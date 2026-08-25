Oleoducto Iraq-Líbano: el desafío de un corredor mediterráneo

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La idea es espectacular: traer hasta dos millones de barriles de petróleo iraquí al día al Mediterráneo utilizando un nuevo corredor terrestre a través de Turquía, Siria y Líbano. Viene especialmente en un momento en que la crisis en el Estrecho de Ormuz ha mostrado la vulnerabilidad estratégica de Iraq, la mayoría de los cuales depende históricamente del Golfo. En esta etapa, sin embargo, los proyectos formalmente estudiados por Bagdad deben distinguirse de la perspectiva de una extensión al territorio libanés. El 25 de agosto,Al Akhbarinforma que el Director de Seguridad General Hassan Choucair habló con funcionarios libaneses sobre un nuevo proyecto de oleoducto que involucraba a la empresa americana Chevron. Varios elementos de esta arquitectura energética están bien documentados. El corredor completo al Líbano todavía no tiene un acuerdo interestatal publicado, ni financiación anunciada, ni calendario de aplicación.

Un proyecto evocado por Hassan Choucair después de su visita a Iraq

SegúnAl AkhbarHassan Choucair informó a personalidades políticas, oficiales y de los medios de comunicación libaneses sobre los debates que, según se informa, tenía conocimiento durante una reciente visita al Iraq. El Director General de Seguridad General se reunió con el Primer Ministro iraquí Ali Faleh al-Zaidi y varios funcionarios.

El diario describe un proyecto iraquí para establecer un nuevo eje petrolífero para transportar petróleo crudo a la costa mediterránea. La ruta comunicada pasaría por Iraq, Turquía, Siria y Líbano antes de llegar a las instalaciones de carga marina. La capacidad notificada alcanzaría aproximadamente dos millones de barriles diarios.

En comparación, ese volumen representaría una infraestructura importante en el Oriente Medio. Dos millones de barriles diarios corresponden a una gran parte de las exportaciones actuales de Irak. Por lo tanto, el oleoducto no sería una mera extensión técnica al mercado libanés. Su función principal sería la exportación internacional de crudo iraquí por el Mediterráneo.

Al Akhbartambién asocia Chevron con el proyecto. Sin embargo, esta participación debe formularse con precisión. The involvement of the American group in several Iraqi oil pipeline studies and projects is confirmed by the Baghdad authorities. Por otra parte, los documentos públicos disponibles aún no establecen que se hubiera adjudicado un contrato final a Chevron para construir un corredor integrado que pasara sucesivamente por Turquía, Siria y Líbano.

Este matiz es esencial. El proyecto se basa en debates energéticos reales, pero varios proyectos diferentes todavía parecen coexistir.

Lo que Iraq ha cometido realmente

Bagdad ha estado trabajando durante varios meses en una diversificación acelerada de sus rutas de exportación. El cierre o la interrupción del Estrecho de Ormuz durante la guerra regional convirtió una vieja preocupación estratégica en una emergencia económica.

El Ministerio de Petróleo iraquí confirmó en julio que estaba estudiando una nueva arquitectura de oleoductos. Uno de los ejes es vincular Bassora, en el sur del petróleo del país, con Fishkhabur, en el norte. Luego podría unirse a la red que conduce al puerto turco de Ceyhan. Otro eje vincularía Haditha, en el oeste de Iraq, con el puerto sirio de Banias en el Mediterráneo.

Un consorcio compuesto por Chevron, la empresa estadounidense TI Capital y el grupo de Qatar UCC participa en los estudios técnicos y financieros de algunos de estos proyectos. Las autoridades iraquíes también anunciaron conversaciones con Chevron sobre el aumento de la producción y el desarrollo de nuevas capacidades logísticas.

Sin embargo, la distinción entre estudio y construcción sigue siendo crucial. El ministerio petrolero de Iraq ha especificado que algunos acuerdos firmados en julio se centraron en estudios técnicos, diseño inicial y viabilidad. Estos documentos no necesariamente crean, en esta etapa, una obligación financiera definitiva para el Estado iraquí.

Por lo tanto, el proyecto es más avanzado que una simple idea política, pero menos avanzado que un proyecto totalmente financiado.

Dos millones de barriles: una cifra creíble, pero aún no libanesa

El volumen de dos millones de barriles al día no es sólo de la historia publicada el 25 de agosto. Ya aparece en los proyectos examinados oficialmente entre el Iraq y sus asociados.

Funcionarios iraquíes mencionaron una nueva capacidad de este tipo para el sistema que vincula los campos del sur con las salidas mediterráneas. También se presentaron proyectos sobre el eje Haditha-Banias con una capacidad potencial de 2 millones de barriles diarios.

Esta concordancia refuerza la credibilidad de la figura. No confirma automáticamente la ruta completa al Líbano.

Los anuncios públicos iraquíes identifican hoy dos grandes mercados mediterráneos: Ceyhan en Turquía y Banias en Siria. El Líbano aparece en otra serie de conversaciones con Bagdad, incluso en torno a Trípoli y la posibilidad de reanudar una función de tránsito y almacenamiento.

