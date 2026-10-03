Líbano: Los permisos de construcción disminuyen en un 32,47%

Los permisos de construcción en el Líbano disminuyeron en un 32,47% a finales de julio de 2026, mientras que las zonas autorizadas disminuyeron en un 15,33%.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Elnúmero de permisos de construcción en el Líbanoha reducido un 32,47% más de un año en los primeros siete meses de 2026, a 3.315 autorizaciones, según datos de las Órdenes de Ingeniería de Beirut y Trípoli publicados el viernes 2 de octubre. La desaceleración afecta particularmente al Líbano septentrional, el Líbano meridional y Nabatiyah. Beirut y el Monte Líbano, sin embargo, escapan de esta tendencia y están experimentando un repunte. El área total permitida también disminuyó, pero más moderadamente, de 15,33% a 3,71 millones de metros cuadrados.

Sólo 3.315 permisos de construcción en el Líbano

La actividad de construcción ha disminuido considerablemente en el Líbano desde principios del año.

Entre enero y julio de 2026,3.315 permisos de construcciónhan sido emitidos. Su número disminuyó en un 32,47% con respecto al mismo período de 2025, cuando alcanzó los 4.909.

La contracción ocurrió después de una primera disminución del 24,03 % al año anterior. A finales de julio de 2024, el Líbano todavía tenía 6.766 permisos.

El nivel actual también parece ser mucho menor que hace unos años. A finales de julio de 2022 se habían identificado 7.766 autorizaciones. Habían caído a 6.531 en julio de 2023, antes de aumentar ligeramente en el año siguiente.

Por lo tanto, la serie disponible muestra un deterioro particularmente marcado desde 2024.

Período, acumulación a julio Número de permisos Cambio anual 2022 7 766 — 2023 6.531 -15,90 %* 2024 6.766 +3.60% 2025 4.909 -24,03 % 2026 3.315 -32,47 %

*Calculada de datos publicados.

Entre julio de 2022 y julio de 2026, el número acumulado de permisos disminuyó en más de la mitad. Sin embargo, la comparación debe ser conservadora: el permiso es un indicador de las intenciones y autorizaciones de la construcción, no una medida directa de los edificios realmente iniciados o completados.

El conflicto de febrero desacelera nuevos proyectos

La disminución en 2026 refleja principalmente los aplazamientos de nuevos proyectos tras el conflicto de febrero.

La incertidumbre en materia de seguridad ha afectado las decisiones de los promotores e inversores. La continuación de las huelgas israelíes mantuvo esa cautela hasta julio, especialmente en las zonas directamente expuestas.

A este factor añade el costo de la construcción.

El aumento de los precios del material aumenta las necesidades de financiación de proyectos. Los costos de transporte y seguros también son altos. Su combinación aumentó el costo de lanzar nuevos emplazamientos de construcción y puede llevar a los promotores a aplazar sus inversiones.

Esto ayuda a explicar la disminución del 32,47% de los permisos emitidos.

Sin embargo, no afecta a todas las regiones con la misma intensidad. Las cifras muestran una clara brecha geográfica entre Beirut y el Monte Líbano, por un lado, y varias otras gobernaciones, por otro.

Beirut y el Monte Líbano se resisten

Beirut es una de las dos excepciones.

La capital registrada75 permisosentre enero y julio. Su número aumenta en un 44,23% durante un año. Beirut, sin embargo, representa sólo el 2,26% de todos los permisos emitidos en el Líbano.

El Monte Líbano también muestra una progresión. Con1.780 permisosla actividad aumentó un 24,82 % en comparación con el mismo período de 2025.

Este desarrollo es de mayor importancia nacional. El Líbano solo53.70 % de los permisospublicado en los primeros siete meses del año.

Más de uno de cada dos permisos está en esta provincia.

El aumento de estas dos regiones no fue suficiente para compensar el colapso en otro lugar.

Gobierno Permiso al final de julio Porcentaje del total Cambio anual Beirut 75 2.26% +44,23 % Monte Líbano 1 780 53.70 % +24,82 % Líbano septentrional 407 12.28 % -69,31 % Bekaa 315 9,50% -19,64 % Líbano meridional 502 15,14 % -52,55 % Nabatiyah 236 7.12% -63,97 % Total 3.315 100 % -32,47 %

El Líbano septentrional registró la contracción más fuerte

La mayor disminución es en el norte del Líbano.

