22 millones de comidas desde 2023: en el Líbano, la ayuda alimentaria de emergencia se convierte en infraestructura social

Desde octubre de 2023, aproximadamente 22 millones de comidas calientes se han distribuido en el Líbano a través de nueve cocinas, incluso en el sur y Bekaa. Detrás de esta respuesta humanitaria masiva es un reto duradero: convertir la ayuda alimentaria de emergencia en apoyo a las familias, la economía local y la protección social.

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Nueve cocinas para responder a una crisis que se niega a permanecer temporalmente

Aproximadamente 22 millones de comidas calientes distribuidas en tres años: la cifra da una medida inusual de la profundidad de las necesidades que han surgido en el Líbano desde octubre de 2023. Durante una reunión con el Presidente Joseph Aoun, una organización humanitaria internacional especializada en la ayuda alimentaria presentó el desarrollo de sus operaciones en el país. Su estructura incluye nueve cocinas y asociaciones locales. Trabaja con las poblaciones más vulnerables y las personas desplazadas, en particular en el Sur y en la Bekaa. Detrás del impresionante volumen de comidas servidas es sin embargo una pregunta más importante que el rendimiento logístico. Un mecanismo diseñado para responder a la emergencia se está convirtiendo en una infraestructura social sostenible. La diferencia es fundamental. La cocina humanitaria normalmente ocurre cuando un choque impide temporalmente a la población alimentarse normalmente: guerra, desplazamiento, desastre o destrucción de una red de suministro. Cuando el dispositivo funciona durante varios años y produce millones de comidas, ya no responde sólo en el momento del desastre. Está empezando a llenar las lagunas de un sistema económico y social que no permite a todos los hogares recuperar rápidamente su autonomía.

Sin embargo, la cifra de 22 millones debe interpretarse con cautela. Este es un número acumulativo de comidas y no el número de personas que reciben asistencia. La misma familia puede haberse beneficiado del dispositivo durante varios días o meses. Por lo tanto, sería incorrecto convertir este volumen directamente en un número de beneficiarios únicos. Sin embargo, revela la escala de la operación. Más de tres años, 22 millones de comidas corresponden a varias decenas de miles de porciones en promedio cada día, aunque la actividad ha variado necesariamente con períodos de conflicto y desplazamiento. La presencia de nueve cocinas también muestra que el modelo no es el de una distribución única de paquetes importados. Se basa en una capacidad diaria de preparación, con suministro, personal, cocina, embalaje, transporte e identificación de áreas prioritarias. Tal cocina humanitaria debe ser capaz de aumentar rápidamente su producción cuando se produce desplazamiento masivo y luego reducirlo cuando los habitantes regresan a casa. También debe operar a pesar de cortes de energía, problemas de combustible y perturbaciones de carreteras. La ayuda alimentaria se convierte así en una verdadera red logística. Su persistencia desde 2023 indica que las necesidades no desaparecen con el fin de una fase aguda de combate. Se transforman y se mueven.

En el Sur, los alimentos acompañan a viajar y regresar

El Sur es uno de los principales territorios afectados. Las confrontaciones, la destrucción y el desplazamiento han perturbado las condiciones normales de alimentación. Una familia que abandona su aldea no pierde necesariamente su vivienda. Puede perder acceso a su cocina, jardín, negocios habituales o una actividad agrícola que proporcionó parte de sus ingresos. Cuando llega a una escuela, un centro colectivo, con familiares o en alojamiento temporal, la preparación de comidas diarias se convierte en un problema inmediato. La ayuda alimentaria responde entonces a una necesidad básica: permitir que una población desplazada coma mientras existan otras formas de asistencia. Pero regresar al pueblo no termina automáticamente si es necesario. Una casa puede dañarse. Los sistemas de agua o electricidad pueden ser difíciles de operar. Puede que no se haya reabierto un comercio. Una granja puede haber sido abandonada durante varios meses. El retorno geográfico no significa necesariamente un retorno a la autonomía económica.

Esta realidad explica por qué los alimentos deben ser pensados con la reconstrucción. Distribuir una comida satisface la necesidad del día. Reparar un hogar, reabrir un camino, permitiendo a un agricultor reanudar su actividad o un comercio para reiniciar reduce gradualmente la necesidad de distribuir esta comida. Por lo tanto, ambas políticas deben avanzar juntas. Si la reconstrucción es lenta, la ayuda alimentaria continúa. Si el ingreso no regresa, el hogar puede tener una cocina funcional pero no puede permitirse comprar suficientes productos. La cuestión social se suma a la cuestión humanitaria. El Líbano tiene mercados y tiendas. No se enfrenta a una desaparición general de la comida. El problema para muchos hogares es el acceso económico a los productos, agravado en algunas zonas por la guerra y el desplazamiento. Esta distinción es importante. Significa que la respuesta no puede depender indefinidamente de la producción de comida gratuita. A medida que se normalicen las condiciones locales, el apoyo monetario, los programas de apoyo a los ingresos o las compras de los productores locales pueden ser más apropiados. La cocina de emergencia debe ser capaz de transformarse en una puerta de entrada a una economía local que está funcionando de nuevo.

