Opinión Siria: la amenaza prioritaria de Israel

El índice de opinión sirio coloca a Israel por delante de Irán como una de las amenazas percibidas a la seguridad del país. Pero la clasificación y evaluación separadas de las políticas regionales no responden a la misma pregunta. Los resultados también distinguen las reuniones diplomáticas del reconocimiento de Israel. Las entrevistas realizadas antes de las elecciones estadounidenses describen las respuestas de una muestra de 3.600 personas. Su lectura requiere mantener el período de campo, método y límites de cualquier investigación.

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Israel está al frente de las amenazas percibidas por los entrevistados en el nuevo índice de opinión sirio. Pero los resultados publicados el 2 de noviembre no son sólo un ranking. También muestran que una evaluación muy negativa de las políticas israelíes puede coexistir con un debate sobre la utilidad de las reuniones diplomáticas. Irán es segundo.

Opinión Siria: dos preguntas, dos medidas

En el informe, el 61% de los encuestados identificó a Israel como la principal amenaza para la seguridad de Siria, antes de Irán, citada por el 20%. Turquía representa el 6% y Estados Unidos el 5%. Para la seguridad del mundo árabe, el orden sigue siendo el mismo: Israel alcanza el 58%, Irán el 24%.

Otra cuestión se refiere por separado a las políticas de varios poderes. En este caso, el 97% considera que Israel es una amenaza para la seguridad y la estabilidad regionales, y el 93% es una amenaza para Irán. Estas respuestas no son exclusivas: la misma persona puede ver a varios Estados como amenazas. Por lo tanto, este no es un segundo ranking en el que los porcentajes deben totalizar cien.

Esta distinción cambia la lectura de la encuesta. Ser designado como el peligro prioritario no significa ser el único peligro identificado. Por el contrario, no entrar en el liderato no demuestra confianza. La brecha entre las dos series prohíbe en particular la presentación de la posición relativa de Irán como signo de adhesión a su política.

La diplomacia no se confunde con el reconocimiento

Reuniones directas entre funcionarios sirios e israelíes dividen a los encuestados: el 41% los considera útiles para los intereses sirios, el 49% piensa que no. Además, el 80% se opone al reconocimiento de Israel y el 74% rechaza un acuerdo sin el regreso del Golán. Estas preguntas se refieren a diferentes actos.

Los desacuerdos se pueden utilizar para negociar un retiro, prevenir un incidente o buscar un acuerdo de seguridad. Reconociendo que un Estado mantiene una relación política de diferente alcance. Por lo tanto, no es posible convertir mecánicamente una opinión favorable a las entrevistas en apoyo de la estandarización completa. El informe no publica aquí la sección transversal individual que nos permitiría saber exactamente cómo se combinan estas posiciones.

El archivo territorial da contenido concreto a esta diferencia. En septiembre, el Presidente sirio Ahmed al-Charaa reafirmó el apego de Damasco a las Naciones Unidas al Golán. También recordó su compromiso con el acuerdo de separación de 1974, según una agencia de prensa. Una posición oficial no describe automáticamente la opinión de la población; Sin embargo, especifica el tema de la posible negociación.

Land completed before US elections

El Centro Árabe de Investigación y Estudios Políticos realizó la encuesta con el Centro Árabe de Estudios sobre Siria Contemporánea. Las entrevistas tuvieron lugar del 28 de septiembre al 15 de octubre de 2026. La muestra incluye 3.600 encuestados utilizando un método de racimo estratificado de varios grados. Los organizadores anunciaron cobertura de todas las provincias, un nivel de confianza del 98% y un margen de error de dos a tres puntos.

Los resultados publicados en noviembre por lo tanto no miden una reacción a las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre. La fecha de publicación y el período de entrevista deben permanecer separados. La encuesta tampoco debe convertirse en una declaración de todos los sirios, especialmente los que viven fuera del país.

El margen estadístico anunciado no resuelve las dificultades de una encuesta de opinión. También deben considerarse las condiciones de acceso a las personas, la negativa a responder, la formulación y la libertad sentidas durante la entrevista. El interés de este trabajo reside en sus preguntas separadas, en lugar de en un solo veredicto sobre una población. Las futuras secciones por región y características sociales permitirán un examen más detallado de las diferencias que los resultados nacionales no muestran.

Referencias y crédito fotográfico

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