11 mercados: IA rebotes, pesos crediticios

Los mercados rebotan con IA, mientras el petróleo aumenta. CoreWeave, Siemens Energy, RWE y ABN AMRO arrojaron luz sobre el papel de la financiación, órdenes y tarifas. Esta cuestión del 11 de noviembre distingue entre los cursos de formación, los cierres asiáticos y las consecuencias concretas para los agentes económicos del Líbano.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Inteligencia Artificial encuentra compradores el miércoles, 11 de noviembre de 2026, pero las cuentas corporativas recuerdan el precio de su expansión. Los índices tecnológicos están aumentando en las encuestas de EE.UU. disponibles después de un cierre positivo en Tokio. El aceite sube. CoreWeave aumenta las ventas mientras permanece en déficit, Siemens Energy convierte sus pedidos en ganancias y RWE aprovecha nuevas capacidades. Detrás de estas diferentes trayectorias es la misma pregunta: ¿quién avanza el dinero, por cuánto tiempo y con qué rendimiento?

Archivo de 11 Noviembre 2026. Las observaciones del mercado a continuación no son simultáneas. Asia cerrada; las cifras europeas y americanas utilizadas son declaraciones en sesión. Los cursos no se presentan como tiempo real. En esa fecha, Beirut está en UTC+2, París en UTC+1 y Nueva York en UTC−5.

Mercados mundiales del día: rebote sigue siendo selectivo

En Wall Street,Informes de prensa asociadosa las 10.45 horas, en Nueva York, 1545 horas de UTC y 1745 horas en Beirut, un aumento del 1% en el S plagaP 500 y el 1,6% en Nasdaq Composite. El Dow Jones cayó en 55 puntos, o 0,1%. Este contraste evita un aumento uniforme de los valores estadounidenses. La tecnología deriva más movimiento que el índice histórico de las treinta grandes empresas.

Estas son variaciones del cierre anterior, no el rendimiento final el 11 de noviembre. En el informe no se especifica el plazo para la corriente subyacente. Elcalendario de Bolsa de Valores de Nueva Yorkno clasifica el Día de los Veteranos entre sus días de cierre de acciones; La reunión principal normalmente concluyó a las 16.00 horas en Nueva York o a las 11.00 horas en Beirut. Por lo tanto, la sesión estadounidense sigue en curso durante la encuesta.

Los estados financieros de la Unión Europea, los estados financieros de la Unión Europea, los estados financieros de la Unión Europea, los estados financieros de la Unión Europea, los estados financieros de la Unión Europea, los estados financieros de la Unión Europea, los estados financieros de la Unión Europea, los estados financieros de la Unión Europea, los estados financieros de la Unión Europea La fotografía es antes que Wall Street. Muestra un modesto aumento de la canasta paneuropea, sin deducir su nivel al final de la reunión. Los anuncios de Siemens Energy y CoreWeave se encuentran entre los nuevos aspectos destacados por la agencia; no proporcionan una medida de su contribución exacta a cada índice.

En Asiasaldo de cierre de Baystreetda el Nikkei 225 a 61 248.59 puntos, hasta 789.01 puntos, o alrededor del 1,3%. Hong Kong siguió otra dirección: Hang Seng terminó en 24.315.92 puntos, por 241.12 puntos, cerca del 1%. Reuters confirma por separado el aumento de aproximadamente 1,3% en Tokio. El tiempo terminal y el límite de tiempo para los valores de cierre no se especifican en el balance utilizado.

Un aumento japonés y un declive de Hong Kong no son una contradicción. Los índices no representan los mismos sectores o empresas. También tienen una sensibilidad diferente a la moneda extranjera y a la demanda externa. El interés del panorama es mostrar esta diversidad, en lugar de buscar una explicación única que sería artificialmente adecuada para todos los lugares.