Bekaa revela otra dimensión de la vulnerabilidad alimentaria

La gran presencia del dispositivo en la Bekaa recuerda que las necesidades no están relacionadas exclusivamente con la destrucción del Sur. La región tiene una larga historia de poblaciones concentradas con ingresos frágiles, trabajadores agrícolas y personas desplazadas. Las crisis económicas sucesivas han reducido la capacidad de los hogares para absorber gastos imprevistos. En este contexto, la alimentación se convierte en una de las primeras variables para ajustar el presupuesto familiar. Un hogar no puede quitar su alquiler o ciertos costos de salud. Por otro lado, puede comprar menos carne, reemplazar ciertos productos con alimentos más baratos, reducir las porciones o reducir la diversidad de su dieta. La inseguridad alimentaria no siempre aparece en la espectacular forma de hambre. Puede tomar la forma de una degradación gradual de la calidad nutricional.

Las comidas calientes tienen una ventaja particular aquí. Proporcionan una porción completa sin obligar al hogar a tener el combustible, la electricidad, los utensilios o el tiempo para cocinar. Son especialmente adecuados para situaciones de viaje y emergencia. Pero también tienen un límite: crean una dependencia diaria de la red de distribución. Un paquete de alimentos o ayuda financiera deja más opción al hogar. Una comida preparada satisface una necesidad específica en un momento específico. Por consiguiente, los programas humanitarios deben adaptar sus instrumentos a la situación de los beneficiarios. Una familia que ha sido desplazada durante unos días no tiene las mismas necesidades que una familia que ha estado viviendo en viviendas temporales durante varios meses. En el primer caso, la cocina colectiva puede ser la solución más eficaz. En este último, permitir que el hogar haga sus propias compras puede contribuir más a su autonomía. El volumen de 22 millones de comidas muestra la potencia del dispositivo. También plantea la cuestión de su capacidad de cambiar sus métodos a medida que las crisis cambian de naturaleza.

Detrás de cada comida, una economía local puede ser sostenida o superada

Uno de los aspectos más importantes del modelo es la asociación local. Una operación de esta magnitud compra cantidades considerables de alimentos. Por lo tanto, la elección de proveedores tiene un efecto económico. La compra local de verduras, pan, productos o servicios agrícolas permite convertir parte de la ayuda humanitaria en actividad para productores y empresas de la región. Por el contrario, la importación masiva de productos ya preparados puede responder rápidamente a la emergencia pero reducir este efecto multiplicador. El uso de cocinas en el país ofrece la posibilidad de vincular la asistencia con la economía local. Una comida puede alimentar simultáneamente a una persona desplazada y crear un pedido para un agricultor, panadero, transportador o cocinero.

Esta lógica es particularmente interesante en el Líbano porque algunas regiones beneficiarias son también regiones agrícolas. Bekaa y Akkar producen una parte significativa de las frutas, verduras y otros productos básicos del país. El Sur también tiene sectores agrícolas afectados por los enfrentamientos. Por lo tanto, una política local de suministro puede apoyar a los productores en un momento en que se debilitan sus mercados. Sin embargo, requiere una organización rigurosa. Los volúmenes necesarios deben estar disponibles. Los productos deben cumplir con los estándares de salud. Los precios deben ser suficientemente competitivos para que el programa sirva a un gran número de comidas. Por último, las compras no deben provocar tensiones en los mercados locales en zonas donde la oferta es limitada. La ayuda alimentaria se convierte entonces en una política económica en miniatura. Debe decidir dónde comprar, a qué precio y de quién. Cuanto más dura, más afectan estos territorios. Esta es una razón adicional para que el funcionamiento del plan sea transparente y para evaluar sus efectos no sólo en los beneficiarios sino también en las economías locales.

Cuando la emergencia dura tres años, la frontera con la protección social desaparece

Tal vez la enseñanza principal de 22 millones de comidas es a largo plazo. Una intervención lanzada o fuertemente fortalecida después de octubre de 2023 sigue ocupando un lugar importante en septiembre de 2026. Sin embargo, tres años representan un largo período para un dispositivo de emergencia calificado. La persistencia de las necesidades significa que la crisis ha producido vulnerabilidades estructurales o ha superado las existentes. El riesgo es que la ayuda humanitaria se convierta en una forma paralela de protección social. Las organizaciones no estatales identifican a los beneficiarios, financian comidas, administran cocinas y organizan distribución. Realizan una función esencial. Pero también pueden terminar asumiendo una misión que las instituciones públicas deben reanudar o integrar gradualmente en una política nacional.

El problema no es si las organizaciones humanitarias deben irse. Una salida brutal dejaría a los hogares más frágiles sin solución. El reto es organizar la transición de emergencia a protección social. Esto implica saber quién todavía depende de las comidas gratuitas porque está desplazado, que depende de ello porque su ingreso es insuficiente y que podría recuperar su autonomía con otra forma de ayuda. Estas situaciones requieren respuestas diferentes. Un solo anciano puede necesitar un servicio de comida a largo plazo. Una familia cuyo principal apoyo ha perdido su trabajo puede beneficiarse más de los ingresos temporales y el apoyo al trabajo. Una familia cuya casa fue destruida necesita reconstrucción. Tratar estos tres casos con la misma comida diaria es eficaz en una emergencia, pero insuficiente como una política social. Por consiguiente, el reto para los próximos años será transformar los datos acumulados por los programas humanitarios en instrumentos para una respuesta más específica, protegiendo al mismo tiempo la información personal de los beneficiarios.