En otras palabras, hay varias habitaciones. Queda por demostrar que ya forman parte de un único proyecto industrial.

Por qué Ormuz cambia completamente el cálculo iraquí

La crisis del Estrecho Ormuz proporciona la principal justificación económica para esta aceleración. Antes de la guerra regional, el Iraq exportó la gran mayoría de su petróleo crudo a través de sus terminales del Golfo. Esta geografía ofrece una capacidad considerable, pero también se centra en un solo paso marítimo.

When traffic in the Strait was severely disrupted, Iraqi exports fell sharply. Bagdad se ha enfrentado a un problema estructural: tener grandes reservas y capacidad productiva sólo se utiliza parcialmente cuando el petróleo ya no puede llegar a los mercados internacionales.

La dependencia es mucho más significativa ya que los ingresos del petróleo proporcionan la mayor parte de los recursos presupuestarios de Iraq. Por consiguiente, la interrupción prolongada de las exportaciones no sólo afecta a las empresas petroleras. Amenaza directamente las finanzas públicas, el gasto estatal y la estabilidad económica.

Una red terrestre al Mediterráneo ofrecería seguridad estratégica. Probablemente no sustituiría al Golfo, pero permitiría a Iraq tener varias salidas independientes. El petróleo crudo podría llegar a Ceyhan, Banias o, en el caso libanés, a instalaciones de la costa libanesa.

La estrategia iraquí ha pasado de la optimización comercial a la resiliencia.

Ceyhan ya existe, Banias tiene que ser reconstruida en gran medida

El corredor a Turquía tiene una clara ventaja: ya existe alguna infraestructura. El oleoducto Iraq-Turquía vincula al norte de Iraq con el puerto mediterráneo de Ceyhan. Bagdad y Ankara firmaron un acuerdo de un año a principios de agosto, actualmente en funcionamiento, en espera de un acuerdo más amplio.

El acuerdo abarca una capacidad de transporte de hasta 750.000 barriles diarios en su fase actual. El sistema histórico teóricamente tiene capacidades superiores, pero sus flujos reales siguen afectados por problemas técnicos, conflictos sobre las exportaciones kurdas y las consecuencias de la guerra.

La forma siria plantea un problema diferente. El antiguo oleoducto Kirkuk-Banias ha sido durante mucho tiempo una salida occidental para el petróleo iraquí. Pero la infraestructura es vieja, dañada y en gran medida inadecuada para los volúmenes actualmente previstos.

Las estimaciones notificadas en agosto estiman el costo de un nuevo sistema Iraq-Siria por lo menos $15 mil millones y el tiempo de construcción necesario a unos cuatro años. Estas cifras dan una idea del alcance financiero del proyecto.

Por eso hablar de « reabrir » un tubo viejo sería engañoso. Para transportar hasta dos millones de barriles al día, gran parte del sistema tendría que ser reconstruido o nuevos tubos, estaciones de bombeo, capacidades de almacenamiento y terminales instalados.

En el Líbano, un nuevo conducto en lugar de una restauración

La misma lógica aparece en la información atribuida a Hassan Choucair. SegúnAl AkhbarEl funcionario libanés habría comprendido de sus interlocutores iraquíes que el proyecto libanés requeriría un nuevo oleoducto.

La antigua red no tendría características técnicas ni capacidad para transportar los volúmenes mencionados. Un corredor de dos millones de barriles diarios requeriría una infraestructura muy diferente de las instalaciones históricas que una vez conectaban las redes sirias a Trípoli.

Esta aclaración altera significativamente el alcance del proyecto. Restaurar un antiguo oleoducto puede ser un proyecto importante pero relativamente limitado. La construcción de un nuevo oleoducto transfronterizo requiere estudios de cartografía, expropiaciones, estaciones de bombeo, dispositivos de seguridad, capacidades de almacenamiento e instalaciones portuarias de tamaño para flujos internacionales.

El Líbano también debe decidir dónde se dirigirá el petróleo. Trípoli tiene un legado petrolífero y instalaciones de almacenamiento, pero también requerirían grandes inversiones para convertirse en el terminal para un corredor que transporta volúmenes de este tamaño.

El Líbano ya ha propuesto un camino a Trípoli

La hipótesis no surge por completo el 25 de agosto. A finales de julio, el Primer Ministro Nawaf Salam visitó Bagdad con una delegación, entre ellas el ministro de energía Joe Saddi. Los debates se centraron en la energía y las oportunidades para fortalecer el comercio entre los dos países.

El Líbano propuso entonces restablecer un papel en el tránsito del petróleo iraquí al Mediterráneo. Los escenarios mencionados incluyen el transporte de petróleo crudo por tierra, el uso de instalaciones en Trípoli y, a largo plazo, la rehabilitación o construcción de infraestructura fija.

Un equipo técnico conjunto debía examinar las opciones disponibles. Este es un paso importante, ya que confirma la existencia de un interés político bilateral. Sin embargo, no es una decisión construir un oleoducto.

Las primeras discusiones del Líbano se centraron incluso en soluciones más inmediatas, incluyendo el transporte de tanques en Siria. Esa fórmula ya requeriría la rehabilitación de carreteras, cruces fronterizos, capacidad de almacenamiento y instalaciones de recepción en Trípoli.

