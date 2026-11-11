Exportaciones libanesas: ¿qué mercados?

Las exportaciones libanesas están disminuyendo su valor, pero considerablemente su peso. Los datos aduaneros revelan su concentración y las limitaciones del rebote reciente. Mercados europeos, reapertura saudí, sectores agrícolas, financiamiento y cumplimiento: este dossier examina las condiciones concretas para transformar mercados accesibles en ventas sostenibles para las empresas libanesas.

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Las exportaciones libanesas casi se recuperan en dólares en los primeros nueve meses de 2025. Sin embargo, su peso neto disminuyó en un cuarto. Este contraste, basado en los datos de Aduanas, que se detuvo en septiembre de 2026, plantea una cuestión decisiva para la recuperación: ¿El Líbano vende productos más competitivos a clientes más diversificados, o depende principalmente de unos pocos bienes de alto valor y algunos puntos de venta?

El regreso de Arabia Saudita a mercados accesibles, anunciado en junio, y las preferencias comerciales europeas abren oportunidades. Sin embargo, transformarlos en ventas sostenibles requiere capacidad de producción, origen demostrable, productos conformes y pagos seguros. Este archivo FocusLebanon revisa estos mecanismos y las cifras disponibles al 11 de noviembre de 2026. Cubre las mercancías exportadas, no el precio de las mercancías importadas en los ingresos de la tienda o del turismo.

Tres niveles de evidencia siguen siendo separados: el comercio aduanero, los derechos de acceso abiertos por acuerdos y los resultados de canales específicos. Un anuncio no sustituye un envío; una factura de exportación por sí sola no mide el valor añadido creado en el país.

Exporta casi estable en dólares, pero mucho más ligero Las exportaciones de mercancías libanesas alcanzaron los 2.600 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, frente a los 2.700 millones de dólares en el mismo período de 2025, según el Boletín de Aduanas durante los primeros nueve meses del año. La disminución notificada es del 2,8%. Este resultado no describe un colapso general o recuperación ya alcanzado. En él se resumen nueve meses muy desiguales, después de los cuales dos fuertes actuaciones de verano compensaron parte de la disminución a principios del año. El documento, preparado el 22 de octubre y anunciado en el sitio web aduanero el 3 de noviembre, permite distinguir esta evolución reciente de la composición de las ventas en el extranjero.Fuente: Boletín de Aduanas del Líbano, 30 de septiembre de 2026, página 1. Una segunda medida cambia significativamente la lectura. El indicador aduanero de comercio especial de exportación muestra un peso neto acumulado de 1.073.131 toneladas en 2026. El total de nueve meses correspondientes de 2025 es de 1.438.353 toneladas en los datos mostrados. Por consiguiente, la disminución calculada es de alrededor del 25,4%, mucho mayor que la disminución de los ingresos expresada en dólares. Las dos conclusiones deben presentarse juntas: el país conserva gran parte de su valor de exportación, pero las mercancías que cruzan la frontera representan una masa mucho menor.Fuente: indicador oficial de peso neto, miles de kilogramos. Esta discrepancia por sí sola no conduce a una mejora en los precios de venta, márgenes o calidad de producto. Una tonelada de metal precioso y una tonelada de productos agrícolas no tienen el mismo valor. La relación entre dólares y toneladas puede aumentar cuando la composición de los envíos cambia, sin el mismo producto que vende más caro. El peso total tampoco es un índice de volumen económico con composición constante. Proporciona información sobre la masa declarada, mientras que el valor agrega bienes de una naturaleza muy diferente. Dos meses redujo significativamente el atraso La serie mensual muestra un deterioro del primer trimestre: $206 millones en enero, $220 millones en febrero y $205 millones en marzo, en comparación con 326, 300 y 309 millones respectivamente un año antes. Las aduanas reportaron disminuciones de 37%, 27% y 34%. Las sumas redondeadas representan un total trimestral de 631 millones de dólares, frente a 935 millones en 2025. Este comienzo del año todavía pesa sobre la acumulación de septiembre a pesar de las mejoras posteriores.Fuente: Customs Bulletin, página 1. Abril y mayo revierten temporalmente la tendencia, con 308 y 309 millones de dólares, frente a 262 y 284 millones al año anterior. Junio asciende a 250 millones, frente a 264 millones, luego julio a 268 millones, frente a 370 millones. A finales de julio, los siete valores mensuales publicados ascendían a 1.766 millones de dólares, frente a 2.115 millones de dólares en los mismos meses de 2025. Estas adiciones se calculan sobre la base de cifras redondeadas al millón y no reemplazan las acumulaciones establecidas por Aduanas sobre sus datos detallados. El cambio más marcado ocurrió en agosto y septiembre. Las exportaciones alcanzaron 430 millones de dólares en agosto, seguido de 441 millones de dólares en septiembre, frente a 299 millones y 300 millones en 2025. Los cambios publicados son 44% y 47%. Estos dos meses juntos representan 871 millones, o alrededor de un tercio del total de 2026. Su peso en el resultado de los primeros nueve meses exige precaución: el crecimiento reciente es real en los valores declarados, pero no es suficiente para demostrar una mejora duradera en todos los sectores. Los pesos netos confirman que el ajuste en dólares no se confunde con el de tonelaje. En agosto, el volumen de exportación aumentó de 169.328 toneladas en 2025 a 136.947 toneladas en 2026. En septiembre, aumentó de 192.766 toneladas a 146.775 toneladas. Por lo tanto, los ingresos pueden aumentar considerablemente a medida que el peso transportado disminuye. Para explicar este movimiento, los productos, sus cantidades y sus destinos deben ser cruzados mes a mes, en lugar de asignar toda la diferencia a un solo factor. Exportaciones mensuales de enero a septiembre de 2025 y 2026 millones de dólares corrientes. © Original gráfica Libnanews. Data: Lebanese Customs Bulletin as at 30 September 2026, http://www.customs.gov.lb/Private Statistics/Files/49.pdf El descenso de 2026 pone en perspectiva el rebote de 2025 La línea del boletín en períodos comparables permite una comparación homogénea a lo largo de seis años. Las exportaciones de enero a septiembre alcanzaron $2.415 mil millones en 2021, $2.696 mil millones en 2022, $2.138 mil millones en 2023, $2.104 mil millones en 2024, $2.713 mil millones en 2025 y $2.637 mil millones en 2026. Por lo tanto, el último resultado sigue siendo superior a los niveles de 2023 y 2024, pero inferior a los de 2022 y 2025. Supera alrededor del 9,2% el de 2021, calculado sobre las cantidades publicadas. Estos valores son nominales: esta diferencia no mide un aumento equivalente en las cantidades o poder adquisitivo de los ingresos. El rebote de 2025 había traído exportaciones en los primeros nueve meses 28,9% por encima de su nivel de 2024, según Aduanas. La disminución actual sigue este fuerte aumento. Pero una comparación de fechas no es suficiente para identificar los mecanismos industriales detrás de ella. Tampoco demuestra que todas las empresas exportadoras tengan el mismo camino. Las cifras agregadas pueden estar dominadas por algunos artículos de alto valor, lo que hace indispensable el examen de los productos. Exporta de enero a septiembre, de 2021 a 2026 millones de dólares corrientes. © Original graphic Libnanews. Data: Lebanese Customs Bulletin as at 30 September 2026, http://www.customs.gov.lb/Private Statistics/Files/49.pdf Productos preciosos representan un tercio de los ingresos La sección aduanera de perlas, piedras preciosas o semipreciosas y metales preciosos representa $906 millones en los primeros nueve meses de 2026. Su parte publicada alcanza el 34% de las exportaciones. Este es el primer conjunto de productos en el boletín, muy por delante de los metales base y sus obras, que totalizan 410 millones. Este peso requiere distinguir el comportamiento de los bienes preciosos del