El Estado no puede reconstruir su presencia dejando la comida enteramente a las ONG

El expediente se suma a una cuestión más amplia que atraviesa el Líbano en 2026: el retorno del Estado a territorios y servicios. El gobierno busca fortalecer el ejército, reconstruir el sur, reformar los bancos y modernizar las administraciones. La protección social es parte del mismo problema. Un ciudadano que depende permanentemente de una organización externa para una comida esencial tiene una relación diferente con el Estado que un ciudadano con un mecanismo público predecible. Esto no significa que la propia administración tenga que cocinar millones de porciones. Puede trabajar con organizaciones especializadas, municipios y empresas locales. Pero debe poder definir criterios, coordinar programas y conocer las necesidades.

La coordinación también es necesaria para evitar la duplicación. En una crisis prolongada, varias organizaciones pueden intervenir en el mismo territorio. Algunas familias reciben varias formas de asistencia, mientras que otras son excluidas por falta de información o documentación. Un sistema nacional más fuerte de protección social ayudaría a identificar mejor las vulnerabilidades. Pero su construcción enfrenta dificultades bien conocidas: fragmentación administrativa, recursos débiles y desconfianza de las instituciones. Las organizaciones humanitarias a veces tienen una capacidad operacional más rápida que los ministerios. El riesgo es entonces transformar esta eficiencia en una solución permanente. Una ONG puede cambiar sus prioridades o perder financiación. Un Estado no puede basar de manera sostenible la seguridad alimentaria en la disponibilidad anual de fondos externos.

Veintidós millones de comidas también plantean la cuestión de la financiación futura

Esa operación requiere recursos considerables. La comida es sólo parte del costo. Debe financiarse la cocina, el personal, el equipo, el almacenamiento, el embalaje, el transporte y las instalaciones sanitarias. Cuando la urgencia atrae la atención internacional, los donantes pueden movilizar rápidamente fondos. Cuanto más dura la crisis, más difícil será. Están surgiendo nuevos desastres en otros lugares. Las prioridades cambian. Los presupuestos humanitarios se distribuyen entre un número cada vez mayor de necesidades.

Por consiguiente, el Líbano debe prever el riesgo de fatiga de los donantes. Una infraestructura de nueve cocinas puede satisfacer los picos de demanda, pero su mantenimiento depende de financiación estable. Si persisten los recursos, la organización tendrá que reducir el número de comidas, cambiar sus criterios o cerrar algunos puntos. Las poblaciones que se han acostumbrado al dispositivo se someterán a una ruptura adicional. La mejor manera de reducir este riesgo es reducir gradualmente el número de personas que necesitan ayuda alimentaria diaria. This again refers to income, reconstruction and employment. El éxito de un programa alimentario no debe medirse únicamente por el aumento del número de alimentos atendidos. A largo plazo, también debe medirse por el número de familias que ya no lo necesitan.

De la emergencia a una estrategia de resiliencia

Sin embargo, la red establecida desde 2023 tiene un valor que podría sobrevivir a la crisis. Nueve cocinas capaces de producir grandes cantidades de comidas representan rápidamente una infraestructura útil para un país expuesto a conflictos, desplazamientos y desastres. En lugar de desmantelar completamente esta capacidad cuando las necesidades disminuyen, una parte podría integrarse en un sistema nacional de preparación para situaciones de emergencia. Los stockpiles, proveedores y equipos capacitados podrían movilizarse rápidamente durante un nuevo desplazamiento masivo o desastre natural. La diferencia sería que esta capacidad permanecería en espera en lugar de alimentar a decenas de miles de personas diariamente por falta de solución social.

La red también puede transferir habilidades a actores locales. Los municipios, asociaciones y pequeñas empresas que participan en operaciones tienen ahora una experiencia logística a gran escala. Esta habilidad se puede utilizar para otros programas sociales o de preparación para casos de desastre. Por consiguiente, el desafío es preservar la capacidad sin preservar la dependencia. El Líbano necesita poder producir cientos de miles de comidas rápidamente cuando una emergencia lo exige. No debe tener que hacerlo de forma continua para compensar la insuficiencia de ingresos y servicios.

La cifra de 22 millones de comidas suma dos realidades opuestas. Muestra una notable capacidad para movilizar la ayuda alimentaria en condiciones difíciles. Al mismo tiempo, revela el alcance de una vulnerabilidad que ha durado tres años. Mientras las cocinas tengan que operar a un nivel masivo para satisfacer las necesidades comunes, la emergencia no terminará. La transición comenzará cuando la comida caliente se convierta en lo que debe ser en una política humanitaria: una respuesta inmediata a un shock, antes de que la vivienda, los ingresos, el trabajo y los servicios públicos permitan a las familias tomar el control de sus propios alimentos.

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