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Líbano del Sur: Un drone explota cerca de una casa en Baraachit

Libnanews
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Un dron israelí explotó cerca del balcón de una casa en Baraashit el 11 de noviembre, sin lesiones reportadas por la agencia oficial. También se informa de las explosiones en la zona de Deir Sériane. Actualizar los hechos e información disponibles.

La ville de Khiam vue depuis Marjayoun. Crédit Photo: François el Bacha pour Libnanews.com
La ville de Khiam vue depuis Marjayoun. Crédit Photo: François el Bacha pour Libnanews.com
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Un dron israelí explotó cerca del balcón de una casa en las afueras de Baraashit, distrito de Bint Jbeil, miércoles 11 de noviembre de 2026. According to a dispatch by the National Information Agency, which was taken over by several Lebanese media, no injuries were reported for this incident. Este desarrollo se suma a las huelgas matutinas reportadas en Qantara y Kfar Tebnit.

Baraachit, un incidente reportado alrededor del mediodía

La información sobre la casa de Baraachit aparece en un boletín informativoElnashra emitió a las 1244 horas, tiempo de Beirut, y en un avivamientoAkhbar al-Yawm. Estas publicaciones describen el mismo evento. Su sucesión hace imposible contar varios ataques.

El tiempo de emisión no establece la hora exacta de la explosión. El informe no especifica el grado de daño a la vivienda o el tipo exacto de dispositivo. The absence of reported injuries concerns this explosion, and does not constitute a general assessment of the day to the south.

An explosion reported between Deir Sériane and Qousseir

Anteriormente, el corresponsal deDebate sobre el Líbano presentado a las 11.13 horasuna explosión entre Deir Sériane y Qousseir. Líbano ON informó a las 11:24 a.m. Estos informes no dan una evaluación humana ni una descripción precisa del daño. Siguen atribuidas a sus fuentes, sin confirmación oficial directamente verificable.

The driver detained in Naqoura was reportedly released

Otro desarrollo se refiere al hombre de Kfar Tebnit detenido el martes en Naqoura. SegúnEste-El Día, que cita fuentes de seguridadFue liberado el miércoles. Conducía un camión de tanques cargado con aceite de combustible a Rmeich cuando fue arrestado. No independent official communiqué was found to confirm the circumstances of his release.

Las huelgas de la mañana siguen siendo distintas

Los boletines de la agencia oficial informaron de huelgas en Qantara y Kfar Tebnit, un misil sin explotar en Qantara y dos cohetes cayeron al amanecer entre Zawtar al-Sharqiyah y Zawtar al-Gharbiyah. No proporcionaron resultados humanos. Estos hechos son detallados en nuestroinforme de mañana.

Este artículo recoge la información disponible el 11 de noviembre, sin establecer una evaluación consolidada de las víctimas o los daños. Los acontecimientos verificados son seguidos en nuestrodirectamente al sur del Líbano.

Fotografía de archivo: Khiam visto desde Marjayoun, fecha de tiro sin establecer. No muestra ni Baraachit ni los acontecimientos del 11 de noviembre. © François el Bacha / Libnanews.

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IA

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