3 de noviembre: Líbano bajo presión

Los periódicos del 3 de noviembre de 2026 describen un Líbano atrapado entre tensiones militares, expectativas diplomáticas y bloqueos institucionales. La visita ministerial a Damasco, las armas, los pagos públicos no pagados y los sueldos estructuran las páginas locales. En el extranjero dominan las elecciones estadounidenses, las dificultades de formar el gobierno israelí y las negociaciones con Irán. La revista también abarca Francia, seguridad energética europea, garantías judiciales, ayuda a las personas desplazadas, vida cultural y deporte libanés.

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Primera página: Líbano espera decisiones de Washington y Teherán

Negociaciones que no borran la amenaza militar

Los periódicos del 3 de noviembre de 2026 colocan al Líbano en doble expectativa. Las elecciones estadounidenses pueden cambiar las relaciones de poder en Washington. Los intercambios entre Irán y Estados Unidos pueden influir en la confrontación regional. Sin embargo, ninguno de los títulos proporcionados anuncia un acuerdo. Tampoco tienen los resultados finales de las elecciones americanas. Esta incertidumbre domina la de Ad Diyar, que se opone a las perspectivas de solución a los riesgos de la guerra. Ibrahim Nassereddine describe un país expuesto a ambos acontecimientos, sin tener una visión directa de su calendario.

Al Arabi Al Jadid, de 3 de noviembre de 2026, destaca la intensificación de los contactos indirectos entre Washington y Teherán. Qatar y Pakistán parecen ser los principales intermediarios. Al Sharq Al Awsat, en su edición del mismo día, también informa de la distribución de una propuesta después de las discusiones en Doha. El alcance de este progreso sigue siendo limitado. Un texto transmitido, los mensajes intercambiados y el permiso para negociar aún no son un compromiso recíproco. Las condiciones iraníes relativas al bloqueo y la navegación siguen siendo el centro de las declaraciones denunciadas.

En el Sur, las expectativas diplomáticas no interrumpen la violencia

El contraste con la estructura del terreno varias narrativas. Al Liwa, de 3 de noviembre de 2026, reporta huelgas, disparos y demoliciones en el sur. Al Arabi Al Jadid menciona Zawtar al-Sharqiyah y varias zonas vecinas. Ad Diyar ilustra su primera página con destrucción en esta localidad. Estos acontecimientos no se presentan como las consecuencias de un nuevo acuerdo. En cambio, acompañan una secuencia en la que los mecanismos de descalificación siguen siendo impugnados o bloqueados.

Los periódicos difieren principalmente en su lectura de intenciones. Al Sharq Al Awsat insiste en advertencias a funcionarios libaneses. Ad Diyar examina las posibilidades de recuperación diplomática después de las elecciones. Al Joumhouriyat, de 3 de noviembre de 2026, expone los temores de una confrontación más amplia, al tiempo que destaca la falta de un calendario determinado. Por consiguiente, el punto común es una amenaza persistente. Los escenarios de extensión mencionados por fuentes anónimas no describen una operación cuyo desencadenante se establecería.

Política local: armas y autoridad estatal pesan sobre el gobierno

Dahr el-Baydar, un procedimiento judicial que se ha convertido en una cuestión política

Al Liwa, de 3 de noviembre de 2026, da un lugar importante a la posición de las Fuerzas Libanesas en el caso de los explosivos Dahr al-Baydar. Georges Adwan dijo que los ministros del partido boicotean las reuniones del gobierno hasta que el caso se remitiera al Consejo de Justicia. También se refirió a la reevaluación de su presencia si el gobierno no podía actuar. El periódico reporta presión política, sin anunciar una renuncia ya decidida. Así pues, la elección de la jurisdicción sigue siendo un punto de desacuerdo separado de la propia investigación.

En la misma edición, Sami Abi el-Mona advierte contra una crisis gubernamental relacionada con este caso. Su llamamiento a la cohesión revela otra prioridad: evitar que el conflicto en torno a la respuesta judicial paralice al ejecutivo. Estas declaraciones no dicen lo mismo. Las Fuerzas Libanesas exigen un gesto institucional preciso. El líder espiritual druso insiste en las consecuencias de una ruptura. Su yuxtaposición muestra cómo un caso criminal ahora implica el funcionamiento del gobierno.

Ejército y los límites de coordinación con Israel

Al Joumhouriyat, de 3 de noviembre de 2026, informa de fuentes militares que no hubo avances en las conversaciones de Tampa. Estas fuentes dicen que el ejército rechaza la coordinación directa con Israel sin mediación americana. Al Sharq Al Awsat desarrolla una lectura cercana en su edición del mismo día. Las fuentes citadas apuntan a la continua ocupación y los ataques. Defenden la presencia de un intermediario estadounidense o de la ONU, que también puede dar testimonio del cumplimiento de los compromisos.

Estas son posiciones comunicadas por la prensa, no el texto de un nuevo acuerdo. Sin embargo, arrojan luz sobre el desacuerdo sobre el método. La coordinación técnica no puede separarse de sus consecuencias políticas. ¿Quién supervisa el comercio? ¿Quién encuentra fallas? ¿Qué obligaciones se imponen a cada parte? Los artículos presentan estas cuestiones como obstáculos aún abiertos. No conducen a la conclusión de que habría comenzado la cooperación bilateral directa.

Responsabilidades públicas Más allá de la crisis de seguridad

Ad Diyar, Al Bina y Al Liwa del 3 de noviembre de 2026 también reportan la entrevista de Joseph Aoun con el Ministro de Telecomunicaciones. El presidente pidió acelerar el lanzamiento de la nueva empresa de telecomunicaciones. Destacó los derechos de los empleados de Ogero y las condiciones para su traslado. Las redes no autorizadas y el papel del regulador también se incluyen en el comercio. Ad Diyar afirma que el desarrollo de banda ancha debe respetar la ley, sin aumentar los precios para los usuarios.

This institutional sequence concerns daily services, but it also raises the question of enforcement. El lanzamiento de una empresa, la protección de los empleados y la supervisión de las redes forman dossiers separados. Los periódicos reportan una orientación presidencial. No anuncian que ya se habrán completado todas las medidas administrativas o sociales.

Diplomacia: Beirut y Damasco reúnen sus expedientes sin eliminar sus diferentes prioridades

Delegación ministerial en varios frentes

La visita a Damasco por Tarek Mitri cruza las ediciones del 3 de noviembre de 2026. Al Arabi Al Jadid informa de las conversaciones del día anterior con el Ministro de Relaciones Exteriores sirio. La delegación libanesa incluye a los Ministros de Asuntos Sociales, Educación y Trabajo. Los debates se centraron en los refugiados, la educación, los diplomas, el empleo y las fronteras. Después de las reuniones ampliadas se celebran debates bilaterales. El periódico coloca esta visita en el trabajo de los órganos conjuntos entre los dos países.

Al Sharq Al Awsat, de 3 de noviembre de 2026, destaca la diferencia de prioridades. Damasco se centra en la seguridad y el control fronterizo. Beirut quiere avanzar en el regreso de los refugiados y en las cuestiones que acompañan su presencia. Estos dos enfoques se superponen sin confusión. La educación y el reconocimiento de los diplomas requieren decisiones administrativas. El regreso de las familias implica también condiciones económicas y garantías de seguridad.

El regreso de los refugiados depende de condiciones concretas

En Ad Diyar del 3 de noviembre de 2026, Paula Mourad describe una relación cuyos beneficios permanecen desequilibrados. It reports Lebanese expectations for missing persons, security and refugees. Una fuente oficial señala que los acuerdos bilaterales no bastarán. También se necesitan ayuda internacional y medios de subsistencia en Siria. El periódico se refiere a la debilidad de la economía siria como obstáculo para el regreso. Este análisis no es una conclusión de que cada familia podría entrar en las mismas condiciones.

Al Arabi Al Jadid and Al Sharq Al Awsat of the same day contain an estimate attributed to Haneen Sayed, based on UNHCR data. Cubre aproximadamente 700.000 regresos del Líbano a Siria hasta finales de septiembre de 2026. This total is prior to the ministerial visit on 2 November. Por lo tanto, no mide su resultado. Los registros lo utilizan como parte del archivo, mientras que quedan por especificar nuevos compromisos.

