Salam-Pezeshkian: detrás de las escenas de una cita que revela las tensiones de la nueva relación entre Beirut y Teherán

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Reunión de Irán A pesar de Reservas Libanesas

La reunión entre Nawaf Salam y Masoud Pezeshkian en Nueva York no fue una simple reunión de protocolo organizada mecánicamente al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Detrás de la fotografía oficial del Primer Ministro del Líbano y del Presidente iraní aparece una secuencia más delicada. Tehran reportedly requested the interview. Dentro de la delegación del Líbano, esa solicitud no habría recibido apoyo inmediato. Se dice que el Ministro de Relaciones Exteriores Youssef Raggi ha expresado reservas. Nawaf Salam finalmente decidió a favor de la reunión.

Este arbitraje es revelador. El Primer Ministro no optó por evitar a Irán mientras las relaciones entre los dos países están siendo cruzadas por la cuestión de Hezbollah, la cuestión de las armas y las consecuencias de la guerra regional. Por el contrario, aceptó un diálogo directo, pero le dio contenido político particular. La línea defendida en Nueva York es mantener relaciones con Teherán mientras trata de ponerlas en un marco institucional: dos estados soberanos, intereses comunes, no injerencia y respeto a las decisiones del Estado libanés.

El contexto hace que este enfoque sea más sensible que una reunión diplomática ordinaria. El Líbano está saliendo de una nueva fase de guerra que ha afectado profundamente al sur, a los desplazados y ha agravado una crisis económica ya muy pesada. Al mismo tiempo, el Estado ha iniciado un proceso encaminado a ampliar la autoridad del ejército, obtener la retirada israelí y dedicar el monopolio de las armas, así como la decisión sobre la guerra y la paz. Irán ha tenido una relación estratégica con Hezbollah durante décadas. Por consiguiente, toda discusión entre Beirut y Teherán afecta directamente a una de las cuestiones más delicadas de la política libanesa.

La presencia de Youssef Raggi y el Ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi durante la entrevista también da una dimensión institucional a la reunión. Despite the reservations reported earlier, the Lebanese Minister participated in the meeting once the decision was taken. El episodio muestra así un desacuerdo táctico dentro del ejecutivo, pero no una ruptura pública de la cadena institucional.

Líbano pagó un alto precio: mensaje central de Salam

Nawaf Salam ha utilizado una fórmula que resume la nueva doctrina que busca establecer en la relación con Teherán: Líbano ha pagado un alto precio en términos de seguridad, estabilidad y economía y ya no quiere ser un escenario para conflictos regionales o el intercambio de mensajes entre poderes.

Esta frase se refiere directamente a la experiencia de los últimos años. Las decisiones militares adoptadas en el contexto de los enfrentamientos regionales han tenido consecuencias considerables para el territorio libanés. La destrucción en el sur, el desplazamiento de personas, la parálisis de las actividades económicas y la carga de la reconstrucción han aumentado la presión sobre un país que aún no ha absorbido los efectos del colapso financiero que comenzó en 2019.

Sin embargo, Salam no formula su mensaje como una ruptura con Irán. Por el contrario, recuerda que las relaciones entre los dos países y sus poblaciones son antiguas. Pero inmediatamente añadió que el Líbano deseaba abrir una « nueva página ». El contenido de esta nueva página se define: una relación saludable entre Estado y Estado, basada en el respeto de la soberanía e independencia de todos, la ausencia de injerencia en los asuntos internos y la búsqueda de intereses comunes.

La elección de palabras es importante. « Estado a Estado » significa que Beirut quiere mover el centro de gravedad de la relación. El interlocutor de Irán debe ser el Estado libanés y no una organización política o militar actuando independientemente de ello. No se trata de exigir la desaparición de las relaciones políticas iraníes en el Líbano. El objetivo declarado es que las instituciones oficiales sean el marco de la relación bilateral.

Esta doctrina se une al discurso general del gobierno sobre soberanía. El mismo Primer Ministro, que exhorta a Israel a que abandone completamente el territorio libanés, dice que el Estado debe ejercer su autoridad únicamente sobre todo el país. En esta construcción, la soberanía externa y la soberanía interna se presentan como inseparables. El Líbano no puede pedir que se ponga fin a la ocupación israelí, al tiempo que acepta que algunas decisiones estratégicas escapan a sus instituciones.

El regreso de un embajador iraní se convierte en un gesto político

Uno de los elementos más concretos de la entrevista fue la petición de Irán de nombrar un nuevo embajador en Beirut. A primera vista, el enfoque podría considerarse como una simple cuestión diplomática. En el contexto actual, sin embargo, lleva un mensaje más amplio.

Llamar a un nuevo embajador equivale a favorecer los canales diplomáticos ordinarios en un momento en que Beirut está hablando de una relación Estado-Estado. La embajada se convierte así en el instrumento institucional por el cual deben abordarse los desacuerdos, demandas e intereses comunes.

Esta solicitud también muestra que el gobierno no está tratando de romper con Teherán. A pesar de la guerra y las tensiones políticas, Salam desea mantener una representación diplomática iraní activa en el Líbano. Así pues, el cambio se refiere a la naturaleza de la relación y no a su existencia.

Esta distinción es importante ante las dos lecturas opuestas que a menudo dominan el debate libanés. La primera considera que cualquier normalización con Irán es una aceptación de su influencia a través de Hezbollah. La segunda interpreta cualquier reclamación de soberanía contra Teherán como un intento de romper o desalinear a Washington. El enfoque de Salam intenta construir un tercer camino: mantener una relación diplomática plena con Irán y establecer límites políticos más estrictos para la intervención en asuntos libaneses.

Sin embargo, el éxito de este enfoque dependerá de la práctica. El nombramiento de un embajador por sí solo no altera el equilibrio de poder. Se vuelve significativo si los casos más delicados pasan por las instituciones oficiales y Teherán acepta que en Beirut se toman decisiones relativas al territorio libanés.

Hezbollah en el centro de la conversación incluso cuando no se llama

La cuestión de Hezbollah necesariamente estructura esta relación. Aparece detrás de los tres principios defendidos por el gobierno: la extensión de la autoridad del Estado, el monopolio de las armas y la exclusividad de la decisión de guerra y paz.

La posición de Hezbollah sigue siendo muy diferente. Su representación parlamentaria reafirmó la legitimidad de la resistencia y consideró que su función militar seguía siendo necesaria ante la ocupación y los ataques israelíes. Con motivo del segundo aniversario de la muerte de Hassan Nasrallah y Hashem Safieddine, el bloque parlamentario de Hezbollah renovó su compromiso con la dirección actual del partido, encabezado por Naim Kassem, y defendió la continuidad de la elección de la resistencia.

Por lo tanto, esta divergencia no es teórica. El Gobierno afirma que las armas deben ser controladas exclusivamente por el Estado. Hezbollah considera que la continua ocupación y los ataques israelíes justifican el mantenimiento de su capacidad militar. El Irán, el principal apoyo regional del movimiento, está directamente preocupado por cómo se abordará esta contradicción.

El mensaje de Salam a Pezeshkian puede ser leído como un intento de mover la discusión. En lugar de comenzar con una confrontación directa con Hezbollah, Beirut recuerda a Teherán los principios que deben gobernar las relaciones internacionales del Líbano. Si bien el Irán reconoce la soberanía y la no injerencia del Estado libanés, la consecuencia lógica es que las decisiones estratégicas adoptadas en el territorio libanés deben ser responsabilidad de las instituciones libanesas.

Pero no hay información disponible para sugerir que esta interpretación ha sido aceptada por Irán en todas sus implicaciones. La reunión abre un diálogo. No resuelve el desacuerdo fundamental.

La relación iraní se vuelve más cara para el Líbano

La guerra ha cambiado profundamente el contexto en que se está celebrando el debate sobre Irán. El costo de la confrontación ya no es sólo político o de seguridad. Es económico y social.

El sur debe enfrentar una destrucción significativa. Varias aldeas sufrieron importantes daños. Las familias siguen desplazadas o viven en la incertidumbre. La agricultura, el comercio y la infraestructura local se han visto afectados. La reconstrucción requerirá recursos considerables, mientras que el Estado libanés sigue enfrentando una profunda crisis financiera.

