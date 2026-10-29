Marc Keyrouz presenta su alfabeto visual 55 en París

El artista libanés Marc Keyrouz presentó su alfabeto visual 55 en París el 23 de octubre de 2026, en el Lucid Interval en el Marais. Seis pinturas, esculturas y una proyección componen esta primera presentación parisina. Su trabajo vincula diferentes tradiciones de escritura y también se desarrolla en el espacio público y patrimonial libanés.

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El artista libanés Marc Keyrouz presentó por primera vez su lenguaje visual 55 en París el 23 de octubre de 2026 en Lucid Interval en el Marais. Según la información y el kit de prensa transmitido por el artista, se recogieron seis lienzos, esculturas y proyección en el sótano abovedado del lugar, como parte de la noche Arthaūs de La Ménagerie.

Situada en París desde 2026, Marc Keyrouz desarrolla 55 desde 2015. Este alfabeto tiene 26 letras, según el alfabeto latino. Cada uno, sin embargo, obedece su propia fórmula, nutrida por escrituras fenicias, kuficas y árabes, jeroglíficas egipcias y escritura gótica. El artista explica que la clave de este alfabeto nunca ha sido publicada: lo deja al espectador para completar el significado.

Los lienzos del alfabeto visual 55 durante la presentación de París del 23 de octubre de 2026. La cortesía del artista.

Del graffiti al patrimonio libanés

Desde el graffiti, Marc Keyrouz llevó gradualmente su trabajo al espacio público. En 2022 presentó siete esculturas en el Old Shoreline Walk de Beirut. El proyectoMuseo Dentro de un Museo, realizado con el Ministerio de Cultura del Líbano e inaugurado en enero de 2023, vincula esculturas de acero instaladas en el jardín de la Biblioteca Nacional con sus binoculares en sitios de patrimonio, especialmente en Anjar, Baalbek y Byblos, indica su carpeta de prensa.

En 2024, su primera exposición,Madre Superiora, transformó una planta de costura Bourj Hammoud desuso en una instalación inmersiva.

Una primera presentación en el Marais

En París, la presentación titulada55, Primer Encuentro en Parísasoció los lienzos colgando de las paredes, las esculturas sobre bases iluminadas con la vela y una proyección. Se celebró el viernes 23 de octubre de 2026 en Lucid Interval, 94 rue Quincampoix, en el tercer distrito. El artista estuvo presente durante la noche, organizado de 8 a 14 horas.

La 55a presentación en Lucid Interval, París, 23 de octubre de 2026. La cortesía del artista.

Información sobre la obra del artista:55script.com.

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