Una ausencia que no significa ruptura

The absence of Ahmad Hajjar fueled questions. Ad Diyar, de 3 de noviembre de 2026, informa de la explicación de su oficina: el Ministro del Interior de Siria ha denunciado un impedimento personal urgente. Se aplazó el desplazamiento del Ministro del Líbano. Sin embargo, un equipo técnico participó en los debates. Esto es importante porque distingue la cancelación de una reunión ministerial de una suspensión de la cooperación. No hay pruebas de desacuerdo político que condujeran al aplazamiento.

Al Arabi Al Jadid hace otra distinción relativa a Mohammad Haidar. Las fuentes de Hezbollah citadas por el periódico indican que participa como Ministro de Trabajo, no como representante del partido. La presencia de un funcionario asociado con una formación política no es suficiente para transformar esta visita en un encuentro entre esta formación y Damasco. Los intercambios siguen siendo descritos como gobierno.

Qatar y el papel de los asociados internacionales

El papel de Qatar va más allá de la relación con Irán. Al Jumhouriyat, de 3 de noviembre de 2026, presenta una apelación entre Nawaf Salam y su homólogo de Qatar. Al Liwa menciona varios contactos diplomáticos y de seguridad con Doha. En Ad Diyar, Radwan Dib afirma que Qatar propuso una reunión del grupo de los Estados Unidos, Francia, Arabia Saudita, Egipto y Qatar. Según las fuentes de su artículo, Washington había expresado reservas y prefirió los mecanismos ya comprometidos.

Esta última lectura sigue atribuida al periodista y a sus interlocutores. No es un anuncio oficial de una reunión rechazada. Sin embargo, destaca un debate en varios títulos: el lugar de Francia y los asociados árabes en la tramitación del caso libanés. Detrás de los debates sobre formatos, los periódicos describen desacuerdos sobre garantías, el papel internacional y las formas de hacer cumplir los compromisos.

Política internacional: Elecciones estadounidenses, bloqueo israelí y negociaciones iraníes

En los Estados Unidos, el voto sigue por venir en las ediciones de hoy

Los periódicos del 3 de noviembre de 2026 analizan las elecciones estadounidenses antes de sus resultados. Al Quds Al Arabi presenta las posibles consecuencias de un cambio de mayoría en el Congreso. El control de las comisiones puede abrir investigaciones. El Senado interviene en nombramientos. Las negociaciones fiscales también dependen de la relación de poder parlamentario. El poder de veto del Presidente sigue siendo un elemento de este equilibrio. Por lo tanto, el periódico presenta varias configuraciones institucionales, sin anunciar que saldrán de la urna.

Al Jumhouriyat y Al Sharq Al Awsat del mismo día reportaron más de 54 millones de votos anticipados. Este número no revela la elección de los votantes ni la participación final. Los artículos destacan el peso del costo de vivir en el campo. Al Arabi Al Jadid examina varias competiciones del Senado y las dificultades de los candidatos para responder a esta preocupación. Las expectativas electorales siguen sujetas a márgenes de error y condiciones de movilización.

Michigan ocupa un lugar especial. Al Sharq Al Awsat del 3 de noviembre de 2026 describe la confrontación entre Abdul El-Sayed y Mike Rogers. Recuerda la victoria de El-Sayed en la Primaria Democrática, luego el apoyo de Haley Stevens al candidato republicano. El periódico también reporta el lugar de la financiación política y las posiciones sobre Israel en esta campaña. Los cargos intercambiados entre candidatos siguen siendo cargos. No deben confundirse con las conclusiones judiciales.

Ali Barada, en Al Sharq Al Awsat, está interesado en los votantes árabes-americanos. Mencionó una encuesta realizada del 16 al 23 de octubre, con un margen anunciado de 4.5 puntos. Según la encuesta, el 59% de los encuestados planean votar por el candidato democrático local, en comparación con el 26% para el republicano. Estas intenciones se refieren a la muestra encuestada. No permiten predecir el resultado de un Estado solo. El periodista también señala que el acercamiento con los demócratas no implica necesariamente un retorno al partido.

