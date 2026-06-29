Revista de prensa: acuerdo marco, áreas de pruebas y shock estadounidense-irano alrededor de Hormuz

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Washington mueve el centro de gravedad al sur

Al Quds Al Arabi, de 29 de junio de 2026, pone el día bajo la doble señal de un acuerdo libanés-israelí destrozado en Washington y una nueva tensión entre Estados Unidos e Irán. El periódico describe un texto que abre el camino para probar áreas en el Sur. He cites Zawtar Al Gharbiya y Frun como los primeros lugares posibles para un retiro israelí seguido de un despliegue del ejército libanés. La misma historia destaca un canal de contacto directo entre Líbano e Israel. También se refirió a un anexo de seguridad inédito. Esta dimensión secreta da al acuerdo su verdadero peso político. Alimenta las reservas de varios agentes libaneses. También coloca al ejército en el centro de una prueba. Esta prueba va más allá de la mera presencia de campo. Se refiere a su capacidad de actuar sin ser atrapado por una lectura israelí de su misión.

Al Arabi Al Jadid, de 29 de junio de 2026, insiste en la ventaja dada a Israel en las áreas de prueba. El periódico informa de que el ejército israelí no simplemente dejaría puntos definidos. También vigilaría lo que el ejército libanés está haciendo después de su entrada. Esta lectura convierte la retirada en un mecanismo condicional. La partida israelí dependería de lo que Tel Aviv considera un verdadero desarme de Hezbolá. Así, el acuerdo no se limita a fijar un mapa. También establece un método. Pero este método mueve la carga a Beirut. Pide al Estado que demuestre su capacidad de controlar el Sur. Le da a Israel un margen para decir que el siguiente paso puede esperar.

Un acuerdo legible por sus detalles militares

Al Joumhouria del 29 de junio de 2026 habla de una transición de la gestión de crisis a la gestión de soluciones. El periódico informa de la llegada prevista del almirante americano Brad Cooper para lanzar la aplicación de áreas de prueba. Presenta el acuerdo como una pieza política, no como un mero arreglo de seguridad. Según esta lectura, el texto vincula la soberanía libanesa con el monopolio estatal de las armas. A cambio, vincula la retirada israelí con el cumplimiento gradual de esos compromisos. El mensaje está claro. La presencia del ejército se convierte en la llave del todo. Por lo tanto, el apoyo estadounidense y europeo al ejército libanés se describe como una inversión central. Sin embargo, este enfoque deja una zona de sombras. Si se bloquea un paso, Israel puede justificar su presencia continua.

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junio de 2026, va más allá en la lectura israelí. El periódico informa que Tel Aviv está poniendo en un Hezbollah la falta de aceptar el acuerdo. Esta apuesta volvería entonces a una lógica de asentamiento militar. La misma fuente indica que las unidades libanesas deben desplegarse en ambas zonas modelo, bajo el seguimiento de los Estados Unidos. Afirma que Frun y Zawtar Al Gharbiya están fuera de la línea amarilla sostenida como cinturón de facto por Israel. Esta precisión es importante. Muestra que el comienzo de la aplicación puede relacionarse con áreas donde la ocupación directa no es la más obvia. La ganancia política sería entonces más fuerte que la ganancia territorial inmediata. Esto demostraría que existe un mecanismo, aunque sea limitado.

El frente interno frente al riesgo de ruptura

Al Akhbar, de 29 de junio de 2026, da la lectura más hostil al acuerdo. The newspaper reports that Nabih Berri judges him worse than the agreement of 17 May 1983 and considers that it will not be applied. Se centra en un anexo de seguridad que permitiría a Israel permanecer, moverse y vigilar de cerca al ejército libanés. En esta lectura, el acuerdo no organiza una retirada. Está legalizando una presencia. También transfiere el conflicto hacia adentro. El periódico cita un miedo específico alrededor de la institución militar. Según esta cuenta, debemos evitar jugar con el ejército y allanar el camino para una crisis alrededor de su mando. Esta posición se superpone con un miedo más amplio. El debate sobre el acuerdo puede convertirse en un debate sobre la lealtad de las instituciones.

Al Bina, de 29 de junio de 2026, también firmó el acuerdo en un registro de denegación. El periódico habla de un texto que recuerda el acuerdo del 17 de mayo. Describe una nueva línea de oposición que incluye a Nabih Berri, Walid Jumblatt y Sleiman Frangieh. Insistió en la crítica de un ataque contra el ejército y la humillación del estado. En el mismo sentido, Al Bina, de 29 de junio de 2026, cita a los ministros Mohammad Haidar y Rakan Nassereddine, quienes reafirman su negativa a negociar directamente con Israel. Hezbollah, liderado por Naim Kassem, por su parte rechaza el vínculo entre la retirada israelí y el desarme de la resistencia. La palabra « resistencia » sigue siendo la palabra utilizada por sus partidarios. Pero la cuestión del Estado se formula de manera diferente. Este es el monopolio de la decisión de guerra y paz.

Beirut entre el apoyo americano y el miedo a la calle

Al Liwa, de 29 de junio de 2026, adopta un ángulo más institucional. El periódico reporta el llamamiento de Donald Trump a Joseph Aoun después de que se firmó el acuerdo. Lo ve como una señal del compromiso estadounidense en el seguimiento del texto. Recordó también que el Presidente del Líbano pidió a los Estados Unidos que pesaran para prevenir las violaciones israelíes y para asegurar el retiro del Sur. Esta posición intenta mantener dos líneas. Por un lado, el Estado quiere demostrar que ha elegido un marco diplomático. Por otro lado, no quiere aparecer como simplemente ejecutar un plan de Washington. Al Liwa, de 29 de junio de 2026, plantea finalmente una pregunta directa a Hezbollah: ¿qué solución propone si la negativa del acuerdo bloquea el regreso de los habitantes y la apertura de un lugar de reconstrucción?

Ad Diyar, de 29 de junio de 2026, destaca la misma tensión, pero desde el ángulo de la estabilidad interna. El periódico explica que Hezbollah está posponiendo una escalada popular o militar y colocando el camino de negociación relacionado con Suiza para imponer un retiro israelí. También recuerda la advertencia de Nabih Berri contra la discordia interna. En otra lectura, Ad Diyar, de 29 de junio de 2026, establece que el acuerdo elimina el marco de la Resolución 1701 y reduce el papel de las Naciones Unidas. Esta evolución pone a Washington en el centro del mecanismo. Debilita el antiguo equilibrio basado en las fuerzas internacionales. También crea un debate de soberanía. ¿Quién está comprobando? ¿Quién juzga? ¿Quién decide que el escenario fue exitoso? Estas cuestiones ahora dominan el caso libanés.

Hormuz vuelve al Líbano en el brazo regional

El caso libanés no se lee solo. Al Quds Al Arabi, de 29 de junio de 2026, reporta un intercambio de huelgas entre Washington y Teherán por segundo día consecutivo. El periódico describe las huelgas estadounidenses contra Irán, tras los ataques atribuidos a Teherán contra buques y sitios estadounidenses en la región. It also reports Iranian fire on Kuwait and Bahrain, condemned by several Arab countries. Donald Trump amenaza entonces con destruir la República Islámica si no cumple con el acuerdo temporal. Abbas Araghchi, jefe de la diplomacia iraní, respondió desde Bagdad que cualquier acuerdo separado sobre Hormuz complicaría la reapertura del Estrecho. El estrecho se convierte así en un mapa central. Sirve de recordatorio de que Irán se niega a ser excluido de los archivos regionales.

Al Arabi Al Jadid, de 29 de junio de 2026, describe la misma secuencia. El periódico informa que el comando estadounidense golpeó diez sitios iraníes después de que un petrolero atacó. Afirma que los Guardias Revolucionarios apuntaron posteriormente a posiciones estadounidenses en Kuwait y Bahrein. Destaca que Teherán es responsable de la gestión de la navegación en Hormuz. Al Akhbar, de 29 de junio de 2026, lo considera un intento americano de vaciar el acuerdo con Irán desde su alcance. Según el periódico, Washington no intentaría romper el texto, sino privarlo de sus efectos concretos. Esta lectura se une al archivo libanés. Estados Unidos está tratando de separar al Líbano de Irán. Irán, por el contrario, quiere mantener al Líbano en las negociaciones regionales.

La primera prueba

Nida El periódico presenta el acuerdo como el paso de la mesa de negociación al terreno. Esta fórmula habla bien de la naturaleza de la fase abierta. Nada está resuelto. Todo comienza. La primera cuestión se refiere al despliegue del ejército en las zonas de prueba. La segunda se refiere a la respuesta de Hezbollah y su entorno político. El tercero se refiere a la capacidad de Washington de retener a Israel en caso de bloqueo. El cuarto depende de Teherán, que trata de apoderarse del mapa libanés mientras se intensifica la batalla de Hormuz. Por lo tanto, el acuerdo es menos un fin que un instrumento de presión. Puso el estado libanés, el ejército, Hezbolá, Israel, Estados Unidos e Irán en una ecuación. Cada lado ve una ganancia posible. Cada lado también ve esto como un riesgo importante.

Política local: el acuerdo marco rompe el poder entre las apuestas institucionales, la negativa de Hezbollah y el papel central del ejército

Baabda busca transformar la firma en un acto de autoridad

Nida. Al Watan del 29 de junio de 2026 presenta el acuerdo marco firmado en Washington como el « principio temprano ». La fórmula resume el estado de la escena política local. Las negociaciones salen de la mesa americana y entran en la zona más sensible del debate libanés. No se trata sólo de quién firmó. Se trata de quién puede ejecutar, quién puede bloquear y quién puede asumir las secuelas. La presidencia de Joseph Aoun quiere establecer la idea de que el Estado debe reanudar la iniciativa. El gobierno de Nawaf Salam también quiere demostrar que el camino diplomático puede reemplazar la guerra de desgaste. Pero esta línea sigue siendo frágil. Se basa en una ecuación dura. El ejército debe entrar en las zonas de prueba. Israel debe retirarse en etapas. Hezbollah debe aceptar que la soberanía debe ser definida por el monopolio estatal de las armas. Cada punto abre un conflicto político interno. Así, la escena local no sólo se divide entre partidarios y opositores del acuerdo. Se divide entre dos lecturas de soberanía. Uno pasa por el Estado y sus fuerzas regulares. La otra es la capacidad de resistencia para mantener su función armada.