Al mismo tiempo, el costo de la vida alcanza niveles extremadamente altos. Una familia de cuatro personas que alquilan alojamiento en Beirut o sus suburbios puede requerir entre 1.400 dólares y 1.500 dólares por mes para cubrir únicamente viviendas, alimentos mínimos, electricidad, agua y transporte. Sin embargo, esta estimación excluye la atención médica, los medicamentos, la educación, las telecomunicaciones y varios gastos esenciales.

La guerra regional también presiona los precios de la energía. El aumento del petróleo está afectando los gastos de transporte, generadores privados y fletes. La inflación en los primeros ocho meses de 2026 alcanzó alrededor del 17%, mucho más que la previsión al comienzo del año.

En este contexto, la fórmula utilizada por Salam sobre el « precio alto » pagado por el Líbano tiene un significado muy concreto. Una nueva participación del territorio en un enfrentamiento regional tendría consecuencias que la economía libanesa es cada vez menos capaz de absorber.

Teherán también negocia su propia salida de la crisis

La reunión viene en paralelo con negociaciones mucho más amplias en torno a Irán. Los Estados Unidos y Teherán están explorando una salida de la guerra. Los canales indirectos operan en Nueva York, y Qatar juega un papel en particular. China también está impulsando la reanudación de los debates sobre la referencia de Islamabad.

Las negociaciones se refieren al Estrecho de Ormuz, el régimen de sanciones y bloqueo, los activos iraníes congelados y la cuestión nuclear. También afectan los diferentes frentes regionales. Por lo tanto, el Líbano potencialmente aparece en una negociación mucho más amplia entre Washington y Teherán.

Esta dimensión preocupa a Beirut tanto como le ofrece una posibilidad. La desescalación estadounidense-iranesa puede reducir la presión sobre el Líbano. Pero el Gobierno quiere impedir que se negocien las decisiones relativas a su territorio entre las potencias extranjeras sin la participación del Líbano.

Es precisamente por eso que el diálogo directo con Pezeshkian es importante. El Salam trata de establecer que el Líbano ya no debe ser meramente una cuestión dentro de la relación entre el Irán y los Estados Unidos. Debe tener su propia voz e intereses.

Esta posición es aún más importante, ya que hay informes de debates regionales que pueden incluir el cese de las guerras en varios frentes, entre ellos el Líbano, Gaza y el Yemen. Si esas negociaciones progresan, Beirut quiere evitar que su futuro de seguridad se defina como una mera contraparte en un acuerdo más amplio.

Las reservas de Youssef Raggi revelan una divergencia del método

Las reservas dadas al Ministro de Relaciones Exteriores antes de la reunión proporcionan una mejor comprensión de los debates internos. No deben convertirse en conflictos institucionales cuyas fuentes no proporcionan pruebas. Sin embargo, muestran que la forma en que se gestiona la relación iraní no es totalmente uniforme.

Una línea puede considerar que una reunión de alto nivel con el Presidente iraní podría dar normalización política a Teherán sin una indemnización suficiente. Otro cree que es preciso hablar directamente con Irán para explicar las nuevas reglas que el gobierno quiere establecer.

Nawaf Salam eligió el segundo método. Aceptó la reunión, pero la usó para hablar de soberanía, no injerencia, retiro israelí y monopolio estatal. La apertura diplomática se convierte así en el medio de transmitir un mensaje exigente en lugar de un signo de alineación.

Esta elección también es compatible con el estilo diplomático del Primer Ministro en Nueva York. Se reúne simultáneamente con líderes árabes, europeos, rusos, sirios e iraníes. El objetivo es evitar que el Líbano esté encerrado en un solo eje cuando su futuro dependa de un conjunto muy amplio de asociados.

Sin embargo, la divergencia de la metodología dentro de la delegación reveló una cuestión que probablemente volvería: ¿hasta qué punto debería normalizarse la relación con el Irán antes de introducir cambios concretos en la cuestión de las armas y la soberanía?

Salam habla a Pezeshkian pero también a Hezbollah

El mensaje enviado al Presidente iraní también tiene un destino interior. Al decir que el Líbano ya no quiere servir de base para los conflictos regionales, Salam habla implícitamente a las fuerzas políticas libanesas que mantienen alianzas externas.