de otras exportaciones antes de hablar sobre la salud general del aparato productivo.Fuente: Customs Bulletin, página 6. Sin embargo, la redacción de esta sección no debe ser acortada a « gold » o « jewelry » sin más información. El cuadro contiene varias categorías y no da un desglose detallado a este nivel. Tampoco distingue la parte de valor derivada del trabajo en el Líbano de la de los materiales incorporados a los bienes. Los 906 millones de dólares son un valor exportado en el sentido aduanero, no una medida del valor añadido de la joyería o los ingresos que deja en la economía. Fuera de esta sección, las exportaciones alcanzan aproximadamente $1.731 mil millones, restando cantidades publicadas. Esto representa casi dos tercios del total. Este cálculo permite estimar el tamaño de otras ventas extranjeras, pero no establecer su variación anual: la tabla por producto presenta, para 2025, un año completo, no los nueve meses correspondientes. Un aumento anual o una disminución de las exportaciones « fuera de precio » requeriría una extracción detallada de enero a septiembre de 2025. Reducir esta evolución de las columnas anuales llevaría a mezclar diferentes períodos. Después de metales preciosos y de base, los principales productos son los preparativos de alimentos, a 331 millones de dólares, maquinaria mecánica o eléctrica y electrodomésticos, a 286 millones de dólares, y productos químicos a 25 millones de dólares. Estos cinco conjuntos representan alrededor del 81,8% del valor total, calculado en cantidades redondeadas. Los productos vegetales añaden 133 millones, papel y obras 70 millones, plásticos 68 millones y diversos artículos manufacturados 56 millones. Esta distribución muestra una base de exportación identificable más allá de lo precioso, pero concentrada en un número limitado de familias grandes. Distribución de las exportaciones entre enero y septiembre de 2026: cinco familias representaron el 81,8% del total. © Original graphic Libnanews. Data: Lebanese Customs Bulletin as at 30 September 2026, http://www.customs.gov.lb/Private Statistics/Files/49.pdf Suiza domina los destinos de valor Suiza es el primer país de destino en las tablas de aduanas, con 674 millones de dólares, es decir, un 25,6% del total calculado y una parte redondeada publicada del 26%. Los Emiratos Árabes Unidos siguen 249 millones, por delante de Turquía 134 millones, Siria 133 millones e Iraq 111 millones. Juntos, estos cinco destinos representan alrededor del 49,3% de las exportaciones. Jordania representa 97 millones, Egipto 89 millones y los Estados Unidos 83 millones.Fuente: Customs Bulletin, página 14. Esta jerarquía se expresa en dólares. No clasifica el número de clientes, el número de exportadores libaneses en cada mercado o los tonelajes. La alta posición de Suiza y la de los bienes preciosos son dos conclusiones distintas en el documento. Traerlos juntos puede guiar una investigación, pero el boletín no contiene una mesa transversal de productos y países. Por lo tanto, no nos permite decir qué proporción de los 674 millones enviados a Suiza corresponde a la categoría de bienes preciosos, o deducir que otros destinos compran principalmente productos fabricados en el Líbano. El método oficial también especifica que el destino es el destino declarado para la exportación. No garantiza que el país indicado sea el consumo final. Para evaluar la diversificación comercial, es necesario distinguir entre el acceso a un destino aduanero y el establecimiento con consumidores o clientes industriales. La multiplicación de los destinos es útil, pero la tabla disponible no mide la fuerza de los contratos, su recurrencia o la dependencia de un intermediario. Una tabla parcial no se compara directamente con un año completo El boletín contiene una importante trampa de lectura. En las páginas de producto, país y oficina, la columna 2026 cubre nueve meses mientras que la columna 2025 presenta doce meses. Las variaciones mostradas están cerca de una comparación de promedios mensuales, no acumulaciones durante el mismo período. Para Suiza, por ejemplo, los 674 millones en 2026 están cerca de 784 millones en 2025, con un cambio del 14%. La relación entre 674 dividido por 9 y 784 divididos por doce da un aumento similar, alrededor del 14,6%, sin exactamente replicar el porcentaje mostrado. No representa un aumento del 14% entre enero-septiembre 2025 y enero-septiembre 2026. La misma precaución se aplica a las partidas de productos. Los 906 millones de bienes preciosos de los primeros nueve meses de 2026 no deben compararse directamente con los 1.248 millones en 2025 para anunciar un descenso anual. Para las exportaciones totales, la línea explícitamente titulada « período compatible » en la primera página es la referencia pertinente. La cifra es de 2.713 mil millones para enero-septiembre 2025. La adición de meses redondeados da una cantidad ligeramente diferente; Esto justifica mantener la acumulación publicada en lugar de sustituirla por una suma de valores ya redondeados. Lo que las declaraciones aduaneras miden Exportaciones de valor aduanero sobre una base de FOB, incluidos los gastos a la oficina de salida y las importaciones sobre una base de CIF, incluido el transporte y el seguro a la oficina de aduanas. Las cantidades y valores proceden de declaraciones verificadas por las autoridades competentes; el peso se registra en kilogramos netos. El comercio especial de exportación incluye bienes nacionales, pero también ciertos bienes de origen extranjero, en particular después de que sean puestos en consumo. Por consiguiente, la asimilación del total exportado automáticamente a la producción nacional sería inexacta.Fuente: Definiciones estadísticas de aduanas. En este marco, los 2.600 millones de dólares exportados abarcan aproximadamente el 16,9% de los 15.600 millones de dólares importados en los primeros nueve meses de 2026. El déficit de mercancías calculado sobre estos dos totales es de 12.963 millones. Estos indicadores arrojan luz sobre la brecha entre compras y ventas de bienes, sin describir todo el comercio exterior: no incluyen ingresos de servicios, transferencias o movimientos financieros. Para juzgar las oportunidades de mercado, los resultados más sólidos permanecen aquí la concentración de los valores de exportación, su evolución mensual y la disminución mucho mayor de los pesos netos.

