Líbano: The OIF welcomes the adoption of the new media law

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París, 25 de agosto de 2026 — La Organización Internacional de la Francofonía (OIF) acoge con beneplácito la aprobación de la nueva ley de los medios de comunicación por el Parlamento libanés el 11 de agosto de 2026. Esta reforma prevista representa un importante avance en la modernización del marco jurídico aplicable a los medios de comunicación y el fortalecimiento de la libertad de prensa en el Líbano.

The OIF welcomes the positive progress made by the new law, particularly in terms of transparency of the sector and the protection of journalists. También recuerda que la lucha contra la desinformación debe llevarse a cabo respetando plenamente la libertad de expresión y los compromisos internacionales del Líbano.

A este respecto, la OIF alienta a que prosiga el diálogo entre las autoridades libanesas, los profesionales de los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, en particular sobre las disposiciones de la Ley de penalización de la difusión de información falsa, con miras a preservar plenamente los progresos realizados por esta reforma.

Reafirma su disposición a seguir apoyando la aplicación de esta nueva legislación y, más ampliamente, a facilitar el desarrollo de respuestas sostenibles y de múltiples interesados a los trastornos de la información en el Líbano.

La OIF lleva varios años colaborando con las autoridades libanesas, los medios de comunicación y la sociedad civil para promover la integridad de la información y combatir el desorden de la información. A petición del Ministerio de Información, realizó una misión en septiembre de 2025 para evaluar los mecanismos de regulación de la desinformación en el Líbano. La misión había recomendado la aprobación del proyecto de ley de los medios de comunicación, destacando, entre otras cosas, la importancia de la despenalización de los delitos de prensa y la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación.

Hay 90 Estados y gobiernos: 53 miembros, 5 miembros asociados y 32 observadores.

Para más información sobre La Francophonie: www.francophonie.org