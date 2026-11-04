Irán: llamamientos a la bomba desafian la doctrina

En Irán, líderes religiosos y políticos pidieron una revisión de la doctrina nuclear después de los ataques estadounidenses e israelíes. El portavoz diplomático reconoció la realidad del debate, recordando los compromisos del país. En las declaraciones examinadas no se adoptaron nuevas decisiones oficiales. Fatwa, el tratado de no proliferación y las inspecciones responden a diferentes preguntas. Las conclusiones del OIEA muestran sobre todo las continuas limitaciones de la verificación, con particular cooperación en Boucheshr.

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En Irán, los llamamientos a las bombas nucleares ya no se limitan a declaraciones parlamentarias aisladas. Los líderes religiosos ahora defienden públicamente esta opción. El 2 de noviembre, el propio portavoz diplomático reconoció el alcance del debate. Pero ninguna de estas declaraciones demuestra la decisión de tomar el arma. Entre la presión política, la doctrina oficial y las capacidades verificables, se superponen tres cuestiones diferentes.

El debate viene después de las huelgas estadounidenses e israelíes contra Irán y sus instalaciones nucleares. Sus partidarios invocan la vulnerabilidad del país para impugnar su moderación declarada. Sus adversarios temen que un cambio en la doctrina agravará precisamente las amenazas que él reclama para prevenir.

Llamadas de bombas nucleares, no una orden popular

Mohammad Javad Haj Ali Akbari, imán provisional de la oración del viernes en Teherán, solicitó una revisión de la doctrina durante su sermón el 30 de octubre. En varios informes de los medios de comunicación, describe la adquisición del arma como demanda nacional. Desea transmitir propuestas a la guía Mojtaba Khamenei.

El MP Ahmad Naderi también defiende una ruptura. Cree que el nuevo guía podría tomar una posición diferente a su padre. Esta anticipación pertenece al MP. No es una nueva fatwa ni un anuncio de la guía.

Estas intervenciones demuestran la existencia de una campaña pública para la opción nuclear. No miden el apoyo en la población. Sin una encuesta representativa identificable, transformar la fórmula de la » demanda nacional » en una opinión mayoritaria sería un atajo.

Diplomacia tiene dos mensajes

El 2 de noviembre, Esmaïl Baghaei describió la discusión de un cambio de doctrina como una cuestión real. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores vinculado a los ataques estadounidenses e israelíes. In particular, he invoked the death of Ali Khamenei, the author of the religious ban regularly cited by the authorities.

Baghaei reafirmó simultáneamente la vocación pacífica del programa. También recordó que el Irán sigue siendo miembro del TNP y está obligado por sus compromisos. Este doble discurso debe leerse en su totalidad: una advertencia política acompaña el mantenimiento de la posición oficial declarada.

Mohsen Rezai ya había establecido esta distinción en una entrevista televisiva el 31 de octubre, informó al día siguiente. El Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional declaró que ninguna nueva decisión oficial había cambiado la doctrina. Sin embargo, reconoció las solicitudes de revisión en caso de reanudación de la guerra. Su declaración describe el estado anunciado de la decisión, no todas las intenciones individuales en la parte superior del poder.

Fatwa no reemplaza los compromisos del TNP

El debate religioso tiene un significado político evidente. Se refiere a un argumento de que los líderes iraníes han utilizado desde hace mucho tiempo para defender sus intenciones pacíficas. Pero debemos distinguir entre una norma religiosa, su aplicación institucional y las obligaciones internacionales de un Estado.

En un análisis publicado el 1 de noviembre, los investigadores Jo Chitlik y Rashid Mehmood proponen precisamente esta separación. Piden que se examine el alcance de la prohibición, la autoridad de su autor y sus normas de aplicación. Su trabajo no se apodera de las intenciones iraníes. Destaca que el seguro religioso puede contar diplomáticamente sin sustituir una verificación física.

El TNP tiene compromisos explícitos. El artículo II prohíbe a los Estados no poseedores de armas nucleares que son partes en el tratado producir o adquirir armas nucleares. El artículo III garantiza la verificación de las obligaciones y la prevención de la desviación de materiales. Así pues, una nueva interpretación religiosa por sí sola no alteraría esos compromisos internacionales.

El OIEA describe principalmente la verificación incompleta

El acceso a instalaciones y materiales sigue siendo el punto más concreto del archivo. On 7 September, Rafael Grossi reported lack of information and access during the reporting period. El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica destacó la pérdida de continuidad en el conocimiento de las existencias. Describió esta situación como una grave preocupación por la no proliferación.

El 27 de octubre, Grossi dijo al Consejo de Seguridad que no se habían reanudado las inspecciones periódicas. Sin embargo, mencionó una excepción: actividades de auditoría en la planta Boucheshr. Por lo tanto, hablar de una ausencia absoluta de cooperación sería eliminar una distinción importante.

Grossi también indicó que no había identificado ninguna actividad para reparar o reconstruir instalaciones dañadas desde junio de 2025. Recordó inmediatamente que el acceso físico seguía siendo esencial para determinar la situación real. Esto no prueba la desaparición del programa ni la existencia de un arma.

Una deficiencia de verificación es una seria incertidumbre. Esto no es una prueba positiva de fabricación. Por el contrario, la seguridad política de un programa pacífico no es suficiente para resolver esta brecha.

Una apuesta de seguridad impugnada en Irán

El debate no se limita a una confrontación entre las autoridades iraníes y sus opositores extranjeros. Los analistas iraníes también cuestionan la promesa de protección asociada a la bomba. Qader Bastani teme que una campaña emocional alimentará las justificaciones de una nueva confrontación. Kiomars Ashtarian distingue la disuasión de un ataque nuclear contra la protección contra una guerra convencional. También se refirió al costo de las nuevas sanciones.

Esas objeciones se refieren al beneficio previsto del arma, no sólo a su prohibición. Recuerdan que una nueva capacidad no garantiza automáticamente más seguridad. El debate público abre varias trayectorias posibles; No hace que nadie sea inevitable.

Para evaluar el seguimiento, los próximos elementos decisivos serán identificables: una decisión oficial, un texto doctrinal y cambios verificados sobre el terreno. En su intervención del 27 de octubre, Grossi propuso medidas técnicas graduales para restaurar las inspecciones. Su aplicación sigue siendo una prueba concreta, distinta del volumen de declaraciones.

Fuentes y referencias

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