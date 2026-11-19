Para 403 centros de datos estadounidenses, un estudio estimó el consumo de electricidad en aproximadamente 82 horas de terawatt entre mayo de 2024 y abril de 2025. Las emisiones asignadas alcanzan 25,7 millones de toneladas de CO2 en el escenario central. El alcance, el método y las revisiones de los cálculos requieren varias precauciones.

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¿Cuánta electricidad se consume por los centros de datos más grandes de Estados Unidos y qué emisiones se les asignan? Un estudio publicado el 16 de noviembre de 2026 proporciona una estimación detallada para 403 instalaciones. Su escenario central es alrededor de 82 horas de terawatt más de 12 meses, es decir, el 1,8% del consumo eléctrico estadounidense, y 25,7 millones de toneladas de CO2. Estas cifras describen un perímetro preciso entre mayo 2024 y abril 2025, no el balance global de inteligencia artificial en 2026.

Centros de datos: una muestra, varios escenarios

El equipo de Harvard ha identificado instalaciones utilizando información específica sobre el sitio y imágenes por satélite. Luego estimó su actividad eléctrica. El resultado no viene de una colección exhaustiva de los metros en cada centro: depende de escenarios de carga, es decir, hipótesis sobre su nivel de operación.

Esta distinción explica el rango publicado. Sobre la base de suposiciones, el consumo de 403 plantas varía de 68 a 99 horas de terawat. El escenario central es un punto de referencia entre estas hipótesis, no una medida exacta aplicable a cada edificio. Una potencia instalada, que describe una capacidad, también debe distinguirse de la energía realmente utilizada durante un período.

La ubicación cuenta tanto como el volumen consumido

Las emisiones se calculan asignando la mezcla de electricidad de su región a las plantas. Este método utiliza promedios anuales. No sigue, hora a hora, el origen físico de la corriente que llega a cada servidor.

La liberación científica detalla esta mezcla: alrededor del 54% de la electricidad asignada proviene de los combustibles fósiles, 21% de los nucleares y 25% de los renovables. Virginia concentra 142 centros de muestra, por delante de Oregon con 56 y Ohio con 38. Con unas 21 horas de terawatt, solo representa casi una cuarta parte del consumo estimado.

En volumen comparable de cálculo, la ubicación y el sistema eléctrico circundante pueden cambiar el balance asignado. Pero esta contabilidad no deduce automáticamente qué planta adicional habría operado, o cerrado, en ausencia de un centro. Una atribución promedio y una medida de los efectos de una decisión de arreglo no responden a la misma pregunta.

Cifras revisadas, no todas las versiones combinadas

El depósito público de los investigadores explica una precisión metodológica esencial: el cálculo principal utiliza toda la producción de electricidad en su denominador, incluyendo nucleares y renovables. El cálculo limitado a la producción de combustión se mantiene como diagnóstico, no como base para los principales resultados.

En esta versión, la intensidad media ponderada del carbono de los centros estudiados alcanza unos 314 gramos de CO2 por hora kilovatio, en comparación con una referencia nacional de unos 348 gramos. Por lo tanto, las cifras más altas de una prepublicación de junio no deben mezclarse con los resultados finales de noviembre.

Los archivos públicos dan un escenario central de 81,8 horas de terawatt y 25,7 millones de toneladas de CO2. Se utilizan para verificar los totales regionales y las hipótesis de cálculo. Por otra parte, las direcciones detalladas, los datos de contacto y las características comerciales de las instalaciones siguen sujetos a restricciones de transmisión. La disponibilidad del código no significa que todos los datos originales sean públicos.

Lo que el estudio no permite atribuir a AI

Estas infraestructuras tienen múltiples usos: servicios de computación remota, almacenamiento y cálculo, incluyendo inteligencia artificial. Harvard notes that the available data do not separate consumption from consumption of generalist uses from that of activities specialized in AI. Atribuir las 82 horas terawatt a los robots de conversación por sí solo sería incorrecto.

La muestra tampoco cubre todas las instalaciones estadounidenses. Y el período terminó en abril de 2025. Los investigadores estiman que la expansión desde entonces probablemente ha aumentado las necesidades, pero su estudio no proporciona un total medido para noviembre de 2026.

Por último, el trabajo no cuantifica directamente los efectos de la salud. Proporciona una base para examinar las relaciones entre los sitios informáticos, las redes eléctricas y las emisiones, no un recuento de enfermedades atribuibles a los centros. Para juzgar un proyecto concreto, sigue siendo necesario conocer su actividad, suministro y efectos locales, en lugar de aplicar mecánicamente el promedio nacional de esta muestra.

Fotografía de ilustración: código informático en una pantalla, 5 de mayo de 2016. Markus Spiske / Pexels. No representa ninguno de los centros estudiados.

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