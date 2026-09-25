Riad Salameh permanece detenido: tras la nueva negativa a ser puesto en libertad, un expediente judicial todavía lejos de ser cerrado

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Un nuevo intento de liberación que falla en dos niveles

Riad Salameh permanece bajo custodia. His lawyer filed a new application for release before the first investigating judge Rola Othman. El magistrado se negó a aceptarlo. The defence then challenged this decision before the indictment chamber, but this second step did not allow the former governor of the Bank of Lebanon to leave prison. Por consiguiente, la decisión original ha sido eficaz y Salameh sigue encarcelada.

Esta secuencia es breve en su forma, pero importante en su alcance. En primer lugar, muestra que la defensa sigue utilizando medios de procedimiento para impugnar la detención continua. Esto demuestra sobre todo que, por el momento, los tribunales incautados no consideraron que los argumentos presentados justificaban su liberación. Sin embargo, la evidencia disponible no da detalles de la motivación legal de Rola Othman ni de la cámara de acusación. Por consiguiente, sería arriesgado atribuir a los magistrados razones específicas que no figuran en los documentos.

El nuevo fracaso viene en un contexto muy particular. Salameh no es un ex funcionario ordinario. Dirigió el Banco del Líbano durante tres decenios, de 1993 a 2023. Su nombre se asocia así con un período del modelo económico libanés: estabilización de la libra, financiación del estado, desarrollo de un sector bancario hipertrofiado, y luego aumento del uso de mecanismos para atraer monedas antes del colapso financiero.

Por lo tanto, su detención continua tiene una carga simbólica considerable. Pero esta dimensión no debe difuminar el análisis judicial. La detención de un ex gobernador no es una sentencia definitiva sobre su papel en el colapso del país ni una respuesta judicial integral a las pérdidas del sistema financiero. La responsabilidad penal de una persona debe establecerse en procedimientos específicos, basados en hechos concretos y en calificaciones jurídicas.

Esta es precisamente la dificultad del caso Salameh: su nombre está en la encrucijada de los casos judiciales individuales y una catástrofe financiera colectiva mucho mayor.

Treinta años al frente del Banco del Líbano pesan sobre cada procedimiento

Riad Salameh dirigió el banco central por un período excepcionalmente largo. Cuando el Líbano asumió el cargo en 1993, surgió de la guerra civil y trató de reconstruir su economía, infraestructura y moneda. Cuando dejó su puesto en 2023, el sistema bancario estaba paralizado, la libra perdió la mayor parte de su valor y los depositantes ya no tenían acceso a sus ahorros.

Esta trayectoria explica por qué cada desarrollo judicial que le afecta se interpreta inmediatamente a través del balance de la crisis. Sin embargo, la justicia no puede demandar a un ex gobernador por una situación económica general. Debe examinar transacciones específicas, establecer flujos financieros, identificar a los beneficiarios y verificar si se han cometido infracciones.

Esta distinción es fundamental. El colapso del Líbano se deriva de un conjunto de responsabilidades institucionales. El Estado ha acumulado una deuda considerable y déficits persistentes. Los gobiernos han retrasado las reformas. El Parlamento aprobó presupuestos y políticas fiscales. El Banco del Líbano dirigió la política monetaria y financió parte del sistema. Los bancos comerciales han invertido masivamente recursos depositantes con los bancos estatales y centrales. Los accionistas bancarios se han beneficiado durante años de un sector particularmente rentable.

Por lo tanto, reducir toda esta arquitectura a una persona impediría comprender la crisis. Pero el argumento contrario sería tan engañoso: la naturaleza colectiva del desastre no puede impedir la revisión judicial de posibles transacciones individuales irregulares.

El archivo Salameh está exactamente en esta intersección. La justicia debe aislar los hechos que puedan asumir su responsabilidad personal sin transformar el juicio de un ex gobernador en sustituto del juicio político de todo un sistema.

El verdadero problema: distinguir los registros judiciales del colapso financiero

Esta distinción es aún más importante a medida que el Líbano avanza hacia la reestructuración bancaria. El país está tratando de abordar un déficit financiero estimado de unos 70 mil millones de dólares, o más según los métodos utilizados. Esta suma representa un orden de magnitud sin medida común con un caso penal individual.

