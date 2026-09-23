Los detenidos libaneses en Israel: la lista de Beirut es incompleta y se desconoce el número real

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Treinta y nueve presos identificados, pero un número desconocido de desaparecidos

¿Cuántos libaneses están detenidos actualmente en Israel? A pesar de varias rondas de negociaciones directas y la reciente liberación de prisioneros, Beirut todavía carece de una lista exhaustiva. The information available at 23 September 2026 refers to 39 identified Lebanese detainees, plus an unknown number of missing persons whose fate has not been established.

Esta incertidumbre no es sólo un problema estadístico. Durante la séptima ronda de negociaciones entre el Líbano e Israel, la delegación del Líbano abordó la cuestión de los detenidos y presentó una lista de nombres. Según la información disponible, esta lista era incompleta. La parte israelí no proporcionó información alguna para establecer el número total de detenidos libaneses, su lugar de detención o su situación.

El problema se agrava por las dificultades para obtener información independiente. Israel, al parecer, se negó a transmitir una lista completa de detenidos libaneses al Comité Internacional de la Cruz Roja e impidió que sus representantes se reunieran con ciertos presos. A falta de acceso regular a esas personas, la verificación de su salud, el lugar de detención y las circunstancias de su captura resulta particularmente difícil.

Los acontecimientos más recientes muestran que las listas disponibles pueden ser superadas. A Lebanese considered missing since 2024 was finally identified as being detained in Israel. His name was not previously listed by the organizations following the file. Este descubrimiento trae el número de detenidos conocidos a 39, pero plantea una pregunta más importante: ¿cuántas otras personas consideradas desaparecidas están realmente detenidas?

Liberaciónes que revelan fallas censales

Las últimas versiones trajeron nuevos elementos. También mostraron las limitaciones del sistema del censo libanés.

On 3 September 2026, Malek Ghazi was released and handed over to the Lebanese authorities through the International Committee of the Red Cross. Se siguieron otras versiones. Hassan Chour y Hussein Ayache, dos libaneses, así como Assaad Hseikeh y Wissam Sammaoui, dos sirios, también recuperaron la libertad.

Preocupa en particular el hecho de que ninguno de esos cinco nombres figuraba, según la información disponible, en la lista establecida anteriormente por la asociación libanesa encargada de vigilar el registro de los presos y ex detenidos.

Por lo tanto, el problema va más allá de una simple diferencia de algunos nombres. Las personas fueron detenidas durante varios meses, mientras que las estructuras libanesas encargadas de vigilar el caso no las identificaban necesariamente como prisioneros.

Al mismo tiempo, los testimonios de las personas liberadas proporcionaron nueva información. One of the former detainees reportedly confirmed that he had met at least seven Lebanese detainees whose names were already on the list. Este testimonio es un elemento importante, ya que proporciona una confirmación directa de la presencia de personas cuyos nombres Beirut conocía, pero sobre quienes Israel no comunicaba lo suficiente.

These testimonies could now become one of the main sources for reconstructing the actual list of detainees. Los presos liberados pueden ser interrogados acerca de las personas que conoció, los lugares en los que fue trasladado, las fechas aproximadas y las condiciones de detención. Mediante el cruce de esta información, es posible realizar un mapeo parcial del sistema de detención.

Tres archivos antiguos todavía en la lista

El censo no se refiere solamente a los capturados desde el comienzo de la nueva fase del conflicto en 2024. Sigue habiendo tres expedientes mucho más antiguos relacionados con la cuestión de los detenidos libaneses o las personas desaparecidas.

El mayor era Yahya Skaff, cuyo destino había permanecido controvertido desde 1978. Su caso se remonta al funcionamiento de la carretera costera en Israel ese año. His family and Lebanese structures following the file have always maintained that he survivor and that he was detained. Israel, por su parte, desafió esta versión. La falta de aclaración definitiva ha mantenido su nombre en el corazón del caso durante casi medio siglo.

The second case mentioned was Abdallah Alian, who was associated with an disappearance dating back to 1981.