Botín de aceite, sin aclarar las incertidumbres físicas

Reuters se apodera debrent a $92.81 por barril, hasta $1.32, y WTI a $87.12, hasta $1.08 el 11 de noviembre a las 13.14 p.m. GMT, o 3.14 p.m. en Beirut. Los cambios redondeados son 1,4% y 1,3% respectivamente. No se comunicará el plazo de distribución. Son observaciones intradía, no reglas de cierre. La agencia vincula este rebote a las declaraciones del funcionario de seguridad iraní que se niega a haber enriquecido los materiales nucleares que salen del país, mientras que Washington quiere incluir los nucleares en las negociaciones. Esta lectura del mercado no constituye confirmación del resultado de los debates.

El envío no denomina los meses de entrega. Los contratos de primera vencimiento del día son Brent Enero 2027 y WTI Diciembre 2026, según el punto de contrato publicado porEnergyNow. Esta identificación del calendario es distinta de la encuesta Reuters: no equivale a tener un historial terminal para estos dos cursos. Por lo tanto, las cifras no deben utilizarse para construir una serie contractual precisa ni para calcular un arbitraje entre las madurezs.

El mecanismo económico es más amplio que el movimiento del barril. Una mejora diplomática puede reducir la prima necesaria para llevar un riesgo, antes de que el transporte regrese a una operación normal. Por el contrario, un incidente puede aumentar rápidamente la cobertura. Pero un buque, su seguro y su carga están sujetos a restricciones concretas. El precio financiero puede cambiar en unos minutos; La organización de un suministro lleva más tiempo.

Para los compradores de combustible, esta diferencia es esencial. El costo realmente pagado depende del producto refinado, flete, fecha de compra y condiciones comerciales. El barril de petróleo crudo sigue siendo un indicador central, sin constituir una factura de gas. Un aumento diario del 1% en el petróleo no es suficiente para predecir o fechar un aumento idéntico en los precios minoristas.

El lema también debe mantenerse en el razonamiento. Un proveedor puede anunciar un precio estable en dólares mientras que el costo aumenta para un cliente que cobra en otra moneda. En cambio, una apreciación de la moneda de pago puede absorber parte del aumento del precio del producto. Esta interacción explica por qué las empresas a menudo siguen el combustible y lo cambian juntos, en lugar de lidiar con sus riesgos por separado.

Las previsiones de energía tienen su propio calendario

Elinforme mensual de la Administración de Información Energéticapublicado el 10 de noviembre, trae un marco diferente. La agencia estadounidense está planeando un Brent en efectivo cerca de $100 por barril durante el resto del año, y un promedio de $77 en el cuarto trimestre de 2027. However, she indicated that she had stopped the data from her model on 5 November: later events were not specifically integrated.

Esta precisión evita que el pronóstico sea tratado como un comentario del movimiento del miércoles. Entre otras cosas, en el informe se señalan las existencias globales estrictas y las limitaciones de transporte. Las reservas comerciales estadounidenses de petróleo crudo se estiman en unos 410 millones de barriles a finales de octubre, su nivel más bajo a finales de octubre desde 2014. Esta reserva no mide el volumen disponible en todo el mundo, ni las reservas estratégicas de todos los Estados.

Un pronóstico y una respuesta de calificación dos preguntas diferentes. La primera describe una trayectoria condicional, con suposiciones sobre producción, consumo y comercio. El segundo indica el precio al que un mercado valora un instrumento en un momento dado. Su brecha puede arrojar luz sobre un desacuerdo sobre el futuro. Sólo no prueba que una de las dos observaciones es falsa.

El calendario semanal también merece atención. Debido a las vacaciones federales de Estados Unidos, EIA anuncia su próximo informe petrolero para el jueves 12 de noviembre, con emisiones a las 12.00 y a las 14.00 horas de Nueva York, a las 19.00 horas y a las 9.00 horas en Beirut. Presentar el miércoles un cambio en las acciones de esta publicación como ya se conoce sería un error. Los cambios de carga cuando los operadores pueden enfrentar sus expectativas con datos oficiales.

Moneda y oro: instrumentos que deben leerse por separado

Para el 11 de noviembreEuropean Central Bankfijó su referencia en $1.1127 por un euro. Los valores restantes son 177.18 yen, 0.83618 libras esterlinas, 0.9234 Francos suizos y 7.4225 yuan por euro. Estas son tasas de referencia informativas. No son ofertas comerciales ni precios garantizados del mercado en el momento de la lectura.

El BCE afirma que su consulta normalmente tiene lugar a las 14.10 horas en Europa Central, es decir, 13.10 horas UTC, y que la publicación suele tener lugar a las 16.00 horas, es decir, 15.00 horas. Estos horarios son los del procedimiento habitual, no una certificación a la segunda formación de la tarifa diaria. El banco central no recomienda su uso como precio de transacción.

Para entender el impacto comercial, tomemos un orden ficticio de 100.000 euros pagados en dólares. En la referencia de hoy, representa $111,270, antes de tarifas y margen de intercambio. El cálculo es simple; La decisión de cobertura es menos. Es necesario conocer la fecha de pago, la posibilidad de revisar el precio y los ingresos que se utilizarán para financiar el pedido.

Requiere otra precaución. Eltable Associated Pressindica el contrato COMEX de 2026 a 4.024,50 dólares por onza troy, 5,70 dólares el 11 de noviembre a las 10.00 horas en Nueva York, o a las 15.00 horas UTC. El contrato estándar cubre 100 onzas troy; el precio citado es una onza, no todo el contrato. No se indica el plazo de distribución.

Este precio de futuro no debe mezclarse con un precio de spot anterior. Los instrumentos, costos de envío y horarios difieren. Del mismo modo, un declive de oro no es suficiente para concluir que el riesgo geopolítico está desapareciendo. Un activo puede responder simultáneamente a las tasas, el dólar, las necesidades de liquidez y el arbitraje de cartera. Estos factores no pueden separarse por variación diaria sola.

CoreWeave: aumentos de ingresos, la deuda sigue siendo costosa

CoreWeave publicómartes por la noche sus resultados para el trimestre terminó el 30 de septiembre. Los ingresos alcanzaron 3.661 millones de dólares, frente a 1.365 millones de dólares al año anterior. El resultado de las operaciones contables es positivo en 207 millones. Pero el gasto neto de interés es de 846 millones y la pérdida neta de 709 millones. El gráfico reúne estas tres medidas sin presentarlas como un desglose exhaustivo del resultado.

El trimestre terminó el 30 de septiembre de 2026, millones de dólares. Tres medidas distintas del GAAP, no un desglose exhaustivo del resultado neto. Fuente: CoreWeave, publicado el 10 de noviembre de 2026. Libnanews gráfica original.

La previsión del grupo de ingresos anuales es de $13–13.3 billones y planea invertir 37–39 billones en 2026. El poder activo supera 1.7 gigawatt, en comparación con más de 4.6 gigavatios contratados. La diferencia cuenta: una capacidad reservada no es una instalación ya en servicio. Las perspectivas de crecimiento deben pasar por las etapas de construcción, conexión y entrega antes de convertirse en ingresos.

El mensaje económico no es que la demanda hubiera desaparecido. Es que la financiación debe durar hasta que se convierta en efectivo. Un centro de datos requiere gastos antes del pleno uso de su equipo. Si los ingresos llegan más tarde de lo esperado, el interés seguirá funcionando. Incluso un libro de orden grande no quita este lag.

El riesgo se traslada a los términos de los contratos. Un pago anticipado del cliente alivia la necesidad de financiación del proveedor. Un pago después de la entrega produce el efecto opuesto. Una garantía de disponibilidad puede proteger al cliente al imponer costos al proveedor. Para apreciar la calidad del crecimiento, por lo tanto es necesario mirar lo que se vende, pero también cuando se paga al vendedor y qué obligaciones retiene.

Siemens Energy convierte más pedidos en ganancias

Elresultados de Siemens Energypublicado el 11 de noviembre para el ejercicio económico terminado el 30 de septiembre, muestra otra posición en la cadena de inversión. El grupo registró 44.2 mil millones de euros en facturación, con un crecimiento comparable de 15.5% y 68.1 mil millones de pedidos. Su cuaderno alcanzó 164 mil millones. El beneficio neto anual es de 4.129 mil millones de euros; el margen ante partidas excepcionales es de 12,4 %.