Al Liwa El periódico informa que el Presidente de los Estados Unidos felicitó a su homólogo libanés después de la firma. También prometió apoyar la soberanía, la independencia y el despliegue de la autoridad estatal por sus fuerzas armadas. Joseph Aoun, a su vez, pidió a Washington que evitara cualquier violación israelí e instó a Israel a retirarse de las zonas ocupadas del Sur. Esta formulación permite al palacio presidencial presentar el acuerdo como una herramienta, no como una concesión. También hace posible colocar al ejército en el corazón de la ecuación. Sin embargo, el mismo encuadre crea una pesada responsabilidad. Si Israel retrasa la retirada, Baabda tendrá que explicar por qué el compromiso estadounidense no es suficiente. Si Hezbollah bloquea, el gobierno tendrá que elegir entre la presión política y la búsqueda de un compromiso. En ambos casos, la Presidencia ya no tiene la comodidad de esperar.

Ain el-Tineh da una lectura inversa

Al Akhbar, de 29 de junio de 2026, coloca a Nabih Berri en el centro de la protesta. The newspaper reports that the President of Parliament considers the agreement to be worse than that of 17 May 1983 and believes that it will not be executed. Esta posición no es simplemente una objeción de procedimiento. Dice que el trato amenaza el equilibrio interno. Berri también advierte contra cualquier intento de jugar con el ejército o broma con la idea de desestimar su mando. Esta frase revela el corazón de su miedo. Según esta lectura, el acuerdo no sólo pesa sobre Hezbollah. También puede transformar la institución militar en un campo de presión política. Al Akhbar, de 29 de junio de 2026, se refiere a un anexo de seguridad que da a Israel una estrecha vigilancia de lo que haría el ejército en las zonas de prueba. Para Ain al-Tinh, el peligro radica en el desplazamiento del conflicto. El conflicto con Israel se convertiría en un conflicto en torno a la misión del ejército, luego en un conflicto entre el Líbano.

Al Bina el 29 de junio de 2026 describe el surgimiento de un frente político contra el acuerdo. El periódico cita a Nabih Berri, Walid Jumblatt y Sleiman Frangieh como el núcleo de una nueva línea de rechazo. Esta línea no es uniforme. Berri ha estado hablando desde la presidencia del Parlamento y desde el ambiente de Amal. Joumblatt habla con un recuerdo agudo de guerras internas. Frangieh habla de un campo político cerca de la resistencia. Pero su convergencia tiene valor político. Amplia la negativa más allá de Hezbollah solo. La posición de los ministros cerca del tándem chií, Mohammad Haidar y Rakan Nassereddine, también es reportada por Al Bina el 29 de junio de 2026. Afirman que el Consejo de Ministros no ha considerado un mandato de negociación y reiteran su rechazo a las negociaciones directas con Israel. El mensaje al gobierno es claro. Los ministros quieren impedir que el acuerdo se presente como una decisión adoptada por todo el gabinete. Por lo tanto, el debate avanza hacia la legitimidad interna de la firma.

Hezbollah se niega, pero los retrasos en la calle

Al Quds Al Arabi, de 29 de junio de 2026, informa que Naim Kassem rechaza el vínculo entre la retirada israelí y el desarme de Hezbolá. El secretario general del partido considera que esta condición es un cruce de las líneas rojas. Se espera esta negativa, pero su redacción cuenta. Presentó el acuerdo como un intento de transformar el Líbano en un instrumento en manos de Israel. De esta manera, el partido quiere evitar que el debate se centre únicamente en su arsenal. Se trata de ponerlo en una lógica de dignidad nacional y rechazo de la tutela israelí. El mismo periódico señala que las protestas tuvieron lugar en los suburbios del sur de Beirut, en la carretera del aeropuerto, en Riad Al Solh y en Bekaa, antes de que el ejército reabriera las carreteras. Esta secuencia muestra un límite doble. Hezbollah puede movilizarse. Pero el ejército interviene para contener. El estado quiere mantener la calle bajo control, mientras que la fiesta todavía evita una ruptura frontal.

Ad Diyar, de 29 de junio de 2026, informa que Hezbollah tiende a posponer la escalada. El periódico cita fuentes según las cuales el partido no quiere lanzar una confrontación popular o militar en esta etapa. Prefirió esperar los efectos de los esfuerzos iraníes para lograr un cese total de las hostilidades y un retiro israelí. Esta precaución cumple dos limitaciones. En primer lugar, el partido no quiere ser acusado de impedir el regreso de personas desplazadas del Sur. Entonces no quiere abrir una crisis interna mientras Nabih Berri advierte contra la discordia. Sin embargo, Al Liwa Si se rechaza el acuerdo, ¿qué camino concreto propone liberar las zonas ocupadas, permitir el regreso de los habitantes e iniciar la reconstrucción? Esta cuestión es política, pero también social. Pone resistencia frente al costo humano de esperar.

El ejército se convierte en el eje y el objetivo del debate

Al Joumhouria, de 29 de junio de 2026, afirma que Washington y socios europeos consideran que el apoyo al ejército es la principal inversión para tener éxito en el acuerdo. El periódico informa que un diplomático ve el texto no como un mero arreglo fronterizo, sino como una nueva fase. El objetivo sería ampliar el despliegue del ejército, fortalecer su capacidad de vigilancia y darle la única referencia a la seguridad. Esta lectura es la del campo que defiende el acuerdo. Da al ejército una centralidad política sin precedentes. Se asienta como árbitro entre la demanda estadounidense, la presión israelí y la protesta de Hezbollah. Pero este papel puede contra ella. Si el ejército se mueve demasiado rápido, será acusado de servir una hoja de ruta impuesta. Si se mueve demasiado lentamente, Israel dirá que no está listo.

Al Arabi Al Jadid, de 29 de junio de 2026, y Al Sharq Al Awsat, de 29 de junio de 2026, insisten en el margen que queda a Israel. Los dos periódicos informan de que Tel Aviv se propone verificar la acción realizada en las zonas de prueba y mantener una presencia duradera en la zona segura si el desarme de Hezbollah no está avanzado. Al Sharq Al Awsat, de 29 de junio de 2026, añade que Israel apuesta por una incapacidad de Hezbolá para aceptar el acuerdo. Esta anticipación es pesada para la política local. Significa que la negativa del partido puede convertirse, a los ojos de Israel, en una justificación para la continua ocupación. También significa que el ejército está situado entre dos cuentas opuestas. Para el gobierno, encarna el regreso del estado. Para Hezbollah, no debe convertirse en la herramienta de una limitación externa. Para Israel, sigue siendo probado y supervisado.

Una escena política sin un centro estable

Ad Diyar del 29 de junio de 2026 muestra que el debate está más allá de los bloques clásicos. El patriarca maronita Bechara Rai, de Roma, agradece a Dios el acuerdo y pide que sea puesto bajo la protección de la paz. Samir Geagea lo presentó como un paso importante para romper el estancamiento del Líbano. Opuestamente, Ali Hassan Khalil responde que el que minimiza la discordia no entiende que su fuego no perdonará a nadie. Estas posiciones resumen la fractura. Parte de la escena cristiana y gubernamental ve el texto como una oportunidad para cerrar una secuencia de guerra y restaurar el estado. Parte del campamento chií y sus aliados lo ven como una trampa que puede conducir a una crisis civil. Entre ellos, varios actores buscan mantener un lenguaje de precaución. Joseph Aoun pidió el diálogo como la única manera de resolver los conflictos. Nabih Berri exige evitar la discordia y dice que quiere dirigir la confrontación en las instituciones. Nawaf Salam debe preservar la mayoría del gobierno lo suficientemente grande como para no convertir el acuerdo en una crisis del gabinete.

Al Jumhouria, de 29 de junio de 2026, señala que el contacto entre Nabih Berri y el Presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Qalibaf vinculó el caso libanés a garantías regionales más amplias. Esta dimensión irrita a los partidarios de un Líbano separado de la agenda iraní. Sin embargo, tranquiliza a quienes creen que sólo un equilibrio entre Estados Unidos e Irán puede obligar a Israel a retirarse. Por lo tanto, la política local está atrapada entre dos escenas. En el primero, el gobierno habla de soberanía, ejército y reconstrucción. En segundo lugar, Hezbollah y sus aliados hablan de equilibrio regional, garantías y negación de normalización. El bloqueo vino de allí. La palabra soberanía es compartida por todos. Pero no significa lo mismo. Para Baabda, significa autoridad estatal. Para Ain el-Tineh, también significa la protección de la unidad interior. Para Hezbollah, significa la negativa a entregar la fuerza armada antes de la retirada completa de Israel. Esta divergencia es suficiente para que el acuerdo marco no sea una solución local inmediata, sino una prueba de poder.

Cita y discurso por figuras políticas: soberanía disputada, miedo a la discordia y batalla de palabras alrededor del acuerdo marco

Baabda habla idioma estatal

Al Liwa El Presidente de Estados Unidos dio la bienvenida al acuerdo y afirmó que Washington apoyaría la soberanía, independencia, integridad territorial y autoridad estatal del Líbano por sus fuerzas armadas. La respuesta de Joseph Aoun está formulada en un registro cauteloso. Gracias a Washington. Pero también pidió a los Estados Unidos que impidieran cualquier violación israelí y que Israel se retirara de las zonas ocupadas del Sur. Por lo tanto, este discurso está dirigido a dos públicos. Primero se dirige fuera del país para confirmar que el Estado libanés acepta una ruta diplomática. También se dirige hacia adentro, diciendo que Baabda no firma un blanco-sing a Israel. Así, la palabra central sigue siendo la soberanía. Pero esta soberanía se presenta como un proyecto, no como un hecho adquirido.

