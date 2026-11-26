Nuevas huelgas en la Bekaa, negaron a Teherán después del ataque en Kuwait, la sucesión al BCE y la derrota del Líbano contra Japón: el punto a medianoche.

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El jueves se informó de nuevos ataques israelíes en la Bekaa Occidental. En Kuwait se confirma la muerte de dos técnicos italianos, pero Teherán discute la atribución del ataque. En Bruselas se llegó a un acuerdo sobre la sucesión en el BCE, sin una decisión publicada sobre la financiación de Ucrania.

Viernes 27 de noviembre de 2026, edición de medianoche, hora de Beirut.

Líbano: Nuevas huelgas en Bekaa Occidental · Global Voices

Los corresponsales libaneses informaron de ataques aéreos el jueves cerca de Ain al-Tinh y en la zona de Tumat Niha. El ejército israelí alegó una huelga en Ain al-Tinh y afirmó haber atacado un lugar de Hezbollah. La naturaleza del sitio no fue verificada independientemente. Los informes iniciales difieren del número de huelgas y no se han confirmado resultados humanos.

En el sur del Líbano, se habían registrado explosiones la noche anterior en Aadchit al-Qousseir, distrito de Marjayoun. The National Information Agency also reported artillery fire on Thursday morning around Hadatha and Qabrikha. Estos episodios son distintos de los bombardeos reportados en la Bekaa.

Después de la FPNUL: Amal mueve una fuerza fuera de las Naciones Unidas

El movimiento Amal afirma oponerse a una fuerza multinacional de sustitución que no estaría bajo la autoridad de las Naciones Unidas. Anteriormente en the day, after a meeting with Joseph Aoun, MP Melhem Khalaf announced that he would ask the Presidency of the UN General Assembly to intervene in favour of a UN presence in the South. No confirmó el envío de la carta. El mandato actual de la FPNUL termina el 31 de diciembre; ninguna decisión del Consejo de Seguridad todavía designa un mecanismo de sustitución.

Kuwait: Teherán niega y propone investigación

Dos técnicos italianos murieron y otros dos resultaron heridos después de un ataque con drones, según las autoridades de Roma y Kuwait. La Defensa de Kuwait atribuye el ataque al Irán. El jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, negó y dijo que estaba listo para una investigación conjunta con Kuwait, según su homólogo italiano Antonio Tajani. Todavía no se ha anunciado ninguna comisión de investigación.

Europa: Acuerdo político sobre la sucesión en el BCE

Emmanuel Macron anunció un consenso a favor de Pablo Hernández de Cos de España para que Christine Lagarde tuviera éxito como Presidenta del Banco Central Europeo. También citó a Laurence Boone y Markus Brunnermeier para dos puestos en la Junta Ejecutiva. El acuerdo no es un nombramiento: una recomendación y las consultas están previstas antes de la decisión del Consejo Europeo. En Bruselas, el presupuesto de 2028 a 34 y la propuesta de financiación adicional de 45 mil millones de euros para Ucrania en 2027 siguen siendo dos expedientes separados de la Cumbre los días 26 y 27 de noviembre.

España: cuatro candidatos legislativos de tres días

El último debate televisivo de la campaña fue programado el jueves por la noche en Madrid, con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau. Las elecciones generales se celebran el domingo 29 de noviembre. Los votantes están renovando los 350 escaños en el Congreso de Diputados. La mayoría absoluta requerida para el primer voto de candidatura del próximo jefe de gobierno es de 176 diputados.

Cesta: Japón golpea al Líbano por cuatro puntos

Japón ganó 86-82 en Zuk Mikael el jueves en la Copa Mundial de Asia 2027. El Líbano está programado para recibir a China el domingo 29 de noviembre, de nuevo en el complejo Nouhad Nawfal. El resultado del jueves no termina las calificaciones.

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