Una orden de exportación no es toda la riqueza creada en el Líbano

La composición de las ventas extranjeras plantea una cuestión que el total aduanero no puede resolver: ¿qué parte del valor facturado realmente paga por una actividad realizada en el Líbano? Un producto puede incorporar materiales adquiridos en el extranjero, ser procesados localmente y luego vendidos a un cliente no residente. La declaración registrará el valor de las mercancías que cruzan la frontera. No separa automáticamente los ingresos del productor libanés, el de sus proveedores extranjeros y la remuneración de los distintos intermediarios.

Esta distinción no descalifica los canales utilizando insumos importados. Una empresa puede crear empleos, desarrollar conocimientos especializados y vender un producto competitivo mientras abastece al extranjero. Simplemente requiere no llamar « la riqueza nacional extra » toda una factura de exportación. Para medir esta entrada, debe identificarse el consumo intermedio y el valor añadido. Para medir los ingresos de los empleados, es necesario conocer la remuneración y el empleo.

El caso de metales preciosos hace que este problema sea particularmente visible. Un aumento del precio del metal puede aumentar el valor declarado de la misma cantidad. Diseño adicional o trabajo de fabricación también puede aumentar el precio del producto. Los dos mecanismos no tienen la misma importancia industrial. Sin información de peso, composición y procesamiento, la entrada total no los distingue. Sería tan excesivo verlo como un renacimiento de fabricación general como considerar cualquier venta de joyas como una actividad sin valor añadido.

Por consiguiente, el análisis debe mantener dos niveles. Las estadísticas de aduanas describen el comercio. Las encuestas empresariales y las cuentas de producción describen el contenido económico local. Un aumento en el primero puede ser una señal positiva sin suficiente evidencia del progreso de este último. Esto también se aplica a los equipos eléctricos, alimentos o productos metálicos: una categoría aduanera no es un negocio y un destino no es un consumidor final identificado.

Uvas: una salida también se elige en el calendario

La tarjeta del portal públicoLEBTRADE dedicada a las uvas de mesada un ejemplo más preciso de diversificación. Las exportaciones oscilan entre 2024 millones de dólares y 28,5 millones de dólares para 10.666 toneladas, lo que representa un aumento del 30% respecto de un año. Estos datos se refieren a uvas frescas destinadas al consumo, no vino o uva seca. Los Emiratos Árabes Unidos son el destino más importante, mientras que los Países Bajos y el Reino Unido también son importantes.

La hoja identifica una oportunidad comercial de invierno, particularmente en diciembre, pero destaca la competencia de expediciones sudafricanas, peruanas y chilenas. También describe a los Países Bajos como una plataforma de redistribución europea. Por lo tanto, el destino aduanero no siempre se refiere al lugar donde se consumirá la fruta. Para un productor libanés, el mercado depende del tiempo, tipo de comprador y especificaciones de productos, no sólo del volumen anual importado por un país.

El mecanismo económico es diferente al de una simple raza a tamaño. Un pequeño origen exportador puede buscar un período durante el cual su oferta complementa la de otros proveedores. Sin embargo, no tiene un contrato reservado. Un retraso de cosecha o una entrega competitiva puede afectar el interés comercial de una semana a la siguiente. El calendario es una información que se incluirá en las negociaciones, no una garantía de alto precio.

La calidad solicitada también debe definirse antes de la preparación del lote. Vender a un comerciante que se redistribuye en varios mercados no impone necesariamente las mismas características que cumplir las especificaciones de un signo. Por lo tanto, el historial económico pertinente combina el producto, el cliente y el período. Un aumento de las exportaciones anuales puede provenir de mejores precios, más volúmenes o de otra distribución de las ventas; No designa, por sí solo, cuál de estas opciones ha tenido éxito.

Cerezas y aguacates: dos trayectorias, no una receta universal

La serie presentada porLEBTRADE for Cherriesmostrar una tendencia mucho menos constante. Los ingresos de las exportaciones aumentaron de 1.339 millones de dólares en 2020 a 4.532 millones en 2021 y a 3.906 millones en 2022. Cayeron a 1.088 millones en 2023 y a 1.306 millones en 2024. La recuperación del último año representa alrededor del 20%, pero el nivel sigue siendo más del 70% más bajo en el pico de 2021, según un cálculo hecho en esta serie.

La diferencia entre las tasas de crecimiento y los niveles alcanzados es decisiva. Una progresión de dos dígitos puede reparar una parte limitada de una disminución anterior. No establece un retorno a una posición comercial sostenible. Esta serie, que se detuvo en 2024, tampoco permite concluir los cultivos o exportaciones de 2026. Se utiliza para mostrar la volatilidad de un sector pequeño, sin asignar automáticamente a la calidad de los frutos, a un evento militar o a la decisión de un país comprador.

El portal presenta otra trayectoria paraadvocateDe 433.000 dólares en 2021 a 8,2 millones en 2024. La cantidad fue multiplicada por casi 19 desde una base inicial baja. Este crecimiento indica el surgimiento de una salida. No mide la rentabilidad de cada tenencia o los ingresos que una nueva plantación podría obtener en los años siguientes.

Los dos ejemplos nos invitan a distinguir entre la expansión de un nicho y la transformación de todas las economías exportadoras. Un mercado puede progresar muy rápidamente cuando el punto de partida es modesto. Por otro lado, un sector instalado puede retener a los clientes mientras experimenta un mal año. El tamaño del mercado mundial, el rendimiento nacional y la situación de un productor no son indicadores intercambiables. Una estrategia de inversión requiere información adicional sobre rendimientos, recursos movilizados y compromisos comerciales.

Financiar la orden antes de recibir el pago

La venta en el extranjero no elimina la necesidad de efectivo. Entre la compra de materiales, fabricación y efectivo, el exportador financia una transacción cuyo pago a veces llega más tarde. EllEBTRADE funding guidese trata de créditos comerciales, participación en la equidad y subvenciones. Estos instrumentos no abordan el mismo problema: financiar una orden única no equivale a financiar una nueva capacidad de producción.

La guía también recuerda la interrupción, después de octubre de 2019, de varios préstamos bancarios subvencionados para empresas. Esta indicación histórica no permite declarar que ninguna empresa puede obtener financiación en 2026. Muestra por qué un proyecto de exportación debe verificar específicamente los instrumentos disponibles, su moneda, duración y condiciones. Una oferta mencionada en un portal no constituye una aprobación de crédito ni una prueba de desembolso.

La brecha de pago crea una limitación distinta del margen comercial. Una operación puede generar un pronóstico de ganancias mientras supera los recursos movilizables de la empresa. Aceptar más pedidos no necesariamente resuelve el problema: esto puede aumentar las cantidades adelantadas antes de cobrar. El análisis de una expansión de las exportaciones debe reunir el calendario de producción, el calendario de pagos y los compromisos ya asumidos.

Esta restricción también explica por qué un cliente adicional no sólo proporciona una diversificación bienvenida. Puede solicitar diferentes condiciones de pago, imponer un primer stock o dejar parte del riesgo comercial al exportador. Las estadísticas anuales registran las mercancías enviadas, no estas cláusulas contractuales. Por lo tanto, un aumento del número de destinos no mide automáticamente una mejora de la corriente de efectivo.

La factura emitida y la recepción siguen siendo dos pasos

Elguía pública sobre riesgos de exportaciónidentifica el retraso o incumplimiento entre los riesgos financieros. Se refirió a los cheques del comprador, el seguro de crédito y la elección del método de liquidación. También menciona el riesgo monetario y las posibles consecuencias de un cambio en el marco político o administrativo del país receptor.

Estos elementos tienen una simple traducción: una venta no es segura sólo porque el producto ha encontrado un comprador. El contrato debe especificar quién debe pagar, cuándo y en qué moneda. La protección puede reducir el riesgo sin eliminarlos a todos. La elección depende de las condiciones de la transacción y de las garantías efectivamente disponibles; ningún producto financiero puede presentarse como universalmente accesible o adecuado para todas las PYMES libanesas.

En consecuencia, es necesario evaluar la diversificación del mercado desde varias perspectivas. Distribuir ventas entre múltiples clientes puede reducir la exposición a pagos no pagados individuales. Los destinos divididos pueden reducir la exposición a cierres administrativos. Sin embargo, varios compradores del mismo grupo o mercado pueden permanecer vinculados al mismo riesgo. Las tablas de países no proporcionan esta información. Son el comienzo de un diagnóstico, no su conclusión.

Ayuda a las empresas, con resultados a su escala correcta

El programaPNUD Empoderamiento económico de la mujer, financiado por el Canadá, proporciona un ejemplo de intervención específica. Su presupuesto anunciado es de 13 millones de dólares entre 2024 y 31. En la página del programa se muestran 96 microempresas y PYMES dirigidas por mujeres que han recibido subvenciones y apoyo técnico en agroalimentarios, cosméticos y actividades creativas.

El PNUD informa de que, a partir de diciembre de 2025, el 93% de las empresas interesadas tenían acceso a nuevos compradores. Se reporta un aumento del 23% en la facturación y el 22% en trabajos a tiempo completo. Estos resultados se refieren al grupo apoyado, según el balance de la organización. No demuestran un aumento equivalente de las exportaciones nacionales y no distinguen entre nuevos clientes extranjeros y nuevos clientes nacionales en esta presentación.

El interés de este caso radica en la asociación entre medios financieros, equipos y preparación comercial. También muestra las precauciones necesarias para evaluar una política de exportación. El número de empresas capacitadas, el número de compradores reunidos y las ventas efectivamente hicieron medir diferentes etapas. Debe documentarse la transición de uno a otro. Un indicador adjunto no puede sustituir una cantidad de exportaciones, y una progresión observada solo entre los beneficiarios no prueba el efecto causal del programa.

Mercados accesibles, pero ventas para ser reconstruidos

La diversificación de las exportaciones libanesas comienza con una distinción entre la apertura legal de un mercado y la capacidad de vender periódicamente. Los acuerdos comerciales reducen ciertas obligaciones, mientras que las órdenes también dependen del origen de las mercancías, su cumplimiento y sus relaciones con los compradores. En 2026, dos acontecimientos dan a esta distinción un alcance concreto: la reapertura saudí y el fortalecimiento de las herramientas de apoyo para las pequeñas empresas. Añaden un acceso preferencial de larga data a los mercados europeos, cuya existencia no es suficiente para garantizar un aumento de las ventas.

Según elEuropean CommissionLa Unión absorbió el 15% de las exportaciones de mercancías libanesas en 2025. Sus compras en el Líbano ascendieron a aproximadamente 600 millones de euros, por un comercio bilateral total de 6.100 millones. Estas cantidades se refieren a bienes, no a ingresos o servicios turísticos. El Acuerdo de Asociación, firmado en junio de 2002 y entrado en vigor en abril de 2006, ofrece acceso libre de derechos a los productos industriales libaneses y la mayoría de los productos agrícolas. El texto cuenta: no equivale a una exención universal para cada referencia agroalimentaria.

Elinforme de aplicación europeo publicado en 2025afirma que el 89% de los productos agrícolas y agrícolas procesados se benefician del acceso libre de derechos y de contingentes, mientras que 27 productos agrícolas están cubiertos por un tratamiento especial, principalmente cuotas arancelarias. Para una empresa, por lo tanto, el diagnóstico debe caer en el producto y su clasificación aduanera. Una preferencia otorgada a una familia de bienes no permite que el procedimiento sea deducido de todos sus preparativos. Esta verificación precede al cálculo de una oferta comercial y la elección de un distribuidor.

Origen preferente, condición que debe documentarse

Las mercancías enviadas desde el Líbano no se benefician automáticamente del origen preferencial libanés. Eladuanas francesasla relación UE-Líbano sigue vinculada al antiguo protocolo original del acuerdo. Incluye certificados EUR.1 o EUR-MED y, con sujeción a las condiciones, declaraciones de origen en factura. Se prevén para pequeños envíos o para un exportador aprobado sin límite de valor. La elección de pruebas debe corresponder al régimen aplicable, en lugar de a un simple hábito documental.

Este punto requiere una vigilancia especial en 2026. Elmemorando de la Dirección General de Aduanas Europea sobre códigos TARICsepara los acuerdos automáticamente refiriéndose a la Convención Pan-Euro-Mediterranean revisada de aquellos cuyo protocolo conserva sus propias reglas. Se cita específicamente al Líbano en esta segunda categoría. Por consiguiente, presentar las nuevas normas como aplicables uniformemente a todos los asociados del Mediterráneo desde el 1o de enero sería engañoso. Un fabricante que utiliza componentes extranjeros debe comprobar la regla de su producto y las posibilidades de acumulación realmente abiertas entre los países interesados.

La preparación administrativa también comienza en el lado libanés. Elministry of Economy and Traderecuerda la necesidad de identificar a un importador o vendedor en el país receptor. En él se enumera la declaración aduanera, la factura comercial original, la lista de embalaje donde la información detallada no está en la factura y otros documentos requeridos por el reglamento. Para las exportaciones europeas, se refiere a la certificación de origen de conformidad con el Protocolo pertinente. Todo el mundo debe describir la misma operación: los productos, las cantidades y la identidad de los interesados deben poder reconciliarse.

La reapertura saudí, una oportunidad para recuperar

El 10 de junio de 2026,saudi official agency SPAanunció la directiva del Príncipe Heredero Mohammed bin Salmane que autorizaba la reanudación de las exportaciones libanesas al reino. Transmitida al Primer Ministro Nawaf Salam por el Ministro de Relaciones Exteriores de la Arabia Saudita, respondió a una solicitud del Presidente Joseph Aoun y del Jefe de Gobierno. El comunicado vincula esta decisión con los compromisos cumplidos y las medidas adoptadas por las autoridades libanesas. Este es un cambio concreto en el marco de acceso, con una dimensión política explícitamente asumida por Riad.

Un segundosPA, de fecha 20 de junio, informa sobre el lanzamiento de la reanudación de las exportaciones durante una ceremonia en el puerto de Beirut, en presencia del Embajador de Arabia Saudita Fahd Al-Dosari. Esta medida distingue el anuncio diplomático de su aplicación. Sin embargo, no mide el número de empresas que regresan al mercado, ni el valor de los contratos recuperados. Para evaluar los efectos económicos de la reapertura, será necesario seguir los envíos y su composición durante varios meses, en lugar de convertir la ceremonia en evidencia de una recuperación ya adquirida.

El marco regional proporciona otro elemento. El portal públicoLEBTRADEpresenta la Gran Zona de Libre Comercio Árabe como una exención para productos agrícolas, agroalimentarios e industriales elegibles. Recuerda el papel del certificado de origen, emitido por la Cámara de Comercio y autenticado según la naturaleza del producto. Por consiguiente, la reapertura de un país y la preferencia arancelaria deben examinarse conjuntamente: la autorización al comercio no exime de demostrar la elegibilidad de cada producto para el tratamiento solicitado.

