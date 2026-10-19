TRIPOLI SOUKS — 700 years of Mamluk trade En 1289, los ejércitos Mamluk del sultán Qalaoun llevaron a Trípoli de vuelta a los cruzados y construyeron una nueva ciudad al pie de la ciudadela. Desde más que..

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TRIPOLI SOUKS — 700 years of Mamluk trade

En 1289, los ejércitos Mamluk del sultán Qalaoun llevaron a Trípoli de vuelta a los cruzados y construyeron una nueva ciudad al pie de la ciudadela. Durante más de siete siglos, sus zocos incluyen artesanos, caravanas, hammams, mezquitas y medersas según una organización urbana intacta. Los pescadores, los tenderos y los artesanos siguen perpetuando tradiciones centenarias. En la lista indicativa de la UNESCO, estos zocos siguen siendo frágiles, amenazados por la falta de mantenimiento y la crisis económica.

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