Por consiguiente, el oleoducto correspondería a una etapa de cooperación mucho más ambiciosa.

Una geografía que aún requiere explicaciones

La ruta comunicada porAl Akhbartambién merece una lectura técnica cuidadosa. Un corredor que pasa sucesivamente por Iraq, Turquía, Siria y Líbano sería particularmente complejo. Consistiría en cuatro jurisdicciones, varias redes y conexiones existentes que aún no se detallan públicamente.

Los planes descritos oficialmente por Bagdad son ahora más legibles: un eje hacia Turquía y Ceyhan, y otro hacia Siria y Banias. La extensión al Líbano podría convertirse teóricamente en parte de una red siria o formar una rama independiente. La información disponible todavía no permite determinar la arquitectura elegida.

Esta falta de detalle no hace imposible el proyecto. Sólo significa que el concepto político todavía precede a la ingeniería definitiva.

Un proyecto de tubería real debe especificar su origen, diámetro, velocidad de flujo, estaciones de bombeo, ruta exacta, terminales servidos y condiciones comerciales de acceso a la red. Todavía no se ha hecho público ningún conjunto completo de esos datos para un corredor de Irak y Líbano.

Cuatro Estados deben garantizar la misma tubería

El obstáculo más obvio sería diplomático. Un oleoducto transfronterizo sólo es viable si todos los Estados cruzados aceptan condiciones de tránsito durante varios decenios.

Iraq suministraría petróleo. Turquía, Siria y Líbano deben garantizar el paso de la red según la ruta finalmente elegida. Todos desean negociar sus derechos de tránsito, responsabilidades técnicas, posibles impuestos y mecanismos de solución de controversias.

La seguridad sería tan importante. Un oleoducto de esta dimensión constituye una infraestructura estratégica expuesta a sabotaje, huelgas militares, grupos armados y tensiones políticas. Un descanso sobre unos pocos kilómetros podría inmovilizar toda la cadena.

Siria es un reto central a este respecto. A pesar de la nueva configuración política, algunas regiones siguen siendo frágiles y la infraestructura energética siria ha sufrido años de guerra y de inversión.

La financiación sería enorme

El segundo obstáculo es el dinero. Las únicas estimaciones para el eje de Irak-Siria ya evocan al menos $15 mil millones. La adición de una sucursal libanesa, la modernización de las terminales y la capacidad de almacenamiento de edificios aumentaría necesariamente la inversión.

Una empresa como Chevron puede aportar su experiencia técnica y facilitar la movilización del capital, pero su participación no elimina la necesidad de un modelo económico claro.

Los inversores desean conocer los volúmenes garantizados, la duración de los contratos de tránsito, los aranceles, los riesgos soberanos y los mecanismos de protección en caso de guerra o cambio político.

A fin de transportar dos millones de barriles diarios, también habría que asumir compromisos comerciales suficientes para asegurar el uso de oleoductos durante un largo período de tiempo.

Lo que el Líbano podría ganar

Para el Líbano, el interés no radicaría principalmente en el acceso al petróleo crudo. Sería en el regreso del país al mapa regional de infraestructura energética.

Una terminal mediterránea podría generar derechos de tránsito, ingresos de almacenamiento, inversiones portuarias y una nueva actividad logística. Trípoli podría recuperar una función energética que perdió con el cierre de las antiguas instalaciones.

El proyecto también podría justificar la modernización del equipo de petróleo, las carreteras y las instalaciones portuarias. En un país que busca inversiones productivas y ganancias cambiarias, esta perspectiva tiene una dimensión económica obvia.

Pero estos beneficios siguen siendo hipotéticos por el momento. No se ha fijado ningún arancel de tránsito. No se anunció ningún volumen reservado para el Líbano. No se confirma ninguna inversión portuaria directamente relacionada con esta tubería.

Un proyecto creíble por sus componentes, incierto en su conjunto

En última instancia, esta distinción permite evaluar correctamente la información del 25 de agosto. El Iraq está tratando de reducir su dependencia del estrecho de Ormuz. Invierte en varios corredores terrestres. negocia con Turquía, estudia un nuevo vínculo con Siria y trabaja con un consorcio incluyendo Chevron. La cifra de 2 millones de barriles diarios aparece bien en los proyectos actualmente en estudio.

El Líbano, por su parte, busca encontrar un lugar en el transporte de petróleo iraquí al Mediterráneo. También se han establecido conversaciones entre Beirut y Bagdad.

Sin embargo, lo que aún no se ha establecido es la existencia de una decisión final que transforme estos elementos en un único oleoducto entre Iraq y Turquía y Líbano. Todavía faltan estudios detallados, acuerdos de tránsito, financiación, ruta final y calendario.

La crisis de Ormuz ha hecho la idea mucho más relevante de lo que habría sido unos años antes. No se eliminaron los obstáculos. Por consiguiente, para el Líbano el regreso a una función regional de tránsito energético se convierte en una perspectiva creíble que debe examinarse, pero aún no en una infraestructura que pueda considerarse adquirida.