La fórmula no niega la existencia de estas alianzas. Se establece un límite: ninguna relación regional debe permitir que una parte libanesa decida por sí sola sobre un enfrentamiento en el que participe todo el país.

Esta cuestión se volvió especialmente sensible después de las guerras de 2023 y 2026. La crítica del compromiso de Hezbolá ha aumentado a medida que aumenta la destrucción. Walid Jumblatt, en particular, recordó su oposición a la participación de Irán y Hezbollah en conflictos regionales, pero consideró que el diálogo con el partido todavía era necesario.

Esta combinación de críticas y diálogo, en otro registro, se asemeja al enfoque de Salam hacia Teherán. El gobierno no está tratando de construir una política de ruptura inmediata. Busca cambiar gradualmente las reglas del juego fortaleciendo las instituciones.

La dificultad radica en que Hizbullah todavía considera sus armas necesarias ante Israel. Mientras persista la ocupación y continúen los ataques, el partido tiene un poderoso argumento para rechazar un desafío rápido a su arsenal.

Por consiguiente, el éxito de la estrategia gubernamental depende también del proceso de retirada israelí. Cuanto más territorio se recupera el ejército y más seguridad puede proporcionar el Estado, más se fortalece el argumento en favor del monopolio de armas. Por el contrario, la continuación de la ocupación alimenta el discurso de la resistencia.

Irán enfrenta el nuevo idioma del estado libanés

El verdadero desafío de la reunión es finalmente cómo Teherán responderá a esta nueva formulación libanesa. El gobierno no pide a Irán que desaparezca del paisaje diplomático. Le pidió que aceptara una relación estructurada por las instituciones.

Esto puede parecer semántico, pero afecta directamente la naturaleza de la influencia iraní en el Líbano. Durante años, la relación estratégica entre Teherán y Hezbollah ha sido a menudo más importante en cuestiones de seguridad que la relación institucional entre ambos estados. La nueva doctrina busca revertir esta jerarquía.

La solicitud de nombramiento de un nuevo embajador está exactamente en consonancia con esta lógica. Significa: Líbano quiere hablar con Irán, pero quiere hacerlo a través de los canales estatales. El mensaje sobre la no injerencia complementa este enfoque. El del monopolio de armas le da su dimensión de seguridad.

Sin embargo, la respuesta iraní no puede evaluarse únicamente mediante declaraciones diplomáticas. Tendrá que observarse en comportamiento: actitud ante las decisiones del gobierno libanés, posición sobre el proceso del monopolio de armas, relación con Hezbollah y posible integración de la cuestión libanesa en las negociaciones con Washington.

La prueba real vendrá después de Nueva York

La reunión en Nueva York restauró un canal político directo en un momento en que las relaciones podrían haberse convertido en confrontación verbal. También dio a Nawaf Salam la oportunidad de establecer los principios de la política que se propone aplicar.

Pero los casos más difíciles permanecen totalmente abiertos. Israel todavía ocupa territorios libaneses. Hezbollah mantiene sus armas. Continúan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. La guerra regional no ha terminado. El sur debe ser reconstruido y el ejército debe extender su control.

Por lo tanto, la relación con Teherán se juzgará por su capacidad de acompañar estas transformaciones sin tratar de bloquearlas. Si Irán acepta que las decisiones libanesas son tomadas por el Estado y apoya una desescalación que permita la retirada israelí, la fórmula de una « nueva página » puede tomar contenido concreto.

Si, por el contrario, la relación entre el Estado y el Estado sigue confinada al idioma diplomático, mientras que las decisiones estratégicas siguen pasando por canales paralelos, la reunión de Nueva York sólo habrá cambiado de forma.

Esto es precisamente lo que da tanta importancia a las reservas que precedieron a la entrevista. El debate dentro del ejecutivo no era sólo la oportunidad de conocer a un presidente extranjero. Se refiere a la eficacia misma del diálogo con el Irán. Nawaf Salam eligió probar este camino. Abrió la puerta, pero colocando las condiciones de mesa que afectan el corazón de la relación entre los dos países: soberanía, no injerencia, monopolio de las armas y negativa a regresar al Líbano al terreno de una guerra decidida en otros lugares.

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