Actualización del 11 de noviembre: esenciales en 5 minutos

En el sur del Líbano, las huelgas y un incidente en Baraachit dominan la noche del 11 de noviembre. Nawaf Salam sigue la investigación entre Batrun y Bcharré. Irán se niega a transferir materiales enriquecidos, mientras que la Unión Europea estudia sus relaciones con Siria. En Ucrania, las conversaciones conducen a un acuerdo en principio sobre los presos. El tema actual distingue los hechos establecidos, declaraciones y decisiones aún pendientes, antes del clima del jueves y las reuniones parlamentarias.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Strikes and incidents in South Lebanon, investigation between Batrun and Bcharré, Iranian position on nuclear, European project for Syria and agreement in principle on prisoners in Ukraine: the main news of this Wednesday 11 November 2026. La edición de esta noche reúne la información verificada disponible a las 18:35 horas hora de Beirut. Lectura: unos cinco minutos.

Actualización: en el sur del Líbano, huelgas sin balance consolidado

El día comenzó con varios informes de huelgas israelíes en Qantara. Los boletines de la agencia oficial libanesa describen repetidos pasajes de la aviación y un misil que no explotó. También se informó de una huelga en Kfar Tebnit, distrito de Nabatiyah.

At morning, a drone reportedly dropped two explosive devices between Zawtar al-Sharqiyah and Zawtar al-Gharbiyah, according to the same report. Gunfire was also reported towards the Al-Khazzan neighbourhood in Majdal Zoun. Los envíos no especifican los objetivos ni todos los daños. No proporcionan un balance humano consolidado.

Más tarde, un despacho oficial, llevado a la prensa libanesa, informó de la explosión de un drone israelí cerca del balcón de una casa en las afueras de Baraashit. No se informó de lesiones por este incidente específico. Esta indicación no es válida para todos los ataques del día. El tiempo exacto de la explosión y el alcance de los daños en la casa siguen sin especificarse.

Las horas de las votaciones no deben confundirse con las de los acontecimientos. Del mismo modo, las repeticiones sucesivas de un envío no corresponden a tantos ataques. No se puede inferir ninguna cifra de víctimas del silencio de los primeros informes.

Después de la FPNUL, G7 pide arquitectura de seguridad

Por el lado diplomático, la declaración de la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G7 celebrada en París los días 9 y 10 de noviembre sigue siendo un hito importante. Pide que se respete la cesación del fuego y apoya la resolución 1701 y el marco trilateral.

Los ministros piden progresos en las zonas piloto: desarme verificable de Hezbolá, redespliegue de las fuerzas israelíes y despliegue del ejército libanés. También piden una estructura de seguridad duradera en apoyo de las fuerzas libanesas después del fin del mandato de la FPNUL. Esta orientación diplomática no es la creación de una nueva fuerza internacional. El texto no permite anunciar la composición.

Batrun–Bcharré: Salam sigue la investigación, sin que se encuentre judicialmente

Nawaf Salam contactó con los funcionarios judiciales y de seguridad después de la detención de cinco hombres entre las alturas de Batrun y Bcharré. From Antalya, where he participates in COP31, the Prime Minister has joined the Ministers of the Interior and Justice, the Attorney General and the Director General of the Internal Security Forces.

El jefe de gobierno declara que las investigaciones no deben limitarse a la ley. El Ministerio Público presenta a los detenidos como miembros de Hezbollah. However, he did not announced any judgement in the report consulted.

The accounts of documents held by suspects remain divergent. Su calificación como mapas o planes no está establecida por los elementos institucionales disponibles. Por lo tanto, ningún proyecto de ataque puede presentarse como demostrado. The persons arrested remain presumed innocent, while the investigation must specify the reasons for their presence and the nature of the documents seized.

Irán: Rezaei se niega a transferir materiales enriquecidos

El funcionario iraní de seguridad Mohsen Rezaei dijo que el material nuclear enriquecido no abandonaría el Irán. En una entrevista de televisión reportada el miércoles por una agencia internacional, también advirtió que nuevas huelgas estadounidenses tendrían consecuencias.

Esta declaración establece la posición de Teherán; no anuncia ningún acuerdo o reanudación de ataques. An Iranian agency also reports that Rezaei links the cease of hostilities with all regional fronts, particularly in Lebanon. Las condiciones formuladas por un funcionario iraní no deben confundirse con los compromisos aceptados por las demás partes.

Siria: La Unión Europea estudia el acercamiento

La Unión Europea está considerando el fortalecimiento de sus relaciones con Damasco, según un documento de trabajo presentado por un organismo internacional. Los caminos incluyen la reforma del sector de la seguridad, la inversión y la reanudación de un acuerdo comercial de larga data.

Preparado antes de la reunión de ministros europeos el 16 de noviembre, este documento también expresa preocupación por la influencia rusa. Estas son directrices para el debate, no una asociación ya aprobada o entró en vigor.

Ucrania: acuerdo en principio sobre el intercambio de prisioneros

Los dos días de discusiones en Abu Dhabi han terminado. Rusia y Ucrania anunciaron un acuerdo-en-principio sobre un importante intercambio de prisioneros, después de conversaciones mediadas por Estados Unidos. No se anunció ningún avance importante hacia el fin de la guerra.

El intercambio no debe presentarse como ya se ha logrado. Los anuncios disponibles tampoco permiten una cesación del fuego. Esta es la evolución principal de las noticias de la mañana, que todavía describió las negociaciones en curso.

Clima y Parlamento: Reuniones del jueves

En Antalya, la Cumbre de Líderes COP31 tiene lugar los días 11 y 12 de noviembre. El programa oficial incluye declaraciones nacionales, mesas redondas y actos de alto nivel. The presence of Heads of State and Government opens a political sequence; it does not in itself constitute a final climate agreement.

En el Líbano, la agenda parlamentaria del jueves 12 de noviembre incluye un acuerdo de préstamo con el Banco Mundial para fortalecer las redes de seguridad social. También prevé consignaciones para cubrir parte de los atrasos públicos hacia la electricidad en el Líbano, así como medidas relativas a proyectos solares por empresas pequeñas y medianas.

La cantidad propuesta para electricidad no pagada asciende a 8.950 millones de libras. Otro proyecto se centra en acelerar la transformación digital del Líbano. Estos textos figuran en el programa: su inclusión no significa la adopción o el pago de fondos. Los debates y los votos del jueves tendrán que aclarar su destino.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews