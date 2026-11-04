Vivienda: una hoja de ruta más allá de los préstamos

La reanudación propuesta de los préstamos de la Institución Pública de Hábitat no resume la hoja de ruta propuesta por Ronnie Lahoud. El documento desarrolla cuatro áreas: gobernanza, oferta accesible, datos y emergencias. Combina alquiler, cooperativas, rehabilitación y reconstrucción, especialmente en el Sur. Queda por adoptar y financiar la estrategia. El sobre de 24 millones de dólares previsto en la propuesta presupuestaria del próximo año no es desembolso ni aplicación de todas estas propuestas para los hogares.

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La estrategia de vivienda libanesa propuesta por Ronnie Lahoud apunta más que la reanudación de los créditos inmobiliarios. El Presidente y Director Ejecutivo del Establecimiento Público de Hábitat defiende una hoja de ruta que vincula la gobernanza, la vivienda accesible, los datos y las emergencias. El documento, de unas treinta páginas, sigue siendo una propuesta. Al 4 de noviembre de 2026, no es una política nacional adoptada y financiada en su conjunto.

El regreso previsto de los préstamos da nueva visibilidad al caso. En la propuesta presupuestaria del próximo año se incluye un sobre de 24 millones de dólares para hogares de bajos ingresos. Esto no significa que la financiación ya esté disponible. Tampoco es posible confundir un programa de crédito con la ejecución de una estrategia de vivienda.

Estrategia de vivienda libanesa: organización de responsabilidades

El primer enfoque de la hoja de ruta es la gobernanza. Lahoud propone una coordinación más coherente de las políticas públicas, ahora distribuidas entre varios interesados. Pidió el fortalecimiento inmediato del establecimiento de viviendas públicas, en espera de un posible ministerio responsable de viviendas y ciudades.

Esta propuesta se refiere a competencias, medios y monitoreo. No corresponde a la creación anunciada de un ministerio. El documento también prevé la cooperación con los municipios y las organizaciones sobre el terreno. Estos pueden ayudar a identificar las necesidades locales y la vivienda.

El reto es vincular las decisiones que afectan al mismo hogar. Un préstamo, un permiso de construcción, la rehabilitación de un edificio y el acceso a servicios no siguen los mismos procedimientos. Sin coordinación, su adición no garantiza que la vivienda sea accesible en el momento adecuado.

Desarrollar una oferta que no se limite a comprar

La segunda se centra en la oferta y la accesibilidad. La hoja de ruta combina varios caminos: propiedad, alquiler asequible, cooperativas, rehabilitación y vivienda pública. También incluye la calidad de los edificios y su supervisión.

La diversidad de soluciones responde a situaciones. Algunos hogares pueden pagar un crédito. Otros necesitan alquiler compatible con sus ingresos o trabajo en la vivienda que ya ocupan. La reanudación de los préstamos no aborda directamente todas estas necesidades.

Las medidas previstas incluyen el inventario de tierras, el uso de tierras públicas y el apoyo a las reparaciones. También se propone la cooperación entre actores públicos y privados. Ninguna de estas herramientas debe ser presentada como un programa ya abierto a aplicaciones.

El documento también habla de impuestos. En particular, Lahoud propone abolir un impuesto sobre la vivienda vacante para alentar su retorno al mercado. Otras fuentes generales de financiación se refieren a los gravámenes relacionados con vacantes, permisos o registro. Estas directrices todavía requieren arbitraje; no constituyen una medida tributaria definitiva.

Datos para determinar las necesidades y los resultados

El tercer eje se refiere a una base de datos nacional, transparencia y vigilancia. La hoja de ruta también prevé un comité consultivo. Estas herramientas están destinadas a describir mejor las necesidades y evaluar los programas.

Una política de vivienda no puede juzgarse únicamente por el número de préstamos distribuidos. Sería importante saber qué hogares se benefician, en qué territorios y con qué carga mensual. También sería necesario vigilar la vivienda rehabilitada o alquilada a precios asequibles.

En el documento se describen los alquileres superiores al parámetro de referencia de ingresos del 30%, los contratos informales y la lejanía de los hogares modestos. Este diagnóstico no proporciona una tasa nacional verificada de expulsión o vacante. Los datos propuestos deben ayudar a medir situaciones que aún no están suficientemente documentadas.

Vincular la emergencia y la reconstrucción

El cuarto eje se ocupa del desplazamiento, la vivienda de emergencia y la reconstrucción, especialmente en el sur. Combina alojamiento temporal con la preparación de soluciones más duraderas.

Esta articulación es importante para definir objetivos. Poner a una familia en refugio, reparar viviendas y reconstruir un barrio no requiere el mismo tiempo y recursos. Una estrategia debe especificar cuándo termina la ayuda de emergencia y cómo llega a una solución estable.

La hoja de ruta incluye estas situaciones en la política general del hábitat. Sin embargo, no incluye fondos ya adquiridos para todas las operaciones de reconstrucción.

La decisión presupuestaria no sustituirá el plan de aplicación

Lahoud aboga por la financiación sostenible que combina asignaciones públicas, incentivos y recursos dedicados. La cuestión se refiere tanto a la continuidad de los medios en cuanto a su cantidad inicial. Un sistema interrumpido no puede garantizar una política a largo plazo por sí mismo.

Una primera hoja de ruta presentada en 2018 no se había adoptado formalmente. Por consiguiente, el nuevo documento todavía tiene que pasar por varias etapas: arbitraje, adopción, financiación y definición de responsabilidades. Para los hogares, el resultado tendrá que ser criterios accesibles, programas identificados y un calendario de ejecución publicado.

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