Las pérdidas obedecen principalmente al desequilibrio acumulado entre las obligaciones del sistema bancario y los activos efectivamente disponibles. Los bancos habían recibido depósitos de sus clientes. Una proporción muy importante de esos recursos se ha colocado con el Banco del Líbano. El propio banco central financió el estado, apoyó la moneda y utilizó diversos mecanismos para atraer monedas. Cuando cesaron las entradas de capital, toda la estructura perdió su capacidad de funcionar normalmente.

Este mecanismo explica por qué los depositantes no deben esperar a que Riad Salameh pague automáticamente sus cuentas. Incluso una posible condena final en un caso dado no reaparecería varias decenas de miles de millones de dólares.

La recuperación de activos posiblemente relacionados con delitos podría ser de importancia judicial y financiera. También podría satisfacer un requisito de responsabilidad. Sin embargo, no puede sustituir la reestructuración bancaria, el reconocimiento de pérdidas y la definición de un mecanismo de reembolso del depósito.

Confundir los dos niveles crearía una ilusión peligrosa: que el dinero perdido estaría en alguna parte en algunas cuentas privadas y que sería suficiente recuperarlo para resolver la crisis. Las dimensiones financieras del desastre hacen imposible esta suposición.

El sistema bancario sigue tratando de resolver una pérdida de unos 70 mil millones de dólares

El contraste entre el expediente individual del ex gobernador y la magnitud de la crisis es evidente en los debates actuales con el Fondo Monetario Internacional. El Líbano sigue negociando cómo asignar una pérdida estimada de alrededor de 70 mil millones de dólares entre el Estado, el Banco del Líbano, los bancos, sus accionistas y depositantes.

Esta batalla ha estado ocurriendo durante varios años. Para abril de 2022, se había llegado a un acuerdo preliminar con el Fondo para un programa de aproximadamente 3.000 millones de dólares durante 46 meses. Debe estar precedida de reformas esenciales: reestructuración bancaria, cambios en el secreto bancario, control de capital, valoración de grandes bancos, estrategia de la deuda y tratamiento de pérdida.

Cuatro años después, el corazón del problema sigue sin resolverse. La razón no es simplemente técnica. Reconocer las pérdidas requiere determinar quién es responsable de ellas.

Si los accionistas absorben primero las pérdidas, algunos propietarios de bancos pueden perder todas o una parte muy grande de sus tenencias. Si el Estado asume una parte excesiva, la medida se transfiere a los contribuyentes y a las generaciones futuras. Si se movilizan activos públicos, los activos pertenecientes a todos los libaneses se utilizan para reparar pérdidas en un sistema financiero que no todos se han beneficiado de la misma manera. Si los solicitantes absorben demasiado, la injusticia ya creada desde 2019 se institucionaliza.

Es esta batalla que el Líbano todavía no ha decidido. Por lo tanto, la retención de Riad Salameh en detención puede tener un significado político y simbólico fuerte, pero no resuelve ninguna de estas ecuaciones.

La responsabilidad del Banco del Líbano no se limita a la de su ex gobernador

El Banco del Líbano está obviamente en el centro de la crisis. Durante años, ha recibido enormes recursos de bancos comerciales. Estas inversiones fueron remuneradas y ayudaron a mantener un sistema en el que los bancos pudieran ofrecer altos rendimientos a algunos depositantes.

Los mecanismos de « ingeniería financiera » se han vuelto cada vez más importantes. Su objetivo era atraer o retener monedas en el sistema. Mientras continúen las entradas de capital, se podrá ampliar la mecánica. Cuando se desaceleraron y luego se secaron, el déficit subyacente se hizo imposible de ocultar.

Riad Salameh obviamente ocupó una posición central en esta arquitectura como gobernador. Pero el banco central no actuó en un vacío institucional. Los bancos comerciales participaron en el sistema. Los gobiernos necesitan financiación. Las autoridades políticas eran conscientes de la creciente dependencia del país en las entradas de divisas. Las decisiones monetarias y financieras tuvieron lugar en un entorno político que durante años no produjo reformas estructurales.

Por lo tanto, la justicia y la reforma financiera deben seguir dos caminos paralelos. La justicia debe establecer cualquier responsabilidad penal personal. La reforma debe determinar las responsabilidades institucionales y financieras.

Si sólo el primer avance, el Líbano puede juzgar a las personas mientras mantiene un sistema bancario que no puede devolver los depósitos. Si sólo el segundo avance, el sistema puede ser reestructurado sin que se castigue cualquier violación individual. Ambas dimensiones son necesarias, pero no son intercambiables.