Sólo407 permisosa finales de julio de 2026, se produjo una caída del 69,31% en un año. La región representa ahora el 12,28% de las autorizaciones nacionales.

Nabatiyah publicó el segundo descenso más pronunciado. Los 236 permisos registrados representan una disminución del 63,97%.

El Líbano meridional también está experimentando una importante contracción. El número de autorizaciones disminuyó a 502, en un 52,55%.

El Bekaa es más resistente. Suman 315 permisos, pero todavía muestra una disminución del 19,64%.

Estos acontecimientos explican cómo el total nacional puede disminuir significativamente a pesar de los aumentos en Beirut y el Monte Líbano.

El peso de estas contracciones es particularmente importante en el Líbano Norte y Sur. En conjunto, estas dos gobernaciones representan sólo 909 permisos durante el período que se examina.

Las superficies permitidas disminuyen en 15,33%

Sin embargo, un segundo indicador es el alcance de la contracción.

Elzona acumulada permitida por permisos de construcciónaumentó a 3.711.690 metros cuadrados a finales de julio de 2026. Disminuye un 15,33% sobre un año.

Esta disminución sigue siendo importante, pero es el doble del número de permisos, que es el 32,47%.

La diferencia entre los dos indicadores significa que la reducción del número de autorizaciones no se tradujo en una contracción proporcional de las áreas autorizadas.

En otras palabras, los permisos emitidos en 2026 abarcan zonas medias más grandes que las del mismo período de 2025. Esta conclusión se extrae matemáticamente de las dos series agregadas, sin permitir que la naturaleza de los proyectos en cuestión se determine por sí misma.

Los datos regionales muestran de nuevo tendencias muy diferentes.

El monte Líbano concentra el 56% de la superficie

El monte Líbano domina el mercado.

Los permisos concedidos en esta provincia representan2,084,536 metros cuadrados56.6% de la superficie total autorizada en el Líbano a fines de julio.

El aumento anual es del 38,26%.

Beirut está viendo un desarrollo aún más fuerte. El área autorizada es de 294,721 metros cuadrados, hasta 84,17%. La capital representa el 7,94% del total nacional.

Estos dos aumentos contrastan con la contracción en las otras cuatro áreas presentadas.

El Norte tiene 388.979 metros cuadrados de superficie autorizada, una caída del 63,50 por ciento. Ahora representa el 10.48% del total.

En Nabatiyah, la zona cayó de 65,24% a 140.176 metros cuadrados.

El Líbano meridional registró 475.067 metros cuadrados, un 42,87%, mientras que Bekaa alcanzó 328.211 metros cuadrados, lo que representa una disminución del 21,04%.

Gobierno Superficie autorizada Porcentaje del total Cambio anual Beirut 294,721 m2 7.94 % +84,17 % Monte Líbano 2,084,536 m2 56,16 % +38,26 % Líbano septentrional 388 979 m2 10.48 % -63,50 % Bekaa 328 211 m2 8.84 % -21,04 % Líbano meridional 475 067 m2 12.80 % -42,87 % Nabatiyah 140 176 m2 3,78 % -65,24 % Total 3 711 690 m2 100 % -15,33 %

Actividad cada vez más concentrada geográficamente

Las cifras adoptadas en julio dibujan así un mercado de construcción de dos velocidades.

Al mismo tiempo, Beirut y el Monte Líbano registraron un aumento del número de permisos y superficies autorizadas. Las otras cuatro regiones identificadas muestran una disminución de ambos indicadores.

Esta divergencia es particularmente visible en la distribución de superficies.

Tanto Beirut como el Monte Líbano se concentran64,10 % de superficies autorizadasdesde enero. Para el número de permisos, su participación acumulativa es del 55,96%.

El monte Líbano es la principal fuerza impulsora de esta concentración. Contiene más de la mitad de las autorizaciones y metros cuadrados aprobados a nivel nacional.

Por el contrario, el Líbano septentrional, An-Nabatiya y el Líbano meridional han pronunciado contracciones especialmente. En cada una de estas regiones, el número de permisos disminuyó en más del 50% durante un año.

Los próximos datos ayudarán a determinar si el rebote de Beirut y el Monte Líbano puede continuar en la segunda mitad del año y si las otras gobernaciones están empezando a ponerse al día. A finales de julio, la evaluación nacional sigue siendo la de una contracción neta:se expidieron 3.315 permisos, casi un tercio menos de un año antes.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews