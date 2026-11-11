VIDA DE ESTILO : Ieva Saudargaitė Douaihi exhibe exposiciones en Beirut

Ieva Saudargaitė Douaihi presenta una vida continua en ISD Studio en Beirut del 24 de noviembre de 2026 al 9 de enero de 2027. Apertura del 24 de noviembre de 4 a 8 p.m.

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Transmitido por MIRROS Communications.

STILL LIFE, una exposición de Ieva Saudargaitė Douaihi, inaugurará el martes 24 de noviembre de 2026 en ISD Studio en Beirut. La apertura será de 4 a 8 p.m. La exposición continuará hasta el 9 de enero de 2027.

¿Qué recuerdan las cosas ordinarias? ¿Qué revelan de las vidas que se desarrollan a su alrededor? Combinando fotografía, escultura, instalación y sonido, STILL LIFE explora cómo los objetos y materiales cotidianos absorben las presiones, levantamientos y transformaciones de la vida en Beirut.

Los objetos, testigos de la vida en Beirut

La exposición reúne un nuevo conjunto de obras desarrolladas en respuesta a condiciones de vida y creatividad en la capital libanesa. A través de objetos, fotografía, escultura e instalación, el artista trabaja de materiales y cosas encontradas diariamente. Los transforma para revelar las tensiones, historias y relaciones que mantienen.

Entre los espacios nacionales y los entornos urbanos, STILL LIFE está interesada en cómo las realidades sociales y políticas más amplias encajan en la vida ordinaria. Los objetos se convierten así en testigos de las circunstancias en que se fabrican, utilizan y habitan.

Presentada en el propio estudio del artista, la exposición también cuestiona las condiciones de producción artística en el Líbano. Según el texto de presentación, la falta de apoyo institucional conduce cada vez más a los artistas a crear sus propios espacios y medios de presentación.

Sobre el artista

Ieva Saudargaitė Douaihi es un artista transdisciplinario cuya práctica combina fotografía, imagen móvil, escultura, sonido e instalación. Formada en arquitectura, explora la inestabilidad como condición material, temporal y espacial, examinando las relaciones de movimiento entre el órgano y el construido, familiar y extraño.

Habiendo crecido entre Lituania, los Emiratos Árabes Unidos y el Líbano, se ha establecido en Beirut desde 2007. Es la fundadora de Takeover, un espacio de proyecto llevado por un artista en Beirut.

Información práctica

Exposición: La vida, de Ieva Saudargaitė Douaihi.

La vida, de Ieva Saudargaitė Douaihi. Apertura: martes 24 de noviembre de 2026, de 16.00 a 18.00 horas.

martes 24 de noviembre de 2026, de 16.00 a 18.00 horas. Fechas: 24 de noviembre de 2026 a 9 de enero de 2027.

24 de noviembre de 2026 a 9 de enero de 2027. Lugar: ISD Studio, Ashrafieh Street, Nasra, Beirut.

ISD Studio, Ashrafieh Street, Nasra, Beirut. Horas:martes y jueves, de las 12.00 a las 17.00 horas, o con cita previa al +961 3 57 37 42.

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