El grupo tiene como objetivo 2027 un crecimiento comparable del 14 al 16% y un margen de elementos frontales excepcionales del 14 al 16%. Son metas, no resultados. Siemens Gamesa logra el equilibrio anual en el indicador de resultados antes de elementos excepcionales. Sería excesivo transformar este equilibrio operacional ajustado en un estado general sobre todas sus corrientes financieras.

La comparación con CoreWeave muestra por qué debemos evitar una categoría de mercado de valores demasiado amplia llamada « l.IA ». Un fabricante de equipos eléctricos ofrece turbinas o equipos de red. Un operador de computadoras entonces financia instalaciones para las que vende. Ambos pueden beneficiarse del mismo ciclo de inversión, al tiempo que apoyan riesgos muy diferentes y requisitos de efectivo.

Un orden importante crea visibilidad para el proveedor, pero también moviliza sus talleres, equipos y compras. Para el cliente, se reserva el equipo que aún no genera ingresos. El éxito del paquete implica que los plazos industriales y las fechas de uso siguen siendo compatibles. Una cadena de órdenes puede ser comercialmente robusta y, sin embargo, expuesta a demoras de construcción o conexión.

RWE recuerda el papel de los activos y el clima

RWE anunciadurante los primeros nueve meses de 2026 un EBITDA ajustado de 4.600 millones de euros, frente a 3.400 millones al año anterior. Su ingreso neto ajustado es de 1.800 millones de dólares, frente a 1.300 millones de dólares. El productor cita la introducción de nuevos activos, condiciones de viento más favorables en Europa y un mejor comercio. Invirtió 10.700 millones de euros netos durante el período.

El grupo mantiene su rango anual ajustado de EBITDA de 5.75 a 6.35 mil millones y espera un resultado de su alcance. También se menciona el efecto favorable del pago de la capacidad del Reino Unido y la indemnización de los Países Bajos en su actividad de producción flexible. Por lo tanto, un aumento del resultado no se debe exclusivamente a un precio de venta de electricidad más alto.

Esta distinción ayuda a comprender el ahorro energético. Una instalación puede ser remunerada por la electricidad producida, pero también, en ciertos dispositivos, por su disponibilidad. El objetivo de la remuneración de la capacidad es mantener recursos que puedan movilizarse cuando sea necesario por el sistema. No se lee de la misma manera que los ingresos dependiendo únicamente del número de kilovatios vendidos.

En el caso de las fuentes renovables, la capacidad instalada no es suficiente para proporcionar una producción efectiva. Viento, luz solar, cierres y limitaciones de red están involucrados. Por lo tanto, dos períodos pueden mostrar diferentes resultados con equipos comparables. El análisis debe conciliar los volúmenes producidos, los precios realizados y los costos, en lugar de deducir los beneficios de una sola curva de precio al por mayor.

Beneficios bancarios de un entorno diferente

ABN AMRO publicamiércoles un beneficio neto trimestral de 940 millones de euros, un 52% más de un año. El perímetro ha incluido NIBC desde el 1 de agosto. El banco planteó su previsión de ingresos netos de interés comercial en 2026 en más de 6.900 millones de euros. Menciona un entorno favorable a la tasa, así como 11 millones de recuperaciones netas de créditos y depreciaciones.

El rendimiento bancario no puede compararse mecánicamente con el de un prestatario industrial. El banco recibe interés por sus activos y paga intereses por parte de sus recursos. El margen depende de ambos lados del balance, de la tasa de revisión y del costo del riesgo. Un aumento de las tarifas puede ser favorable sin ser para todos sus clientes.

Esta asimetría explica por qué la misma nueva moneda puede redistribuir el rendimiento en todos los sectores. Un prestatario de tarifa variable ve su cambio de coste más rápido que una empresa que ha establecido su financiación durante varios años. Un solicitante puede obtener una mejor remuneración, pero con un retraso especial o condiciones. La política monetaria actúa mediante contratos, no como un cambio idéntico para todos.

Las tarifas siguen siendo un punto de vigilancia

Últimodeclaración de decisión de la Reserva Federal, de fecha 28 de octubre, mantiene la gama de fondos alimentados al 3,75-4%. Lisa Cook y Beth Hammack preferían un aumento de cuarto de punto. Este recordatorio describe una decisión anterior; No debe confundirse con un nuevo anuncio del 11 de noviembre o con las probabilidades deducidas de los mercados futuros.

ElUS ICC publicó el 10 de noviembreaumentó un 0,4% en octubre en comparación con septiembre, después del ajuste estacional, en comparación con el 0,6% del mes anterior. El BLS señala que la ausencia de algunos datos a partir de octubre de 2025 impide el cálculo de los cambios anuales correspondientes. Una caja perdida no es cero, y una estimación no reemplaza una estadística oficial.

Para las empresas que invierten, la cuestión práctica es el margen de seguridad. La rentabilidad esperada ligeramente superior al costo de la financiación puede desaparecer si un proyecto se retrasa o si sus costos aumentan. El rebote de una acción no resuelve automáticamente este problema: puede facilitar una recaudación de fondos, pero sólo las condiciones realmente obtenidas cambian la financiación del proyecto.

Entendimiento: Profit, Cash and Financing Una empresa puede vender más y permanecer en la pérdida. Los ingresos miden sus ventas reconocidas durante un período de tiempo. Los gastos de funcionamiento de los ingresos se suben a la actividad de conformidad con las normas de contabilidad aplicables. El resultado neto incorpora entonces otros elementos, incluyendo la financiación y la tributación. El efectivo sigue recibos y pagos en efectivo: responde a una pregunta diferente. Imagina un proyecto ficticio que cobra 100 unidades, soporta 80 unidades de gastos operativos y 25 unidades de interés. Al dejar de lado voluntariamente los impuestos y otros artículos, sus ingresos operativos son positivos de 20, pero su resultado posterior al interés es negativo de 5. Este caso simplificado no reproduce las cuentas de ninguna empresa citada. Sólo muestra por qué una actividad creciente puede tener demasiado financiamiento para sus ingresos actuales. El horario puede exacerbar el problema. Si el cliente se asienta en tres meses y los proveedores deben ser pagados inmediatamente, el proyecto necesita un anticipo en efectivo. Por lo tanto, un beneficio contable no garantiza que el dinero necesario esté disponible hoy. Por el contrario, un avance recibido de un cliente mejora el cajero sin necesariamente convertirse en un beneficio inmediato. Buena lectura combina estas tres dimensiones: rentabilidad de la actividad, coste de financiamiento y horario de pago. Evita la conclusión de un solo indicador de halagador. También nos permite hacer preguntas concretas: ¿qué reserva de liquidez existe, cuando la deuda llega a la madurez, y qué sucede si la entrega se retrasa?

Para el Líbano, tres canales concretos para vigilar

Los movimientos globales pueden afectar a una empresa libanesa sin tener acciones estadounidenses. El primer canal es el de compras: energía, equipos y servicios importados. El segundo es el cambio cuando la moneda de facturación difiere de la moneda de ingresos. El tercero es la financiación, especialmente cuando un proveedor pasa por su propio costo de crédito en sus precios o plazos de pago.

Esto permite que una pequeña empresa incurra en un requisito adicional de efectivo sin un aumento inmediato de sus gastos de contabilidad. Es suficiente para que un proveedor requiera un mayor avance o acortar el plazo de liquidación. La gestión de las existencias, los pagos anticipados y la sincronización de pagos son tan importantes como el comercio de precios unitarios. These mechanisms do not prejudge the situation of a particular company.

Por lo tanto, el panorama del miércoles nos invita a distinguir los signos de actividad de evidencia de rentabilidad. Rebote tecnológico, controles eléctricos y pronósticos de crecimiento proporcionan información útil. Los compromisos de intereses, plazos y cumplimiento completan el cuadro. Para el inversor y el gerente, la cuestión decisiva sigue siendo la capacidad de convertir la demanda real en ingresos en efectivo, sin debilitar la financiación durante el viaje.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews