Turquía: La sequía revela un patrimonio frágil

En Turquía, el declive de las aguas expone un patrimonio inmerso. En Žznik, la basílica descubierta en 2014 sigue alimentando el debate sobre el lugar del Concilio de Nicea. Cerca del embalse de Atatürk, grabados de roca y piedras T iluminan otros períodos de historia. Las fechas avanzadas a veces requieren confirmación. Para los equipos de búsqueda, esta nueva visibilidad requiere, sobre todo, la protección de materiales frágiles, la documentación de los sitios y la preparación de su conservación antes de un posible aumento de agua.

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En Turquía, la sequía revela que sigue estando cubierta por el agua. Alrededor del lago de Iznik y el embalse de Atatürk, iglesias, grabados y estructuras prehistóricas se vuelven accesibles a los investigadores. Pero su exposición también debilita esta herencia. Algunos descubrimientos, ya antiguos, permanecen en el corazón de investigaciones arqueológicas cuyas conclusiones todavía requieren confirmación.

El retiro de agua ofrece imágenes espectaculares. Cambia principalmente las condiciones bajo las cuales trabajan los arqueólogos. Los sitios estudiados en buceo se encuentran en el aire libre. Otros aparecen unas semanas antes de que un aumento en el nivel los cubra. Un informe publicado el 24 de septiembre de 2026 en la prensa americana pone de relieve esta dificultad: descubrir más no necesariamente significa mantenerse mejor.

Los ejemplos turcos reúnen situaciones muy diferentes. En Iznik, provincia de Bursa, los investigadores están estudiando una basílica que fue identificada en 2014. En la provincia de Adıyaman, se reportaron cifras de roca en 2018. Más recientemente, las piedras en forma de T se han unido a las colecciones presentadas en Perre. Estos restos no son del mismo período ni de la misma sequía.

La sequía revela vestigios ya estudiados en Iznik

Así que la basílica del lago Díznik no fue descubierta este año. Su plan apareció en fotografías aéreas realizadas a principios de 2014, como parte de un inventario municipal. Las primeras investigaciones subacuáticas allanaron el camino para las excavaciones, que comenzaron en noviembre de 2015. Mustafa şahin, arqueólogo de la Universidad de Bursa Uludağ, es el director de investigación.

El sitio da testimonio de la antigua arquitectura cristiana. Conserva paredes, espacios litúrgicos y trazas de ocupación sucesiva. Un informe científico publicado en 2022 describe entre otras cosas fragmentos de mármol, elementos arquitectónicos y muebles. También toma nota de los daños causados por los antiguos levies en varios sectores. Por lo tanto, la conservación del sitio era un problema antes de su exposición actual.

La gota de agua está transformando el sitio. Los sedimentos previamente mojados endurecen, dificultando la limpieza de las estructuras. La eliminación del equipo de buceo no elimina las limitaciones. Los equipos deben trabajar ahora en terrenos expuestos y adaptar sus métodos a su secado.

El Concilio de Nicea, una hipótesis aún discutida

İznik ocupa el lugar de la antigua Nicaea, donde Constantino reúne un consejo cristiano en 325. Este encuentro es un paso importante en la formulación de la doctrina cristiana. Pero identificar la ciudad no es suficiente para identificar cada edificio utilizado por los participantes.

El equipo de excavación propone vincular al consejo los restos de un edificio anterior, visto bajo la basílica. La reconciliación se basa en observaciones arqueológicas y en la lectura de textos antiguos. Por lo tanto, las paredes visibles de la basílica no deben ser presentadas como prueba del lugar de reunión.

Expertos fuera del sitio de construcción impugnan esta identificación. Destacan las incertidumbres de las citas y referencias históricas al palacio imperial. Una iglesia cercana podría haber jugado un papel, sin acoger las sesiones principales. Continúa la investigación: el vínculo con el consejo sigue siendo una hipótesis, no un resultado aceptado por todos.

En Belören, grabados cuya fecha queda por especificar

Más al este, el embalse de Atatürk reveló cifras de roca cerca de Belören, en el distrito de Kahta. Las observaciones de 2018 mencionan representaciones humanas y animales grabadas en la roca. El término « petroglifos » se refiere precisamente a esta técnica. No deben confundirse automáticamente con pinturas pigmentarias.

La protección del sitio está documentada. El Consejo Regional de Patrimonio de Žanlıurfa adoptó una decisión el 23 de noviembre de 2018. Después de examinar el archivo presentado por el Museo Adıyaman, clasificó el área como un sitio arqueológico de primer grado. El texto prevé su conservación y su uso.

La fecha de 10.000 A.C.E. se distribuye en las cuentas de estas cifras. Correspondería a una antigüedad de unos doce milenios. However, the administrative decision consulted does not provide a demonstration of this date. Confirma la existencia y protección de los restos, sin establecer esta edad precisa. Por lo tanto, debe presentarse con cautela y no puede aplicarse a todos los descubrimientos expuestos por la retirada del agua.

T-stones sheltered in Perre

En Kızılöz, distrito de Samsat, surgieron otros restos en la orilla del mismo embalse. Un anuncio del 27 de enero de 2026 describe dos pequeñas estructuras y una piedra en forma de T. Los investigadores los acercan a los conjuntos neolíticos de la región de Göbekli Tepe. Esta comparación se refiere a sus formas y contexto cultural.

El arqueólogo Sabahattin Ezer avanzó una antigüedad de aproximadamente once mil años. También destacó la necesidad de ampliar la investigación. El descubrimiento constituye así un importante sendero, sin permitir la reconstrucción inmediata de toda la organización del sitio.

El museo explica que los movimientos del agua retiraron una cubierta terrestre que una vez tenía varios metros de espesor. El problema supera así la visibilidad de las piedras: la erosión transforma su entorno arqueológico. Los equipos iniciaron una operación de rescate antes del aumento del agua. Los elementos recuperados comenzaron a ser presentados en la antigua ciudad de Perre.

Retaining Remnants that Change Environment

No todos los materiales inmersos largos reaccionan de la misma manera a su exposición. La madera cubierta de agua es un caso particularmente frágil. Su estructura puede haber perdido parte de su resistencia manteniendo su apariencia. El secado incontrolado puede resultar en la reducción, deformación y grietas irreversibles.

Las recomendaciones de conservación enfatizan el mantenimiento de condiciones adecuadas desde el momento del descubrimiento. Guardar el objeto, su ubicación y condición antes del procesamiento. La elección de intervención depende del material y del contexto. Sacar un pedazo de agua para mostrar que puede comprometer su preservación si no hay dispositivo especializado listo.

Las ruinas de la mampostería requieren otro enfoque, con atención a superficies, sedimentos y acceso al sitio. Los informes de la búsqueda en Díznik recuerdan que el saqueo ya ha privado a investigadores de información estratigráfica. Guardar objetos no es suficiente: su posición en las diferentes capas ayuda a comprender la historia del lugar.

En Žznik, la recepción pública ya ha cambiado. El museo abrió el 28 de octubre de 2025, con un centro de recepción y una plataforma de tráfico. Los visitantes pueden descubrir esta herencia mientras continúa la investigación. La cronología de las construcciones y su posible relación con el Consejo permanecen entre las cuestiones que deben resolverse.

Referencias y crédito fotográfico

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