Ad Diyar, de 29 de junio de 2026, muestra la misma preocupación en otro registro. Joseph Aoun condena los ataques contra Bahrein y Kuwait. Los describe como una violación de la soberanía del Estado y una amenaza directa a la seguridad regional. A continuación, pide que el diálogo y los medios diplomáticos sean el único medio de solución. Por lo tanto, el discurso presidencial evita la retórica del campamento. Busca situar al Líbano en el lado de la estabilidad árabe y la legalidad internacional. Sin embargo, esta precaución también tiene una función local. Intenta contener el debate interno mientras la calle se calienta y Hezbollah se niega a estar de acuerdo. La palabra « dialogo » se convierte en una herramienta de protección interna. Sirve para impedir que la controversia sobre el acuerdo se convierta en un enfrentamiento entre el Líbano.

Nabih Berri convierte el acuerdo en una alerta nacional

Al Akhbar, de 29 de junio de 2026, da a Nabih Berri la fórmula más dura del día. El Presidente del Parlamento consideró que el acuerdo era peor que el del 17 de mayo de 1983 y afirmó que no se ejecutaría. También advierte contra cualquier intento de jugar con el ejército o de burlarse de la idea de despedir a su comandante. Esta palabra es central. No se limita al rechazo del texto. Su objetivo es evitar que el ejército se convierta en el instrumento de un conflicto interno. Berri no solo está hablando con el campo de gobierno. También habla con su propio público. Le dijo que la respuesta debe seguir siendo política e institucional. La palabra discordia se convierte en la alarma nacional. Sugiere que el peligro principal no es sólo el texto firmado en Washington, sino lo que su aplicación podría causar dentro.

Al Bina Respondió a Samir Geagea y dijo que estaba decepcionado de que la advertencia de Berri contra la discordia fuera bienvenida por más división. Afirma que Berri no advierte contra una ilusión, sino contra un peligro que todos los libaneses conocen el precio. Añade que los que subestiman la discordia no entienden que su fuego no perdonará a nadie. La frase tiene un significado político claro. La defensa de la paz civil constituye un argumento contra el acuerdo. También dijo que el debate sobre el Sur no podía separarse de la memoria de la guerra interna. Así, el acuerdo ya no se lee como un dispositivo de seguridad. Se convierte en una prueba de convivencia nacional.

Hezbollah traza sus líneas rojas

Al Quds Al Arabi, de 29 de junio de 2026, informa que Naim Kassem rechaza el vínculo entre cualquier retirada israelí y el desarme de Hezbolá. El secretario general del partido considera esta condición muy peligrosa y afirma que supera las líneas rojas. Lo presenta como un intento de convertir al Líbano en una herramienta en manos de Israel. La lógica del discurso es clara. Hezbollah no solo está discutiendo un calendario o un mapa. Rechaza el principio mismo de que coloca su arma en el corazón del acuerdo. También intenta mover el debate. Para sus oponentes, las apuestas son autoridad estatal. Para él, la cuestión es la negativa de una condición impuesta por Israel. Esta diferencia en el vocabulario hace difícil la mediación. Las mismas palabras, como soberanía y seguridad, no se refieren a la misma realidad en los campamentos.

Al Liwa, de 29 de junio de 2026, reporta una fórmula aún más ofensiva de Naim Kassem. Él describe el acuerdo marco como una humillación, una vergüenza y una rendición de soberanía. Afirma que cualquier acuerdo debe limitarse a tratar la situación al sur del río Litani, sin entrar en asuntos internos libaneses o en el archivo de armas de Hezbollah. Este análisis pretende separar la retirada israelí del debate nacional sobre el monopolio de la fuerza. Al mismo tiempo, el 29 de junio de 2026, Al Bina, citó a los ministros Mohammad Haidar y Rakan Nassereddine. Ambos reafirman su negativa a negociar directamente con Israel y aseguran que el Consejo de Ministros no examinó un mandato de negociación. Sus palabras sirven para establecer un límite del gobierno. Dijo que la firma no era un consenso total.

Los partidarios del acuerdo hablan de paz, salida de crisis y realismo

Ad Diyar del 29 de junio de 2026 informa de Roma la homilía del patriarca maronita Bechara Rai. Pidió agradecer a Dios el acuerdo aprobado por el Líbano, Estados Unidos e Israel. Dice que quiere poner este acuerdo en la mano de Dios, porque el camino a la paz es difícil. Su palabra no es cuestión de técnica diplomática. Busca dar al acuerdo una dimensión moral. Habla de paz después de décadas de guerra y miedo. Pero también reconoce que no todos lo aceptarán. Esta sombra es importante. Rai no niega la fractura. Trata de cubrirlo con lenguaje religioso y pastoral. Su discurso defendió el acuerdo sin entrar en los detalles de las áreas de prueba, retiro o desarme.

En el mismo espacio político, Ad Diyar, de 29 de junio de 2026, informa que Samir Geagea presenta el acuerdo marco como un paso importante para romper el estancamiento del Líbano. Esta lectura se suma a la de parte del campamento que favorece la autoridad exclusiva del Estado. Al Quds Al Arabi, de 29 de junio de 2026, también menciona las reacciones positivas de Fouad Makhzoumi y Ashraf Rifi, que hablan de un hito histórico y creen que ya no es aceptable que la decisión libanesa siga siendo rehén del Irán. El vocabulario aquí es el de romper. No se trata sólo de apoyar un acuerdo. Se trata de decir que el Estado debe recuperar la decisión de guerra y paz. Los oponentes enfrentan este lenguaje como una provocación. They read there an attempt to isolate Hezbollah before Israeli withdrawal is guaranteed.

Jumblatt y Frangieh mueven la negativa hacia el balance

Al Bina, 29 de junio de 2026, da un lugar especial a Walid Jumblatt. El periódico informa que su juicio sobre el acuerdo fue leído cuidadosamente por fuentes diplomáticas, ya que no proviene de un aliado orgánico de Hezbollah. Jumblatt describe el acuerdo como tripartito en su forma, pero unilateral en su contenido. La fórmula es política. Significa que el Líbano y los Estados Unidos están presentes en la mesa, pero el beneficio real iría principalmente a Israel. Esta posición permite que parte del centro político rechace el acuerdo sin asumir todo el idioma de Hezbollah. Se convierte la negativa en una crítica equilibrada. Pregunta si el texto realmente da garantías al Líbano o si impone obligaciones.

El mismo periódico informa que Sleiman Frangieh también critica el camino seguido hasta el acuerdo. Según él, el problema no es el principio de negociación, sino la forma de ir a la mesa después de perder los elementos de fuerza del Líbano. Cree que la resistencia debe haber sido usada como una tarjeta comercial, en lugar de convertirse en objeto de negociación. Esta palabra es diferente de la de Naim Kassem. No rechaza la diplomacia como tal. Desafía el equilibrio del poder. Esto revela una preocupación más amplia en el campo contra el acuerdo. Varios actores temen que el estado haya acordado tratar el arma de Hezbollah antes de obtener una retirada israelí clara, completa y fechada.

Las voces regionales devuelven al Líbano al brazo americano-irano

Al Arabi Al Jadid del 29 de junio de 2026 reporta las amenazas de Donald Trump contra Irán, en un contexto de huelgas estadounidenses y respuestas iraníes alrededor de Hormuz. El presidente estadounidense dice que Irán podría desaparecer si Washington reanudara la guerra. Este discurso aumenta la presión sobre el archivo libanés. Significa que el acuerdo de Washington no sólo se juega en Beirut. Es parte de un duelo más amplio, donde Estados Unidos quiere limitar los mapas regionales de Teherán. En respuesta, Abbas Araghchi dijo a Bagdad que cualquier intento de crear arreglos separados para Hormuz complicaría la situación. Añadió que el cese de los ataques contra el Líbano y la retirada israelí se encontraban entre las condiciones que debían cumplirse.

Ad Diyar, de 29 de junio de 2026, finalmente informa de la apelación entre Mohammad Bagher Qalibaf y Nabih Berri. El Presidente del Parlamento iraní afirma que Teherán continuará sus esfuerzos con los garantes regionales e internacionales para obligar a Israel a poner fin a su guerra contra el Líbano. También se refirió a una comisión técnica que involucraba al Irán, los Estados Unidos y el Líbano. Este discurso contradice la lógica americana de separar archivos. Recuerda que Irán quiere permanecer presente en el seguimiento del frente libanés. Al Akhbar, de 29 de junio de 2026, cita a Benjamin Netanyahu, quien presenta el acuerdo como reconocimiento del derecho de Israel a mantener una zona segura mientras sea necesario. En esta intersección del discurso, cada parte habla de paz, seguridad o soberanía. Pero cada lado da estas palabras un significado opuesto.

Diplomacia: Washington, Teherán y capitales árabes disputan el marco de la solución libanesa

Washington impone diplomacia de separación

Al Quds Al Arabi, de 29 de junio de 2026, presenta la secuencia diplomática como un intento americano de separar el archivo libanés del archivo iraní. El periódico informa de que el acuerdo marco entre el Líbano e Israel se concertó bajo impulso americano, con el objetivo de privar a Teherán del mapa libanés en un momento en que la crisis alrededor de Hormuz está a la vanguardia. Esta lectura coloca a Washington en el centro de una doble estrategia. Por un lado, los Estados Unidos quieren organizar un mecanismo de retirada israelí y despliegue del ejército libanés en zonas de prueba. Por otra parte, tratan de impedir que Irán utilice el frente libanés como palanca en debates más amplios sobre la navegación, las sanciones y la seguridad regional. Así que la diplomacia americana no se trata sólo de fronteras. Intenta rediseñar el lugar del Líbano en el equilibrio regional de poder.

