moukarzel ha tenido un doctorado en historia de la Universidad Paris-Sorbonne (París IV). Profesor-Investigador de la USEK desde 2001, ha desempeñado varias responsabilidades académicas e institucionales, entre ellas el jefe de la Biblioteca, el Museo Universitario y el Centro Phoenix de Estudios Libaneses.

Su obra incluye la historia del Líbano y Oriente Medio, el patrimonio manuscrito, los estudios siríacos y las relaciones islámica-cristianas. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, supervisado tesis, supervisado el trabajo académico y sentado en jurados en varias universidades en el extranjero. También ha colaborado en varias iniciativas internacionales, incluyendo el estudio y valoración de manuscritos orientales.

He is also a foreign researcher with the Centre national de la recherche scientifique (CNRS) in France.

Acerca de C2R Medio Oriente

Cada Dirección Regional de la AUF consiste en una Conferencia Regional de Rectores (C2R), un órgano de intercambio y consulta cuyo papel es reunir a los primeros líderes de las instituciones miembros de la AUF para contribuir al desarrollo de la Francofonía científica.

C2R es un foro regional con el Oriente Medio de la UITA, dedicado a la reflexión sobre cuestiones estratégicas en el campo de la educación superior, y proporciona un espacio para la confrontación y difusión de ideas y soluciones. También tiene una función operacional, con una serie de actividades dirigidas por sus diversas comisiones temáticas:Research; Internationalization; Quality assurance and accreditation; Mediation and conflict management.

El Oriente Medio C2R reúne a 53 Rectores, Presidentes de Universidades y Directores de Instituciones Universitarias del Oriente Medio, miembros de la AUF, en 13 países de la región.