La detención continua no es una pena

Esta aclaración es indispensable en un archivo cargado políticamente. El rechazo de una solicitud de liberación no conduce a la condena de Riad Salameh. La detención preventiva y el juicio son dos etapas diferentes.

La decisión de Rola Othman significa que la solicitud de defensa no convenció al magistrado. Tampoco permitía la puesta en libertad de la Sala de Acusación. Pero los documentos disponibles no dan el contenido detallado de los argumentos de defensa ni la motivación plena de los jueces.

Por lo tanto, debemos evitar inventar lo que el archivo no dice. It cannot be said, on the sole basis of this information, that detention was maintained because of a risk of escape, fear of intervention on evidence, the particular gravity of the facts or any other specific reason. These elements must be reflected in judicial decisions so that they can be attributed to the judiciary.

Esta cautela es aún más necesaria ya que el caso Salameh ha sido objeto de una multitud de procedimientos e investigaciones en el Líbano y en el extranjero durante varios años. La mezcla de los diversos componentes puede llevar a un procedimiento que se asignan hechos pertenecientes a otros.

The new information of 25 September is much more precise and limited: a request for release was filed, it was rejected, the appeal of this decision also failed and the former governor remains detained.

Por qué la longitud del archivo alimenta las expectativas de los solicitantes

Por parte de la población, sin embargo, estas distinciones legales son difíciles de separar de la experiencia vivida desde 2019. Los depositantes han visto sus cuentas bloqueadas durante años. Algunos tuvieron que retirar su propio dinero a tasas o mecanismos que redujeron significativamente su valor real. Otros han financiado el estudio o el cuidado de familiares con grandes dificultades en el extranjero.

En este contexto, la detención del ex gobernador se interpreta inevitablemente como un elemento de rendición de cuentas. Pero las expectativas en el poder judicial pueden ser desproporcionadas.

Los candidatos necesitan tres respuestas diferentes. El primero es judicial: ¿se han cometido delitos, por quién y por qué sumas? El segundo es financiero: ¿cuántos de sus depósitos serán capaces de recuperarse y en qué horario? El tercero es institucional: ¿cómo podemos evitar que un sistema similar sea reconstruido después de la crisis?

El archivo Salameh puede contribuir a la primera respuesta. No puede proveer a los otros dos solos.

El reembolso de los depósitos dependerá principalmente de la reestructuración bancaria, la capacidad financiera del Banco del Líbano, los activos disponibles, los fondos propios de los bancos y la política adoptada para asignar pérdidas.

La prevención de una nueva crisis dependerá de la reforma de la supervisión bancaria, la gobernanza bancaria central, las normas de transparencia y el fin de un modelo en el que el Estado financia sus déficits de manera sostenible gracias a los recursos atraídos por el sector financiero.

Karim Souaid hereda un banco central para ser reconstruido

El registro judicial del ex gobernador tiene lugar en un momento en que su sucesor, Karim Suaid, tiene que gestionar un Banco del Líbano que es profundamente diferente al de los años anteriores a la crisis.

La institución debe recuperar la credibilidad monetaria mientras participa en la solución del pasado. Debe mantener la estabilidad de los tipos de cambio, gestionar las reservas disponibles y trabajar en la reestructuración del sistema bancario. Al mismo tiempo, participa directamente en la discusión de los defectos financieros y las obligaciones acumuladas a los bancos.

La dificultad es considerable. Un banco central puede estabilizar la moneda sin haber resuelto su balance. La relativa estabilidad de la libra alrededor de 89 500 por un dólar desde 2023 no significa que la crisis financiera haya terminado.

El país vive actualmente con dos realidades paralelas. La primera es relativa estabilidad monetaria después de varios años de colapso. El segundo es la persistencia de un sistema bancario donde los depósitos previos a la crisis todavía no están disponibles libremente.

Por lo tanto, Karim Souaid debe evitar que la estabilización de los tipos de cambio se confunda con la normalización financiera. La prueba real será la capacidad de participar en una solución para reconocer pérdidas, reestructurar bancos y restaurar la intermediación financiera normal.

En este contexto, el dossier Salameh representa también el pasado institucional cuya nueva dirección debe distinguirse.

Los bancos no pueden convertir Salameh en un solo administrador

Otro riesgo de centrarse en el ex gobernador es que los otros actores del sistema puedan presentarse como meras víctimas de la política del Banco del Líbano.