Al Arabi Al Jadid, de 29 de junio de 2026, confirma esta lógica describiendo el acuerdo marco como texto en el que Israel mantiene una mano fuerte en las áreas experimentales. Según el periódico, el papel de los Estados Unidos es supervisar la ejecución, verificar los pasos y empujar al ejército libanés a asumir la responsabilidad sobre el terreno. La misma cuenta señala que el llamado de Donald Trump a Joseph Aoun, después de la firma, dio peso político directo al acuerdo. Al Liwa Joseph Aoun respondió pidiendo a los Estados Unidos que impidieran las violaciones israelíes y empujaran a Israel a retirarse. Así pues, la diplomacia libanesa busca transformar el compromiso norteamericano en garantía. Pero esta garantía sigue vinculada a la voluntad de Washington de seguir siendo el principal árbitro.

El Canal Americano está reemplazando gradualmente el marco de la ONU

Ad Diyar, de 29 de junio de 2026, insiste en un importante desarrollo: la transición del marco de la resolución 1701 a un acuerdo tripartito de facto entre Washington, Beirut y Tel Aviv. El periódico señala que el acuerdo no aborda la lógica clásica de la fuerza internacional en el Sur. Reduce el papel de las Naciones Unidas en una función de supervisión más limitada. Este cambio es importante para la diplomacia libanesa. Desde 2006, Beirut ha utilizado la resolución 1701 como referencia internacional para el cese de las hostilidades y la presencia del ejército. El acuerdo marco introduce ahora un mecanismo más político, dirigido por los Estados Unidos, con medidas de seguridad y verificaciones. El riesgo es claro. El Líbano ganó un fuerte patrocinador, pero perdió parte de la red multilateral que permitió que las violaciones israelíes fueran llevadas ante un foro internacional más amplio.

Al Joumhouria, de 29 de junio de 2026, presenta esta transición como una transición de la gestión de crisis a la gestión de soluciones. El periódico cita a un diplomático que considera el acuerdo como un nuevo enfoque, basado en el monopolio estatal de las armas y la expansión del papel del ejército. La visita prevista del Almirante Americano Brad Cooper al Líbano ilustra este movimiento. Supervisará la aplicación de las áreas de prueba y especificará los mecanismos prácticos. Esta visita da al acuerdo una dimensión militar pero también diplomática. Significa que Washington quiere actuar sobre el terreno, no sólo en las salas de negociación. También significa que el Gobierno del Líbano tendrá que responder a solicitudes concretas. El discurso sobre soberanía incluirá mapas, unidades, inspecciones y calendarios.

Teherán está tratando de volver a entrar en el Líbano en la gran ganga

Al Binah, de 29 de junio de 2026, destaca la respuesta diplomática iraní. Abbas Araghchi, visitando Bagdad, dijo que cualquier intervención externa en la gestión de Hormuz complicaría la situación y retrasaría la reapertura total del Estrecho. Agregó que el memorando con Washington preveía el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano. Esta frase es central. Afirma que Irán se niega a dejar que Washington se ocupe del caso libanés por separado. Para Teherán, el retiro israelí del Sur y el cese de las operaciones contra el Líbano deben permanecer vinculados al entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Por lo tanto, el mensaje a Washington es doble. Irán quiere mantener la gestión de Hormuz. También desea preservar su papel en la vigilancia del frente libanés.

Ad Diyar, de 29 de junio de 2026, reporta, en la misma línea, la apelación entre Mohammad Bagher Qalibaf y Nabih Berri. El Presidente del Parlamento iraní declaró que Teherán proseguiría sus esfuerzos con los garantes regionales e internacionales para obligar a Israel a poner fin a su guerra contra el Líbano. También se refirió a una comisión técnica que involucraba al Irán, los Estados Unidos y el Líbano. Esta propuesta es una respuesta directa al enfoque de Washington. Quiere reintroducir a Irán en el seguimiento del caso libanés. También da a Nabih Berri un margen político. El Presidente del Parlamento puede declarar así que la retirada israelí depende no sólo del acuerdo de Washington, sino también de un equilibrio regional de poder en el que Irán permanece presente.

Bagdad, Doha, Riad y El Cairo tratan de contener la escalada

Al Arabi Al Jadid, de 29 de junio de 2026, informa de que el Ministro de Relaciones Exteriores del Iraq, Fouad Hussein, propone acoger una reunión entre los países del Golfo, Irán e Iraq para examinar la seguridad regional y los vínculos económicos. Esta oferta iraquí es una cuestión de diplomacia vecinal. Bagdad quiere evitar que la confrontación alrededor de Hormuz conduzca a una guerra más amplia. También quiere preservar su papel como puente entre Teherán y los países árabes. Al mismo tiempo, el Iraq no puede ignorar el alcance libanés del caso. Si la confrontación entre Estados Unidos e Irán se reanuda, el Líbano se convierte en uno de los teatros donde esta tensión puede traducirse lo más rápido posible.

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junio de 2026, informa de una llamada entre Mohammad bin Salman y Emmanuel Macron. Ambos dirigentes insisten en la libertad de navegación y en el apoyo a los esfuerzos diplomáticos para reducir la escalada. Esta secuencia da al dossier una dimensión europea y árabe. Francia, que tradicionalmente sigue al Líbano, también está comprometida con Hormuz, porque la cuestión energética afecta a todo el mercado mundial. El periódico también reporta intercambios saudí-pakistani alrededor de la misma secuencia. Por su parte, Al Jumhouria, de 29 de junio de 2026, se refiere a los contactos entre Washington, Riyadh, Doha y otras capitales durante las negociaciones. Estas mediaciones demuestran que el acuerdo libanés no nació en un principio aislado. Fue acompañado por capitales que querían estabilizar el Sur, debilitar los márgenes iraníes y evitar una guerra regional abierta.

La condena árabe endurece la condición diplomática en Irán

Al Quds Al Arabi, de 29 de junio de 2026, y Al Sharq Al Awsat, de 29 de junio de 2026, denuncian una ola de condenas árabes tras los ataques iraníes contra Kuwait y Bahrein. Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Egipto, Jordania, Líbano y la Liga Árabe denuncian violaciones de la soberanía y exhortan a evitar la ampliación del conflicto. Estas reacciones no son meras declaraciones de solidaridad. Forman un frente diplomático que aísla a Irán en un momento en que Teherán quiere defender su papel en Hormuz y Líbano. El Líbano, al condenar los ataques, se adhiere a una posición árabe de protección para los Estados del Golfo. Esta elección sirvió a la presidencia de Joseph Aoun. Muestra que Beirut quiere ser un Estado responsable comprometido con el derecho internacional y la estabilidad regional.

Ad Diyar, de 29 de junio de 2026, informa que Joseph Aoun pide el diálogo y los medios diplomáticos como único medio de solución. La fórmula es conservadora. Condena los ataques sin empujar al Líbano a confrontarse con Teherán. Así pues, el Presidente del Líbano busca un equilibrio difícil. Debe mantener el vínculo con los países árabes, cuya asistencia será crucial para el ejército y la reconstrucción. Pero también debe evitar agravar la fractura interna con Hezbollah y sus aliados. Por lo tanto, la diplomacia libanesa se encuentra en una zona estrecha. Debe hablar como estado soberano, sin causar un shock interno. Debe basarse en los Estados Unidos y los países árabes, sin dar la impresión de que el Líbano se está convirtiendo en un terreno para aplicar un plan regional contra el Irán.

Líbano entre promesa de ayuda y riesgo de tutela

Al Liwa Esta promesa es diplomáticamente decisiva. Da al gobierno un argumento contra la crítica interna. El acuerdo no sólo sería un texto seguro. Podría allanar el camino para las conferencias de apoyo para el ejército y la reconstrucción. Sin embargo, esta ayuda tendrá un precio político. Al Joumhouria, de 29 de junio de 2026, afirma que los Estados Unidos y sus socios europeos consideran que el apoyo al ejército es la inversión esencial para tener éxito en el acuerdo. Por su parte, los países del Golfo vinculan cualquier esfuerzo económico con una estabilidad duradera y una decisión de seguridad unificada. Por lo tanto, la diplomacia financiera se convierte en un instrumento de presión. Ella anima al estado, pero pide resultados.

Al Akhbar del 29 de junio de 2026 da una lectura opuesta. El periódico cree que Washington no solo intenta apoyar al Estado, sino convertir el acuerdo en un instrumento de presión contra Hezbollah. Afirma que el acuerdo de Washington se utiliza para separar al Líbano del memorándum americano-iraniano y para poner al ejército bajo vigilancia estrecha. Esta crítica se suma a las reservas de Nabih Berri, reportadas por el mismo periódico, que ve en el canal americano-iraniano la única manera realista de imponer una retirada israelí completa. Por lo tanto, la diplomacia libanesa se divide entre dos promesas que compiten. La primera promete ayuda occidental y árabe si el estado avanza. La segunda promete un mejor equilibrio de poder si el Líbano sigue vinculado a la gran negociación con Irán.

Diplomacia libanesa bajo vigilancia interna

Nida El texto firmado no apaga la crisis. Está haciendo una prueba de ejecución. La diplomacia libanesa tendrá que demostrar ahora que la firma puede producir efectos reales. Tendrá que obtener retiros, limitar violaciones, apoyar al ejército y convencer al pueblo del Sur de que el proceso puede permitir el regreso. También tendrá que gestionar la negativa de Hezbollah, las reservas de Nabih Berri y las expectativas de las capitales árabes. Ahí es donde se jugará la prueba real. El acuerdo fue firmado en Washington, pero su valor dependerá de lo que se verifique en Frun, Zawtar Al Gharbiya y de las oportunidades que financian o bloquean la continuación.

Política internacional: Hormuz, Gaza y Bagdad en el corazón de una secuencia regional inestable

El Estrecho de Hormuz vuelve al eje principal del brazo de hierro americano-iraniano

Al Quds Al Arabi, de 29 de junio de 2026, describe una región situada al borde de un enfrentamiento directo entre Estados Unidos e Irán. El periódico informa que ambos países intercambiaron huelgas por segundo día consecutivo, tras ataques a la navegación alrededor del Estrecho de Hormuz. Según esta fuente, Washington afirma haber respondido al ataque de un petrolero, mientras que Teherán respondió a los lugares militares estadounidenses en Kuwait y Bahrein. Donald Trump entonces levanta el tono. Amenaza con dirigir la operación militar hasta el final si Irán no cumple con el acuerdo temporal para detener la guerra. Esta retórica da a la crisis un alcance más amplio. Ya no se limita a la seguridad marítima. También afecta el futuro del diálogo entre Washington y Teherán.

