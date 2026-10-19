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BCHHALEH ETERNAL OLIVERS — 6000 years standing
En Bchaaleh, el norte del Líbano, los olivos entre los más antiguos del mundo han estado observando durante más de seis mil años. Ahora un miembro del Waqf local, una vez pertenecieron a un extinto santuario romano. Un estudio USAID/University of Arizona data de algunos de ellos a 1700 años de edad. Tal vez entre los primeros árboles domesticados por el hombre, son los fenicios quienes difundirán su cultura en toda la cuenca mediterránea.
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