El tercero es Mohammad Farran, cuyo archivo data de 2005.

Estos tres casos deben distinguirse de las capturas tomadas desde 2024. Su antigüedad, diferentes circunstancias y falta de datos hacen que su procesamiento sea específico. Sin embargo, muestran que la cuestión de las personas desaparecidas entre el Líbano e Israel no comienza con la guerra reciente.

Por lo tanto, el número de 39 debe manejarse con cautela. Corresponde a los casos actualmente identificados como detenidos en la información disponible. It does not mean that 39 persons have all been captured since 2024, nor that this figure represents the final number of persons detained.

Catches made within Lebanese territory

The testimony of the recently released prisoners also provides information on the circumstances of their arrest. Varios de ellos afirman haber sido capturados en territorio libanés.

According to their accounts, they were not armed at the time of their capture and were not directly involved in fighting against Israeli forces. Estas declaraciones constituyen su testimonio y deben presentarse como tales hasta que se disponga de documentación independiente completa.

The issue of where to catch is legally important. Un arresto realizado durante una incursión dentro del Líbano no plantea las mismas preguntas que una captura durante un enfrentamiento armado o en territorio israelí.

Three other persons were reportedly captured recently in Halta, Arqoub region, Hasbaya District. Estos nuevos casos muestran que el archivo sigue evolucionando. La liberación se produce mientras se reportan nuevas capturas.

Por lo tanto, el número de presos puede cambiar rápidamente, lo que hace aún más necesario crear un registro centralizado. Ese registro debe incluir el nombre completo, la fecha de nacimiento, la fecha y el lugar de desaparición, las circunstancias conocidas, el testimonio disponible y el último lugar de detención confirmado posible.

¿Por qué Beirut aún no tiene una lista definitiva?

Varias razones pueden explicar las deficiencias.

La primera se debe a las mismas condiciones de guerra. En las zonas fronterizas, algunas personas desaparecen sin testigos directos. Pueden haber sido asesinados, heridos, desplazados o capturados. Mientras no se encuentren órganos y no se reconozca la detención, permanecen clasificados como personas desaparecidas.

La segunda dificultad es la falta de información completa de Israel. Si la autoridad de detención no transmite rápidamente la identidad de las personas capturadas, las familias y las autoridades libanesas pueden permanecer varios meses sin saber si una persona está viva.

La tercera dificultad es la multiplicidad de listas. Las autoridades, asociaciones de prisioneros, familias, municipios y diversas organizaciones tienen información parcial. Estos datos no siempre parecen haber sido recogidos en un solo archivo actualizado regularmente.

Los comunicados de septiembre ilustran esta debilidad. When a released detainee is not on the list used to track the case, it means either that his disappearance had not been properly reported or that the information had not been distributed between the various institutions.

Un cuarto desafío se refiere a los nacionales sirios capturados en el Líbano. Su presencia en los mismos lugares de detención que el Líbano puede complicar el seguimiento si los casos se tratan por separado según la nacionalidad.

El silencio israelí se convierte en una cuestión en las negociaciones

The issue of detainees has now been introduced into direct negotiations between Lebanon and Israel. Durante el séptimo ciclo, la delegación del Líbano presentó el expediente y presentó una lista.

Sin embargo, la falta de una respuesta detallada de la parte israelí impide el progreso en varias cuestiones fundamentales: ¿cuántas personas están detenidas? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las razones de su detención? ¿Tienen acceso a un abogado? ¿Puede reunirse el Comité Internacional de la Cruz Roja? ¿Se ha informado oficialmente a su familia?

Estas preguntas pueden parecer elementales. Sin embargo, son precisamente aquellos a los que las familias siguen buscando respuestas.

Por consiguiente, la próxima ronda de negociaciones podría utilizarse para solicitar una lista oficial de candidatos. Un mero intercambio de prisioneros no sería suficiente para resolver el problema si se desconoce el número exacto de detenidos.