Al Arabi Al Jadid, de 29 de junio de 2026, insiste en el núcleo de la disputa: que controla el paso por el Estrecho de Hormuz. The newspaper reports that the announcement of a « safe south passage » by Oman and the international shipping organization on 24 June 2026 was perceived by Tehran as an attempt to circumvent its authority over navigation. Estados Unidos considera que esto es una medida de seguridad. Irán considera que esto es una violación del contenido del memorando de entendimiento firmado con Washington. Por consiguiente, el conflicto se centra en un punto específico. Irán quiere que los barcos usen las carreteras para las que es válido. Washington apoya un pasaje alternativo. Esta divergencia es suficiente para debilitar todo el proceso de negociación.

Capitales del Golfo denuncian huelgas iraníes

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junio de 2026, reporta una ola de indignación tras el incendio iraní en Bahrein y Kuwait. The Kuwaiti authorities report that they intercepted two ballistic missiles without damage or casualties. Bahrein reporta daños en un edificio residencial en Muharraq. El Consejo de Cooperación del Golfo, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, Egipto, Jordania y la Liga Árabe condenan los ataques. El vocabulario utilizado es el de la soberanía. Los Estados árabes denuncian una violación del derecho internacional y un riesgo para la seguridad regional. Esta reacción diplomáticamente aísla Teherán, como Irán busca presentar su gestión de Hormuz como un derecho estratégico.

Al Bina Afirma que cualquier intervención externa en la gestión de Hormuz complicará la situación y retrasará la reapertura completa del Estrecho. Pide a las demás partes que no retiren el memorando acordado de su marco. Su homólogo iraquí, Fouad Hussein, propone una reunión entre los países del Golfo, Irán e Iraq para abordar la seguridad regional y los vínculos económicos. Por lo tanto, Bagdad procura evitar la ampliación de la crisis. El Iraq habla como país vecino de Irán, como estado árabe y como actor expuesto a golpes militares.

Gaza se hunde en una crisis humanitaria y diplomática

Al Quds Al Arabi, de 29 de junio de 2026, informa de la continuación de los ataques israelíes contra Gaza, a pesar de un marco de cesación del fuego. El periódico informa que tres palestinos murieron en 24 horas. También se refiere a operaciones de disparos, bombardeos de artillería y destrucción en zonas al este de la ciudad de Gaza. La situación médica sigue bloqueada. Israel cancela la salida de un nuevo grupo de pacientes a tratar en el extranjero. El Ministerio de Desarrollo Social advierte, en paralelo, sobre el empeoramiento de la catástrofe humanitaria y sanitaria con la llegada del verano. Por lo tanto, la crisis no es sólo militar. Afecta el acceso a atención, agua, calor, refugio y supervivencia diaria.

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junio de 2026, informa que las facciones de Gaza están avanzando hacia el rechazo parcial de los cambios propuestos por Nikolai Mladenov, representante del Consejo de Paz. Fuentes cercanas al archivo indican que la respuesta esperada en El Cairo será negativa en varios puntos, sin rechazar todo el texto. Esa sombra cuenta. Las facciones no cierran completamente la puerta. Pero consideran que las enmiendas son desfavorables. El mismo periódico afirma que los propios mediadores no están satisfechos con la nueva versión. Por lo tanto, la negociación vuelve al punto de partida. Los actores siguen hablando de una cesación del fuego, pero el terreno produce nuevas víctimas. El calendario diplomático aparece tarde en la emergencia humanitaria.

Siria sigue expuesta a las operaciones israelíes

Al Quds Al Arabi, de 29 de junio de 2026, informa de una nueva operación israelí en el sur de Siria. El ejército israelí afirma haber matado a dos hombres armados en la zona de Quneitra. Describe la zona como un espacio de seguridad defensivo. Fuentes locales reportan disparos en la zona de Hader en la parte norte de la provincia. Damasco considera que estos movimientos son violaciones del acuerdo de separación de 1974 y de la soberanía siria. Este episodio muestra que la frontera del sur de Siria sigue siendo inestable, a pesar de la disminución de varios frentes. Israel justifica sus incursiones evitando amenazas. Siria los considera como un ataque directo a su territorio.

Esta secuencia siria es parte de un entorno más amplio. Las tensiones alrededor del Líbano, Gaza, Hormuz y Siria se alimentan juntos. Los mismos poderes regresan en cada archivo. Estados Unidos está tratando de contener a Irán. Israel está multiplicando las lógicas de la zona de seguridad. El Irán busca prevenir el aislamiento de sus aliados. Los países árabes quieren evitar una guerra regional abierta. Siria, en este contexto, sigue siendo un espacio vulnerable. Se somete a operaciones militares mientras no hay palancas diplomáticas reales para detenerlas. Al Quds Al Arabi, de 29 de junio de 2026, da a este evento un lugar secundario, pero arroja luz sobre la continuidad de los ataques israelíes fuera de Gaza y el Líbano.

Bagdad lanza una espectacular campaña anticorrupción

Al Quds Al Arabi, de 29 de junio de 2026, reporta una vasta campaña de arrestos en Iraq. Las fuerzas especiales iraquíes están llevando a cabo operaciones alboradas en Bagdad, incluso en la zona verde, pero también en barrios afluentes y varias provincias. The Iraqi official agency reports that 47 people are arrested. Incluyen diputados, funcionarios, ex funcionarios electos y figuras relacionadas con la corrupción administrativa y financiera. El periódico también cita el despliegue de fuerzas armadas y antiterroristas alrededor de la zona verde. Este estancamiento da a la operación una fuerte carga política. El poder quiere demostrar que golpea en la cima.

Al Arabi Al Jadid del 29 de junio de 2026 lee esta campaña con más distancia. El periódico señala que responde a una vieja demanda en la calle iraquí, pero que también tiene una dimensión política. Se refirió al papel del nuevo equipo de gobierno de Ali Al Zaydi, las expectativas estadounidenses y el deseo de reducir las redes vinculadas al antiguo gobierno de Mohammed Shia Al Sudani. Al Sharq Al Awsat, de 29 de junio de 2026, recuerda que la corrupción sigue siendo uno de los mayores desafíos de Iraq desde 2003, con bajos índices de transparencia. Por consiguiente, la cuestión es si esta operación se someterá a juicios creíbles, o si seguirá siendo una demostración de fuerza.

Sudán desafía la lectura americana de la guerra

Al Quds Al Arabi, de 29 de junio de 2026, informa que el Gobierno sudanés rechaza la presentación hecha por Massad Boulos, enviado estadounidense para los asuntos africanos, ante el Consejo de Seguridad. Khartoum considera esta presentación incorrecta. Las autoridades sudanesas afirman que no rechazaron el plan estadounidense para una tregua. Dijeron que habían enviado una respuesta y comentarios detallados. Así que el archivo está atrapado en una batalla de narrativas. Washington habla de una negativa sudanesa. Khartoum habla de un texto discutido. Esta divergencia complica el esfuerzo de mediación. También demuestra que la guerra sudanesa ya no se limita al campo de batalla. Se utiliza en el Consejo de Seguridad, en las capitales regionales y en la forma de nombrar responsabilidades.

La crisis sudanesa sigue siendo menos visible que Hormuz o Gaza en las fuentes del 29 de junio de 2026, pero sigue siendo pesada. Al Quds Al Arabi, de 29 de junio de 2026, también se refiere a las acusaciones sudanesas contra Israel en el conflicto. Este punto añade un elemento regional sensible. Refleja el grado de sospecha que rodea la injerencia extranjera. El Sudán busca defender su versión ante foros internacionales. Estados Unidos está tratando de empujar un marco de tregua. Entre ellos, los civiles siguen atrapados en una larga, fragmentada y difícil guerra.

Egipto y Europa enfrentan crisis internas visibles

Al Quds Al Arabi, de 29 de junio de 2026, también dedica un sujeto a accidentes ferroviarios en Egipto. El periódico señala que los accidentes continúan a pesar de los gastos masivos efectuados en los proyectos de transporte e infraestructura importantes. He cites the derailment of four cars of a Cairo-Alexandria train in Kafr Al Zayat. También recordó la colisión entre un coche y un tren en la provincia de Suez, que mató a ocho personas dos semanas antes. El mismo artículo pone estos accidentes en una serie iniciada con el fuego en la estación central de El Cairo en 2019, y luego marcada por los dramas de Sohag y Toukh. El tema va más allá del hecho. Se cuestiona la eficacia del gasto público y la seguridad de los servicios básicos.

Los efectos de la ola de calor en Europa también son reportados por Al Liwa el 29 de junio de 2026. El periódico reporta trescientas veintisiete muertes en España y una fuerte presión sobre la ayuda en Francia. Los hospitales públicos de París reportan un aumento significativo de llamadas y asistencia excepcional a emergencias. El artículo también menciona los departamentos franceses colocados en alerta roja y llama a Alemania para adaptar las ciudades a los efectos del calor. Esta información extiende la sección internacional a otro tipo de crisis. No es militar. No es diplomática. Pero demuestra que los Estados también son juzgados por su capacidad de proteger a las personas contra los riesgos climáticos y de salud.

Economía: reforma bancaria, retorno del Golfo y reconstrucción en condiciones políticas

Los bancos siguen siendo la prueba central de la relación del FMI

Nida. Al Watan del 29 de junio de 2026 coloca el archivo bancario en la vanguardia de su página económica. The newspaper asked about the allegedly rejected amendments to the Bank Act and whether MPs would comply with the opinion of the International Monetary Fund. Este análisis muestra que el debate económico libanés no es sólo sobre cifras. Se centra primero en la credibilidad del estado. El sector bancario sigue siendo el núcleo de la crisis. Los depósitos, las pérdidas, la reestructuración y la responsabilidad de los actores públicos y privados siguen bloqueando cualquier acuerdo sólido con el FMI. Por lo tanto, el Parlamento se enfrenta a una gran elección. Puede adoptar una lógica de compromiso interno, que ayuda a los bancos y grandes depositantes. También puede tratar de satisfacer las condiciones internacionales, a riesgo de abrir un conflicto social y político sobre la distribución de las pérdidas. En ambos casos, la economía permanece suspendida de una ley que debe decir quién paga, que protege a los pequeños depositantes y que asume errores pasados.

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junio de 2026, amplía esta lectura. El periódico cita a un oficial financiero que los dos caminos, políticos y económicos, están ahora vinculados. El objetivo del monopolio de armas del Estado está relacionado con el objetivo de restaurar la legalidad de las actividades financieras y comerciales. Este enfoque da al FMI un papel rector. Según la misma fuente, el cumplimiento claro de los requisitos internacionales debe permitir la movilización de apoyo externo, salir de la guerra como una prioridad inmediata, y luego entrar en una fase de recuperación. El periódico añade que esta trayectoria también debe ayudar al Líbano a salir del profundo deterioro de su posición soberana y financiera. Así pues, la reforma bancaria ya no puede considerarse como un expediente técnico aislado. Se convierte en una condición para el retorno al crédito, la ayuda y la inversión.

El Banco del Líbano busca recuperar la transparencia

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junio de 2026, también informa que el Banco del Líbano, bajo la autoridad de Karim Suaid, ha iniciado una auditoría con los Ministerios de Finanzas y Justicia confiados a Alvarez & Marsal. El alcance no se limita a las sumas pagadas por el banco central para financiar los antiguos programas de apoyo. También abarca los pagos efectuados hasta fines de 2023, sumas transferidas a los bancos por transferencias y pagos internacionales efectuados en nombre del Estado. El periódico afirma que el Banco del Líbano coopera con las autoridades judiciales y les proporciona información financiera y análisis que la ley permite comunicar. Esto es importante. Da a la reforma un componente judicial. Ya no es cuestión de corregir los balances. También se trata de encontrar los canales de toma de decisiones, pago y transferencia.

Este enfoque puede servir para dos propósitos. Puede responder primero a las solicitudes de transparencia desde el comienzo de la crisis. Puede entonces preparar un terreno más fuerte para discutir con el FMI. Pero su efecto dependerá del futuro. Una auditoría sin uso judicial claro puede convertirse en otro documento. Por el contrario, una auditoría de seguimiento puede ayudar a distinguir las responsabilidades del Estado, el Banco del Líbano, los bancos comerciales y los encargados de formular políticas. La dificultad sigue siendo la misma. El Líbano debe presentar pruebas, no sólo intenciones. También debe evitar el uso selectivo de la transparencia contra un campamento. La necesidad económica es simple: reconstruir la confianza. El camino político sigue siendo más pesado.

La señal saudí abre una ventana para los exportadores

Al Jumhouria, de 29 de junio de 2026, dedica un tema al levantamiento de las restricciones sauditas a los productos libaneses. El periódico lo ve como una señal económica y política. Según el análisis citado, esta decisión puede reactivar las exportaciones libanesas, que habían perdido el mercado saudí durante los años de ruptura. También señala la voluntad de Riyadh de reabrir una relación con el Estado libanés y apoyar un camino de reforma. El texto hace hincapié en el alcance de esta medida para los productores. El regreso al mercado saudí puede ayudar a los sectores jurídicos, aportar moneda y restaurar parte de la confianza árabe. El periódico habla de una rara oportunidad, pero también insiste en una condición: Líbano debe demostrar que sabe controlar sus fronteras y luchar contra el contrabando.

Al Joumhouria del 29 de junio de 2026 va más allá vinculando esta decisión con la economía real. El periódico explica que seis años de interrupción han pesado sobre los sectores productivos. El levantamiento de restricciones puede apoyar el empleo, impulsar la producción, aumentar la entrada de divisas legales y preparar un retorno gradual de turistas del Golfo. Turismo, hoteles y bienes raíces se mencionan como sectores que pueden beneficiarse de un clima más favorable. Pero el artículo advierte que los efectos no serán inmediatos. Dependerán de la capacidad del Estado para estabilizar el país, controlar los cruces terrestres, aéreos y marítimos, combatir la trata y continuar las reformas. Así que el mensaje es doble. El Golfo puede abrir una puerta. Pero no financiará una economía donde el Estado no controle los flujos ni los riesgos.

La reconstrucción del Sur se convierte en un importante desafío financiero

El debate económico está vinculado al regreso del pueblo del Sur. El periódico cuestiona a Hezbollah la alternativa concreta que propone si el acuerdo marco es rechazado. La cuestión planteada se refiere a la liberación de las zonas ocupadas, el regreso de los desplazados y el inicio de la reconstrucción. Esta cuestión da una dimensión social a la cuestión económica. El sur no es sólo un frente. Es una región donde los hogares han perdido hogares, ingresos, tierras, tiendas y lugares de interés. La reconstrucción de la financiación no puede basarse en promesas vagas. Requiere donantes, mínima seguridad, garantías de trabajo y una administración capaz de gestionar los fondos.

Ad Diyar, de 29 de junio de 2026, insiste en la escala del proyecto. El periódico evoca una reconstrucción del Sur que podría requerir hasta veinte mil millones de dólares, en el contexto de la destrucción masiva y el desplazamiento prolongado. Esta estimación, incluso si cae dentro de un marco editorial, da una idea de la magnitud del problema. El Líbano no tiene ahora los medios presupuestarios de esa operación. Por consiguiente, tendrá que depender de una combinación de ayuda árabe, apoyo occidental, financiación internacional y contribuciones privadas. Estos recursos no vendrán sin un marco político. Los donantes exigirán una autoridad pública identificable, mecanismos de control y seguridad que impidan la repetición de la destrucción.

La ayuda externa depende de la estabilidad y el papel del ejército

Al Joumhouria, de 29 de junio de 2026, presenta el acuerdo marco como posible vía de acceso a los programas de ayuda e inversión. El periódico afirma que los países del Golfo consideran que la estabilidad es un requisito previo para el compromiso económico a largo plazo. Añadió que las instituciones oficiales debían poder gestionar la seguridad y la economía lejos de la doble adopción de decisiones. Esta frase ilumina el asunto libanés. Los fondos no sólo serán necesarios. Estarán vinculados a la capacidad del estado para decidir. En esta lectura, el ejército se convierte en una institución económica indirecta. Su despliegue puede allanar el camino para la ayuda. Su fracaso puede bloquear la financiación.

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junio de 2026, también describe el vínculo entre la seguridad, la economía y el apoyo externo. The newspaper reports that authorities will have to meet international requirements tomobil external support. This requirement concerns the IMF, but also investors, Gulf States and Western partners. Por lo tanto, el Líbano debe actuar en varios frentes al mismo tiempo. Necesita reformar los bancos. Necesita aclarar las pérdidas. Debe controlar las corrientes financieras. Debe apoyar al ejército. Debe reconstruir el Sur. Sobre todo, debe demostrar que las decisiones públicas no serán revocadas por una relación de poder armado o un compromiso opaco. Esta acumulación hace que la salida de crisis sea lenta. Pero también muestra por qué el expediente económico ya no puede separarse del expediente institucional.

Las finanzas públicas buscan ingresos específicos

Al Akhbar, de 29 de junio de 2026, se ocupa de otro aspecto de la economía pública con el debate sobre los costos de gestión de desechos. The newspaper reports that the ministries of the Environment, Finance and Economy have issued a statement to respond to criticism. Según esta explicación, el decreto no crea un nuevo impuesto diseñado para aumentar los ingresos del gobierno general. Aplica la Ley No 38 de 2026 y tiene por objeto financiar la gestión sostenible de los desechos sólidos. Los fondos recaudados no deben ingresar al Fondo de Ingresos Consolidados. Deben reservarse para la gestión integrada de desechos, clasificación, tratamiento, reciclaje y infraestructura de almacenamiento de salud.

Este debate muestra una tensión clásica en una economía agotada. El Estado necesita ingresos para financiar servicios. Los hogares y las empresas ya están bajo fuerte presión. Por consiguiente, toda nueva contribución se recibe como una carga. El gobierno está tratando de defender una lógica de asignación. Dice que el dinero irá a un servicio específico. Pero la confianza sigue siendo débil. Para que ese mecanismo funcione, requiere cuentas públicas legibles, contratos transparentes y resultados visibles. La gestión de desechos es también una prueba económica. Afecta a municipios, empresas, salud pública, turismo y la imagen del país. Puede convertirse en una reforma útil. También se puede ver como una muestra extra si el servicio no cambia.

Hormuz, mercados del Golfo y riesgo de divisas

Al Quds Al Arabi, de 29 de junio de 2026, informa que los mercados de valores del Golfo cerraron en orden dispersa tras la escalada militar entre Estados Unidos e Irán. The newspaper reports that Iranian attacks on US bases in Kuwait and Bahrain have shaken investor confidence. El mismo archivo se refiere a la salida de una empresa CMA CGM de Hormuz Strait en un entorno que se considera complejo y requiere vigilancia constante. Para el Líbano, este contexto cuenta. Cualquier aumento sostenido de las tensiones en el Golfo puede afectar los costos de transporte, energía, transferencias y turismo regional.

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junio de 2026, reporta, en paralelo, la llamada entre Mohammed bin Salman y Emmanuel Macron sobre la libertad de navegación y reducción de escalada. El periódico también destaca las relaciones energéticas entre Riad y Tokio, con un interés japonés en la estabilidad del mercado mundial del petróleo. Este contexto recuerda que el Líbano se está desarrollando en una economía regional muy sensible a las rutas marítimas, el petróleo y la confianza política. Si el Golfo se estabiliza, la ventana abierta a las exportaciones libanesas, el turismo y la inversión pueden ampliarse. Si Hormuz sigue siendo una zona de confrontación, las prioridades regionales avanzarán hacia la seguridad energética, y el Líbano corre el riesgo de volver a ser una cuestión secundaria.

Justicia: corrupción iraquí, detención sin juicio y judicialización de conflictos regionales

Bagdad convierte la lucha contra la corrupción en una operación de fuerza

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junio de 2026, presenta la campaña de arrestos en Iraq como una secuencia judicial y de seguridad sin precedentes. The newspaper reports that tanks and armoured vehicles surrounded the green area of Baghdad, while joint forces raided houses and villages. Las operaciones apuntaron a políticos, parlamentarios, empresarios y personalidades relacionadas con la corrupción y el abuso de influencia. The Iraqi authorities claim that the arrests were conducted on the basis of judicial warrants. The Federal Integrity Commission also ensures that all procedures have been carried out in accordance with the law. Esta precisión es importante. Ella busca evitar que la operación sea leída como una purga política. Pero el despliegue militar, el cierre del acceso y la presencia de fuerzas antiterroristas dan al caso un alcance que va más allá del procedimiento ordinario. La justicia aparece aquí con sus jueces, mandatos e investigaciones. Pero avanza bajo escolta pesada, en un espacio de poder donde los sospechosos pertenecen a los círculos más protegidos del estado.

Al Quds Al Arabi, de 29 de junio de 2026, informa que las operaciones llevaron a la detención de 47 personas, incluidos diputados y funcionarios, por sospecha de corrupción administrativa y financiera. El periódico señala que la operación tuvo lugar al amanecer, en la zona verde, pero también en zonas afluentes de Bagdad. El estancamiento cuenta tanto como los nombres. Significa que el estado quiere demostrar que ningún lugar está fuera de alcance. Esta imagen responde a una antigua ira popular. Durante años, la corrupción en el Iraq se ha visto como una de las causas del debilitamiento de los servicios públicos, el exilio de los jóvenes y la pérdida de confianza en las instituciones. Sin embargo, la fuerza de la operación crea otra pregunta. ¿Puede la justicia permanecer independiente cuando su acción se convierta en un evento de seguridad nacional? La respuesta dependerá menos del número de arrestos que del seguimiento. Las investigaciones tendrán que producir pruebas, los juicios tendrán que ser públicos y los activos tendrán que ser recuperados según la ley.

La confesión de Adnan Al Jumaili abre una cadena de archivos

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junio de 2026, vincula la campaña con la anterior detención de Adnan Al Jumaili, ex alto funcionario del sector petrolero. The newspaper reports that the warrants were triggered based on its statements and investigative evidence. Fuentes citadas por el diario hablan de una fuerza conjunta de servicios de lucha contra el terrorismo, militares e integridad. Esta combinación da al caso una dimensión sensible. El sector petrolero sigue siendo el centro financiero del estado iraquí. While suspicions concern markets, posts, contracts and diversion channels, justice does not only deal with isolated incidents. Afecta la forma en que funciona el alquiler público. The same newspaper reports that the sums seized in the Al Jumaili investigation reached ten million dollars and thirty-one billion Iraqi dinars, after the discovery of additional amounts and the failure of an attempt to escape funds.

Al Arabi Al Jadid, de 29 de junio de 2026, ofrece una lista más precisa de las personas afectadas. The newspaper cites Muthanna Al Samarrai, Bahaa Al Nouri, Mohammad Al Karbouli, Alia Nassif, Mohammad Jamil Al Mayahi, Hassan Al Khafaji, Abdel Rahman Al Loueizi, Mudhar Al Karawi, Hind Al Abbasi, Mohammad Farman Al Joubori, Bushra Al Qaisi, Mohammad Al Sayhoud, Ali Maarij and Ibrahim Al Soumaidaie. Afirmó que las detenciones se basaban en las declaraciones de Adnan Al Jumaili, detenido desde principios de junio de 2026. Esta acumulación de nombres crea un choque político. Muestra que el caso afecta varias corrientes y varios niveles de poder. Así que puede convertirse en un punto de inflexión. Pero también puede convertirse en un campo de venganza. La justicia tendrá que demostrar que no elige sus objetivos según el equilibrio del momento. El riesgo es mayor porque varias figuras pertenecen a viejas redes vinculadas a gobiernos anteriores y rivalidades actuales.

La cuestión decisiva sigue siendo la de los juicios

Al Arabi Al Jadid, de 29 de junio de 2026, destaca que el éxito de la operación no se medirá por el número de personas detenidas. Se medirá por la capacidad de la justicia para llegar a los responsables, devolver los fondos desviados y tomar decisiones basadas en pruebas. El documento cita análisis que ven la operación como un punto de giro político, también alimentado por la presión estadounidense. Esta lectura presenta una dificultad. La lucha contra la corrupción es popular. También puede convertirse en una herramienta para reorganizar el poder. Si los jueces trabajan bajo presión, el efecto será frágil. Si las investigaciones resisten la intervención, la operación puede abrir una nueva fase. Así que el desafío no es parar rápidamente. Es juzgar bien.

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junio de 2026, recuerda que la corrupción ha seguido siendo uno de los principales retos de Iraq desde 2003. El país es bajo en indicadores internacionales de transparencia. El gobierno de Ali Al Zaydi dice que quiere hacer de esto una prioridad. El ex Primer Ministro Haider Al Abadi, por su parte, pide una lucha mundial, duradera y no política. Esta respuesta proporciona un marco útil. Una campaña exitosa debe ir más allá del espectáculo legal. Debe establecer normas estables sobre contratación pública, nombramientos, contratos petroleros, bienes incautados y control parlamentario. Sin esto, los arrestos pueden calmar la calle por unos días. No cambian el profundo orden de impunidad.

La detención administrativa de Samah Hajjawi expone la justicia sin acusación pública

Al Quds Al Arabi, de 29 de junio de 2026, informa que las autoridades israelíes prolongaron por tercera vez la detención administrativa de Samah Bilal Abdel Rahman Hajjawi, una mujer palestina de 27 años de Qalqilya. La extensión cubre otros seis meses y la mantiene en prisión hasta el 29 de septiembre de 2026. The newspaper recalls that administrative detention is an imprisonment without public accusation or trial, based on a secret record to which neither the detainee nor her lawyer have access. Este punto es central en una sección de justicia. Esto no es sólo una decisión de prisión. This is a regime whereby the security authority replaces the indictment. The detainee must challenge evidence that he or she does not know. El derecho de defensa es muy limitado.

Al Quds Al Arabi, de 29 de junio de 2026, añade que Samah Hajjawi ya había sido encarcelado por primera vez durante siete meses y medio, y una segunda vez por tres meses y medio. She was released on 19 January 2025 in the first phase of an exchange of prisoners linked to thefire in Gaza. She was subsequently arrested again on 1 April 2025, less than three months after her release, and then returned to administrative detention. Un tribunal israelí desestimó su apelación contra la prórroga. The same article reports that she was moved between several places of detention, including Damon, Jalameh and Sharon, without being questioned. La autoridad penitenciaria palestina describe esas transferencias arbitrarias.

Las condiciones de detención constituyen una cuestión de derechos humanos

Al Quds Al Arabi, de 29 de junio de 2026, informa que Samah Hajjawi afirma haber sido detenido después de una búsqueda del hogar familiar. She also claims to have been subjected to ill-treatment, insults and humiliating searches at Sharon’s prison. She further reported that violations against prisoners continued in Damon prison. These elements move the case from the proceedings to the conditions of detention. La cuestión ya no es sólo por qué una persona está detenida sin una acusación. También es importante saber cómo es tratada una vez que está bajo supervisión penitenciaria. El periódico añade que casi el 49% de los presos palestinos detenidos en prisiones israelíes serían detenidos sin acusación, ya sea bajo la condición de combatientes ilegales o bajo detención administrativa. Este dato da al caso Hajjawi un alcance colectivo.

El mismo caso demuestra que la justicia también está atrapada en la crisis de Gaza. Al Quds Al Arabi, de 29 de junio de 2026, informa que Israel canceló la salida de un nuevo grupo de pacientes de Gaza que debían ser tratados en el extranjero. El periódico también informa que una parte significativa del aparato de diálisis se detuvo en el complejo médico Al Shifa debido a la falta de material necesario para su funcionamiento. Estos hechos son principalmente humanitarios. Pero también implican la responsabilidad legal de un poder que controla los movimientos, accesos y autorizaciones. Cuando una persona enferma no puede salir y cuando se bloquea un servicio vital, la cuestión de la protección de los civiles se une a la de la ley.

En Yemen e Irán, la justicia se convierte en un lenguaje de guerra

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junio de 2026, informa que los Houthis están ampliando su economía de levadura y control de bienes públicos. El periódico describe nuevas tarifas impuestas a los agricultores y propietarios que son elegibles para permisos ambientales. También se refirió a la transformación de áreas bajo instituciones públicas y militares en proyectos comerciales gestionados por familiares de los líderes del movimiento. En este caso, la cuestión jurídica es la de la propiedad pública, el abuso de autoridad y la captura de recursos. Los habitantes hablan de los cargos impuestos por la fuerza. Las fuentes económicas citadas lo consideran un aumento de la financiación del poder de facto. Por lo tanto, el derecho está ausente como protección, pero presente como falta. La propiedad pública ya no está garantizada por una autoridad neutral. Se convierten en activos redistribuidos según el poder político.

Al Sharq Al Awsat, de 29 de junio de 2026, finalmente informa que las autoridades iraníes quieren judicializar los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. The newspaper cites appeals for the prosecution of those responsible for these strikes before domestic and international courts. The physical, psychological, material and moral damage suffered by Iranians is presented as constituting judicial records. Los ataques contra los centros de salud y servicios y las muertes de civiles se mencionan como posibles elementos de las denuncias. Este enfoque muestra cómo la justicia se convierte en otro frente de conflicto. Se utiliza para construir la historia de una víctima, buscar reparación y establecer responsabilidades. Puede producir archivos. Pero su eficacia dependerá del acceso a las pruebas, la jurisdicción de los tribunales y la capacidad de superar la mera lógica de la propaganda.