Selección de mercados y preparación para el cumplimiento

La diversificación europea también supera a la Unión. LEuropean Free Trade Associationque reúne a Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, tiene un acuerdo con el Líbano que abarca los productos industriales, incluidos los pescados y los productos marinos. Los productos agrícolas básicos están comprendidos en acuerdos bilaterales complementarios. Por lo tanto, una empresa agroalimentaria no puede transponer mecánicamente un análisis para la Unión a estos cuatro mercados. Las concesiones aplicables se reflejan en el texto pertinente para el país y el producto.

El método propuesto porLEBTRADE preparará un plan de exportaciónconsiste en examinar una relación de mercado de productos, luego clientes, competidores, canales de distribución y condiciones locales. El portal prevé explícitamente la posibilidad de abandonar un mercado que no se adapte a la oferta de la empresa. Esta selección evita la diversificación confusa y la multiplicación de destinos. Una PYME puede comenzar con un número limitado de referencias, identificar los socios necesarios y establecer las ventas y los objetivos de clientes antes de ampliar su alcance.

Una herramienta adicional apareció el 16 de febrero de 2026 con el lanzamiento delNational Trade Help Deskanunciado por el PNUD. Apoyado por el Departamento de Economía y Comercio y apoyado por el PNUD y el Canadá, esta ventana apunta a las microempresas y las PYMES que se enfrentan a procesos institucionales. El comunicado de prensa dirige empresas a la plataforma y sus cámaras de comercio. El reto es hacer que los acuerdos y arreglos existentes sean utilizables: obtener una respuesta correspondiente al producto, el mercado y la etapa de preparación de la empresa.

Cumplimiento precede encontrar un nuevo cliente

EllEBTRADE public guide on standardsdistingue entre las necesidades nacionales y las del mercado receptor. En el Líbano, identifica a LIBNOR como un órgano nacional de fijación de normas. The Ministry of Industry is involved in monitoring general quality and safety requirements, while the Ministry of Agriculture is also involved in agricultural and agri-food activities.

A su llegada, pueden aplicarse requisitos extranjeros adicionales. El portal cita la posibilidad de inspección previa al envío y se refiere a herramientas europeas para requisitos técnicos, sanitarios y de etiquetado. Por lo tanto, el exportador debe verificar la conformidad del producto concreto que vende, y no sólo la presencia del país en un acuerdo comercial. Una ventaja arancelaria no exime tales controles.

Para una PYME, esta distinción cambia el orden de las decisiones. La inspección puede comenzar antes de que se completen todos los pasos, pero la entrega involucra a la empresa en un producto definido. Si la especificación se examina sólo después de la fabricación, una adaptación puede requerir que el lote o su etiquetado sean tomados. El documento de cumplimiento es parte de la oferta exportable, al igual que el producto.

La próxima prueba será repetir ventas

Después de estas verificaciones, los datos disponibles describen un ajuste reciente en los valores exportados, no una reanudación uniforme de todas las ramas. Muestran un fuerte lugar de productos valiosos, concentración geográfica y oportunidades comerciales cuyos efectos aún deben ser supervisados. Los ejemplos agrícolas indican que el rápido crecimiento puede provenir de una base reducida y que un rebote anual puede dejar un sector lejos de su mejor nivel.

El próximo boletín aduanero verá primero si las actuaciones de agosto y septiembre continúan. Una extracción por producto y por destino, a lo largo de los mismos meses de 2025 y 2026, hará posible distinguir la evolución de la preciada de la de otros bienes. También será necesario medir la reanudación efectiva de los envíos a Arabia Saudita. Las tablas agregadas que se utilizan actualmente no responden únicamente a estas preguntas.

Para apreciar la diversificación productiva será necesario acercar estos intercambios a las empresas que los llevan a cabo: nuevos clientes, pedidos repetidos, inversiones y valor añadido local. Este acercamiento evitará tratar una buena operación comercial como una transformación general del país. El Líbano tiene productos ya vendidos en el extranjero e identifica el acceso comercial. El tema documentado no es anunciarlos de nuevo, sino verificar que dan lugar a ventas regulares, financieras y efectivamente cobradas.

Cubierta: foto del puerto de Beirut en 2003,Ismail Küpeli,CC BY 2.0. Adaptación editorial y apósito asistido por IA, Libnanews. Esta ilustración no representa el tráfico de 2026.

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