Se podría dar prioridad a lograr la coherencia entre las listas de ambas partes. Cada nombre de la lista libanesa debe recibir una respuesta: detenido, puesto en libertad, fallecido, desconocido para las autoridades israelíes o en otra situación. Las personas reconocidas como detenidas deben entonces estar ubicadas.

El caso ante el Consejo de Derechos Humanos

Al mismo tiempo, el Gobierno libanés decidió seguir internacionalizando la cuestión.

El Ministro de Salud Rakan Nassereddine planteó la cuestión en una reunión del Consejo de Ministros. The government then instructed Deputy Prime Minister Tarek Mitri to continue the process with the Lebanese representative in Geneva to bring the matter before the UN Human Rights Council.

Esta iniciativa viene después del examen de un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El paso a través de Ginebra puede servir varios propósitos. La primera es documentar formalmente casos. El segundo es aumentar la presión para obtener acceso a los reclusos. El tercero es poner su situación en un marco internacional más allá de las negociaciones bilaterales.

Sin embargo, esto no garantiza la liberación de los presos. No obstante, puede contribuir a la documentación y la información internacionales sobre su situación.

Función central del Comité Internacional de la Cruz Roja

En este caso, el Comité Internacional de la Cruz Roja ocupa una posición particular. He has already played a role in the transfer of released prisoners to Lebanon. However, its effectiveness depends on the access granted to persons still detained.

Una visita independiente verificaría la identidad del detenido, estado de salud y condiciones de detención. También proporcionaría información a las familias.

Sin embargo, la información disponible indica claramente que ese acceso es insuficiente.

The problem becomes even more important when certain detentions are not officially recognized. Sin confirmación, una familia puede ignorar durante meses si su ser querido es prisionero o desaparecido.

Por consiguiente, el Líbano puede hacer que el Comité Internacional de la Cruz Roja tenga acceso a una solicitud separada de la liberación. Incluso cuando hay desacuerdo sobre la situación de un detenido, su existencia y su lugar de detención deben establecerse.

Testimonio de los liberados como nueva fuente de información

Los antiguos detenidos son ahora una fuente esencial para subsanar las deficiencias.

Sus historias pueden identificar a personas desconocidas en las listas oficiales. También pueden confirmar que las personas ya identificadas siguen vivas. Finally, they may provide information on transfers between different places of detention.

Se podría establecer un protocolo sistemático en cada publicación. After the necessary medical examinations, a detailed interview would collect names, nicknames, physical descriptions, aproximate dates of meetings and places of detention.

Esta información podría entonces ser confrontada con los archivos de las familias de personas desaparecidas.

El reciente descubrimiento de un libanés desaparecido desde 2024 y ahora identificado como detenido muestra la utilidad de este método. También muestra que la figura actual todavía puede evolucionar.

Detrás del número 39, la cuestión de los desaparecidos

Por consiguiente, el problema principal puede no ser el número de presos ya identificados. Se refiere a los que no lo son.

Una persona desaparecida puede estar en varias situaciones. He may be detained without his name being communicated. Puede haber sido asesinado sin que su cuerpo sea identificado o devuelto. También puede haber desaparecido en los desplazamientos causados por los combates.

Para cada familia, esta falta de respuesta prolonga la incertidumbre.

El descubrimiento de un solo preso anteriormente clasificado como desaparecido es suficiente para demostrar que ambas categorías no pueden separarse. Por consiguiente, la búsqueda de presos debe incluir sistemáticamente a los desaparecidos.

Por lo tanto, el verdadero desafío de las próximas negociaciones no es sólo asegurar la liberación de las 39 personas identificadas actualmente. Es necesario establecercuántos libaneses están detenidos en Israel y cuántos siguen desaparecidos sin que se conozca su destino.

Hasta que se establezca una lista cruzada de autoridades libanesas, familias, ex presos, organizaciones humanitarias y la parte israelí, la cifra oficial seguirá siendo provisional. Los comunicados de septiembre proporcionaron respuestas a algunas familias. Sobre todo, revelaron el alcance de la información que aún faltaba.