Sociedad: retornos precarios, vivienda frágil y vida civil bajo presión

El Sur entre el regreso esperado y la reconstrucción imposible sin garantías

Ad Diyar, de 29 de junio de 2026, describe la cuestión social más importante del momento a través de la difícil situación de los desplazados del Sur. El periódico afirma que es importante no olvidar a más de un millón de personas que están alejadas de sus aldeas y ciudades, viviendo en tiendas o escuelas, con alimentos y necesidades vitales que permanecen abiertas. Añade que el proyecto de reconstrucción podría alcanzar veinte mil millones de dólares, ya que la destrucción se compara, en su editorial, con la de una guerra a gran escala. Esta estimación lleva a la crisis del Sur a otra escala. Ya no es sólo un dossier militar o negociación de áreas de prueba. Estas son casas perdidas, escuelas interrumpidas, tiendas paradas, granjas abandonadas y familias esperando saber si el regreso será posible antes del próximo otoño, la próxima temporada o la próxima ola fría. The same source also recalls the issue of prisoners detained by Israel. Este punto añade una carga humana al archivo. Las familias desplazadas no sólo piden tarjetas y garantías. Piden una respuesta sobre los vivos, los muertos, los prisioneros y las casas.

Al Liwa El periódico cree que la negativa política a negociar no puede completarse sin una propuesta práctica para los habitantes del Sur. Pregunta cómo se liberarían las zonas ocupadas restantes, cómo regresarían los desplazados, de dónde procedían los fondos de reconstrucción y cómo evitar nuevas destrucciones. El mismo texto subraya la necesidad de un apoyo árabe e internacional real, no limitado a las declaraciones. Destaca que el ejército libanés no puede asumir la responsabilidad exclusiva del despliegue y la seguridad en una zona amplia y destruida sin medios militares, logísticos y financieros. Así pues, la sociedad civil del Sur está suspendida en tres condiciones. Necesitamos un retiro israelí verificable. Se necesita apoyo financiero rápido. También requiere una autoridad pública capaz de gestionar la ayuda sin transformar la reconstrucción en un nuevo espacio de clientelismo o rivalidad.

Frun, Zawtar Al Gharbiya y los pueblos afligidos

Al Liwa El periódico describe un camino que se convierte gradualmente en un cruce del daño. Después de Bourj Rahhal, Deir Qanoun Al Nahr, Maaroub y Srifa, se refiere a casas destruidas en ambos lados de la carretera, edificios afeitados, y luego tiendas y casas que cayeron en Al Ghandouriya. El artículo también informa a los residentes que organizan rituales vinculados a Ashura, con agua, café, comidas y signos de luto. Esta escena resume una sociedad que no deja sus rituales, incluso cuando el espacio que los lleva se rompe. Las aldeas no son sólo puntos en un mapa militar. Son redes de familias, cementerios, mezquitas, pequeños comercios y souvenirs. Cuando una casa cae, no es sólo propiedad privada que desaparece. A menudo es un archivo familiar, un barrio y una prueba de pertenencia.

La controversia sobre Frun refuerza esta tensión. Al Liwa, de 29 de junio de 2026, informa que el municipio y los habitantes rechazan la idea de integrar la ciudad en un área de prueba porque no está ocupada y está fuera de la línea amarilla. El periódico añade que Frun está habitado por unas pocas familias que regresaron a las casas que albergaban. También observa la ausencia de fuerzas israelíes y elementos armados en la localidad. El debate social surge precisamente de esta brecha. Para las tarjetas de comercio, Frun puede convertirse en parte en un dispositivo de seguridad. Para los habitantes, sigue siendo un pueblo herido que trata de mantener una presencia mínima. La pregunta del periódico, sobre la elección de Frun y Zawtar Al Gharbiya, refleja así una preocupación más amplia. Las aldeas tienen miedo de ser tratadas como áreas técnicas, ya que ya están experimentando una crisis de vivienda, luto y retorno.

Los suburbios del sur ocupan las ruinas

Al Joumhouria, de 29 de junio de 2026, dedica un informe a los suburbios del sur de Beirut, donde la vida reanuda en medio de los escombros. El periódico describe el regreso de las mermeladas de tráfico, las panaderías que salen de pan de nuevo, las cafeterías llenas de clientes viendo partidos de la Copa Mundial, los vendedores de frutas que almacenan sus puestos y las motocicletas que se escapan entre los coches. Esta normalidad aparente no esconde daño. El mismo informe informa que las pilas de escombros permanecen entre los edificios rotos y abiertos en el cielo. Explica que las familias huyeron a mitad de la noche, en el momento de la comida anterior al ayuno de Ramadán, al paseo marítimo, otros barrios, otras ciudades o casas familiares. El regreso, en este contexto, no es un fin de crisis. Es una forma de volver a un vecindario cuyos hitos aún están rotos.

El mismo informe de Al Joumhouria del 29 de junio de 2026 muestra que el avivamiento de la vida está vinculado a la memoria religiosa y comunitaria. Durante diez noches, los residentes se reúnen en las plazas vecinales para orar, cantar, escuchar discursos y distribuir agua fría, café y comidas. Un residente, Ali Al Alawieh, dice que la conmemoración de Achoura enseña no tener miedo, al tiempo que reconoce que la edición de este año tiene mucha tristeza. Sin embargo, el periódico afirma que no todos han regresado. Muchos siguen desplazados porque sus hogares están dañados. Las personas mayores prefieren mantenerse alejadas, para no repetir el ciclo de maletas, vuelo y regreso. Esta frase dice fatiga social. El desplazamiento ya no es un episodio. Se convierte en una repetición que utiliza cuerpos, bonos y confianza.

Vivienda, alquileres antiguos y construcciones no autorizadas

Al Akhbar, de 29 de junio de 2026, aborda otra crisis social, menos espectacular que las destrucciones del Sur, pero pesada para los hogares: la de antiguos arrendamientos residenciales. The newspaper reports that the courts make numerous judgments releasing these leases and ordering tenants to leave their homes. Explica que la interpretación adoptada por una parte del tribunal establece el inicio del período de extensión legal a la ley de 2017, lo que lleva a la conclusión de que el período de nueve años terminó en febrero. Según el artículo, este enfoque se aplica en un contexto de falta de política de vivienda y redes de seguridad social. Los abogados citados en el periódico creen que los antiguos inquilinos sufren injusticia cuando los tribunales aplican estrictamente la ley, independientemente de las condiciones económicas, sociales y humanas del país.

Al Akhbar, de 29 de junio de 2026, cita también al presidente de la autoridad inmobiliaria libanesa, Andira Al Zouhairi, según el cual el número de viviendas alquiladas antes de 1992, estimado en alrededor de 64 mil, ha caído marcadamente. El periódico informa que sólo en Bourj Hammoud, más de 100 apartamentos fueron vaciados, algunos de los cuales incluso antes de que entraran en vigor ciertas decisiones. Este caso afecta a una zona sensible de la sociedad libanesa. Los propietarios invocan sus derechos y la vieja debilidad de los alquileres. Los inquilinos invocan la ausencia de alternativas, el aumento de los precios y el temor a la descomposición. Entre los dos, el Estado sigue ausente como actor de protección. Por lo tanto, una crisis jurídica se está convirtiendo en una crisis de vejez, pobreza urbana y movilidad forzada. Puede producir una forma silenciosa de desplazamiento interno, esta vez sin bombardeo.

Ad Diyar, de 29 de junio de 2026, señala, en paralelo, la relativa disminución de la construcción no autorizada en Akkar en los últimos dos años, gracias al control más estricto en varios sectores. Pero el periódico afirma que los municipios no tienen suficientes poderes para prevenir los delitos directamente. Su función suele limitarse a la vigilancia y la presentación de informes, mientras que la responsabilidad de aplicar las decisiones recae en las autoridades competentes y las fuerzas de seguridad. El artículo añade que el paro laboral suele ocurrir después del inicio del sitio de construcción y que la destrucción sigue limitada a pequeñas estructuras. Este caso revela una debilidad en la acción pública. La necesidad de vivienda, la falta de planificación y el lento ritmo de aplicación administrativa producen zonas grises. Luego alimentan conflictos entre residentes, municipios, propietarios y el estado.

Administración, diáspora y violencia invisible

Ad Diyar, de 29 de junio de 2026, informa de que el Ministro del Interior Ahmad Al Hajjar lanzó un servicio biométrico de huellas dactilares para pasaportes de la Embajada del Líbano en Kuwait, por primera vez fuera del país. He was accompanied by General Security Director Hassan Choucair, Ambassador Ghadie Khoury and security officials. El Ministro presenta esta medida como un paso para modernizar la administración y mejorar los servicios a los expatriados. El plan tiene por objeto permitir a los residentes libaneses en el extranjero tomar medidas, tomar sus huellas digitales en su país de residencia y transmitirlas electrónicamente al Líbano. La experiencia debe extenderse a otras embajadas y consulados en el Golfo y en otros lugares. Esta medida es tanto social como administrativa. Reduce el costo de los viajes. Mantiene un vínculo con la diáspora. También da al estado una imagen rara de servicio útil.

Al Joumhouria, de 29 de junio de 2026, finalmente abre un expediente sobre violencia doméstica sufrida por hombres. El periódico afirma que esto no tiene por objeto comparar el sufrimiento de las mujeres con el de los hombres, ni minimizar la violencia contra las mujeres. Más bien, recuerda que la violencia sigue siendo un comportamiento rechazado, independientemente de la identidad de la víctima o del autor. Según el texto, esa violencia a menudo toma formas no físicas: insultos repetidos, devalorización, burla de papel, apariencia o habilidades, cuestionamiento constante de decisiones y chantaje emocional. El artículo también señala que algunas imágenes sociales evitan que los hombres digan su dolor o pidan ayuda. Este enfoque amplía el debate familiar. Muestra que la protección contra la violencia debe basarse en el acto, sus efectos psicológicos y sus consecuencias sociales, no sólo en el perfil esperado de la víctima.