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« Saint-Antoine de Kozhaya, la cueva milagrosa

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« Saint-Antoine de Kozhaya, la cueva milagrosa En la entrada del valle de Qadisha, este monasterio fue fundado en el siglo IV por San Hilarion. Asiento del Patriarcado Maronita en el siglo XII, su nombre..

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« Saint-Antoine de Kozhaya, la cueva milagrosa

En la entrada del valle de Qadisha, este monasterio fue fundado en el siglo IV por San Hilarion. La sede del patriarcado maronita en el siglo XII, su nombre siríaco significa « los tesoros de la vida ».

Su iglesia ocupa una cueva natural. En 1610 se imprimió el Psautier de Qozhaya, el primer libro bien conocido impreso con personajes en movimiento en todo el Levante Otomano. Y a la entrada del monasterio, las cadenas suspendidas recuerdan una antigua tradición: la de los enfermos del espíritu que allí fue traído, con la esperanza de sanar después de una noche de oración.

Como lugar de peregrinación, Kozhaya sigue siendo uno de los corazones espirituales del Valle Santo de Qadisha, clasificado en la UNESCO desde 1998.

Qadisha Valley, Líbano

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