Sin embargo, los bancos comerciales desempeñan un papel central. Pusieron recursos significativos con el banco central, recibieron una alta remuneración y construyeron sus propios modelos de negocio en torno a esta relación. Tenían juntas directivas, ramas, comités de riesgo y accionistas.

Por consiguiente, deben rendir cuentas de sus propias decisiones de gestión. La cuestión no es negar la responsabilidad del Banco del Líbano, sino evitar que absorba a todos los demás.

Esta distinción se vuelve crucial en la reestructuración. Si toda la crisis se presenta como consecuencia de las decisiones del ex gobernador, los accionistas bancarios pueden argumentar que sus instituciones han sido engañadas o arrastradas a un sistema por el cual no son responsables. Esta lectura tendría consecuencias directas para la distribución de las pérdidas.

Uno de los principios fundamentales de los debates de reestructuración es precisamente que la equidad debe absorber pérdidas antes de que sean transferidas más ampliamente. Los propietarios de una institución financiera asumen el riesgo de su inversión.

Por lo tanto, la búsqueda de responsabilidades judiciales de Riad Salameh no debe convertirse en un mecanismo para privar a los bancos de responsabilidad.

Tampoco puede el Parlamento delegar la crisis ante los tribunales

Lo mismo se aplica a la clase política. Los tribunales pueden revisar las transacciones y enjuiciar a las personas. No pueden aprobar una ley de resolución bancaria, reestructurar la deuda pública o definir el tratamiento de los depósitos.

Esas decisiones son responsabilidad del Gobierno y del Parlamento.

Sin embargo, los bloqueos políticos han retrasado las principales reformas posteriores a la crisis durante varios años. El control de capital se examinó mucho después de la aparición de restricciones informales. La reforma del secreto bancario requiere varios pasos. La resolución bancaria y la distribución de la brecha financiera siguen siendo el centro de batallas particularmente difíciles.

En esas circunstancias, el juicio de un ex gobernador no puede sustituir la responsabilidad política. Los miembros todavía tienen que decidir cómo asignar alrededor de 70 mil millones de dólares en pérdidas. Ninguna sentencia penal puede tomar esta decisión en su lugar.

Esta realidad también nos permite entender por qué el caso Salameh sigue siendo políticamente explosivo. Se refiere constantemente a la clase política a una cuestión más amplia: ¿hasta dónde estaban aisladas las decisiones del Banco del Líbano y hasta qué punto se correspondían a un sistema aceptado porque permitía que el Estado siguiera funcionando sin reforma?

Responder a esta pregunta va más allá de una solicitud de liberación.

Justicia enfrentada a una expectativa mucho más amplia de la verdad que el caso criminal

La continua detención de Riad Salameh pone finalmente la justicia ante expectativas casi imposibles. Una gran parte de la población quiere entender cómo un sistema presentado durante años como sólido podría colapsar con pérdidas de varias decenas de miles de millones de dólares.

Un procedimiento penal no es una comisión histórica de investigación. Debe centrarse en hechos concretos, pruebas y responsabilidades individuales.

Esta limitación puede crear frustración. Incluso un juicio muy detallado no contará necesariamente la historia del modelo financiero libanés. No sustituirá una auditoría exhaustiva de las políticas públicas, las relaciones entre el Banco del Líbano y los bancos, las decisiones gubernamentales y la deuda.

Pero la justicia puede traer una cosa esencial: establecer, en los casos que tiene ante sí, si se han cometido actos ilícitos y por quién. Esta función es tanto más importante en un país donde se denuncia periódicamente la impunidad de los funcionarios públicos.

Por consiguiente, la nueva denegación de la libertad prolonga una secuencia judicial cuyo resultado sigue abierto. No constituye una absolución ni una condena. Simplemente mantiene bajo custodia al ex gobernador mientras se están llevando a cabo las actuaciones.

El caso no puede cerrarse con una sola decisión

La pregunta de Salameh finalmente tiene varios niveles que tendrán que avanzar por separado. En primer lugar, existe el destino personal del ex gobernador y las decisiones adoptadas en los procedimientos que le conciernen. Luego está la búsqueda de posibles activos relacionados con delitos y su posible recuperación. Por último, existe la reconstrucción del sistema financiero del que fue uno de los principales líderes durante tres decenios.

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