Israel: recomendar a Eisenkot no es suficiente para formar un gobierno

Al Arabi Al Jadid, Al Akhbar y Al Sharq Al Awsat, de 3 de noviembre de 2026, describen un estancamiento después de las elecciones israelíes. Las distribuciones reportadas dan 53 asientos al campamento de Benjamin Netanyahu, 48 al campamento de sus oponentes y 19 a los grupos árabes. Ninguna de las dos primeras cuadras tiene los 61 asientos necesarios. Esta aritmética hace que los otros partidarios sean decisivos. Sin embargo, no garantiza que puedan convertirse en una coalición.

En Al Sharq Al Awsat, el Nazir Majli prevé la posibilidad de formular recomendaciones adicionales a favor de Gadi Eisenkot. Sin embargo, distingue entre la nominación de un candidato y la formación de su gobierno. Avigdor Lieberman rechaza un gobierno minoritario. Otras diferencias guardan relación con la participación o el apoyo de las partes árabes. Los artículos describen líneas rojas que pueden impedir que una mayoría digital se convierta en mayoría política.

Al Akhbar, de 3 de noviembre de 2026, publica el análisis de Nabih Awada en cuatro escenarios. La primera se basa en un gobierno de cambio apoyado por la Lista Árabe Unida. La segunda prevé una unidad nacional, incluyendo Netanyahu y partidos opuestos. El tercero implica apoyo a las formaciones ultraortodoxas por otra mayoría. La última es una nueva elección. El autor afirma que los contactos políticos preliminares aún no son negociaciones formales de coalición.

La conscripción de la ultraortodoxa y la financiación de sus instituciones complican estas combinaciones. Su lugar no se limita a una transferencia de asientos. Los compromisos realizados durante la campaña y las rivalidades entre los líderes también limitan los acercamientos. Al Arabi Al Jadid, en su edición del 3 de noviembre de 2026, destaca la negativa de algunos funcionarios a depender de funcionarios árabes elegidos. Por lo tanto, el papel de este último sigue siendo central, pero impugnado.

Ghazi Aridi desarrolla esta pregunta en un foro de Al Arabi Al Jadid. El ex ministro libanés considera que el peso parlamentario árabe es una influencia, pero también un riesgo de aumento de la hostilidad. Pide una estrategia común. Esta evaluación es la de un autor, no el anuncio de un acuerdo entre las partes interesadas. Nabih Awada advierte en Al Akhbar que un cambio de Primer Ministro no significaría necesariamente un cambio de doctrina hacia Hezbollah. Por lo tanto, los periódicos no asocian automáticamente la alternancia con una escalada en el Líbano.

Irán: las condiciones de un acuerdo siguen en conflicto

Al Sharq Al Awsat, de 3 de noviembre de 2026, informa de las declaraciones de Abbas Araghchi sobre la disposición de Irán a negociar y responder militarmente. El portavoz Esmaïl Baghai vincula la seguridad de Ormuz con las demandas iraníes y el fin del bloqueo. Afirma que la propuesta de Teherán podría aplicarse en un plazo de dos días. Este plazo describe la posición iraní. No es un horario aceptado por Washington.

Al Arabi Al Jadid del mismo día también insiste en esta distinción. Los contactos se presentan como intensivos, pero su resultado sigue abierto. El presidente iraní se refirió a la autorización para negociar recibida de la guía. Los contornos de esta delegación de autoridad no se detallan plenamente. Los periódicos también reportan intercambios con Rusia y China. Su existencia confirma la actividad diplomática, sin probar que se ha detenido un compromiso.

Los comentarios sobre una posible huelga nuclear requieren especial precaución. Al Akhbar y Al Arabi Al Jadid informan de la alerta de Tucker Carlson. Esta es una declaración del comentarista, no un anuncio de una decisión estadounidense. Al Bina, de 3 de noviembre de 2026, también prevé su uso en un enfrentamiento psicológico. Esta interpretación sigue siendo un análisis. Ninguno de estos elementos permite presentar una huelga nuclear como decidida o inminente.

Al Sharq Al Awsat también describe un debate en Irán sobre la doctrina nuclear. Los funcionarios y funcionarios electos se refieren a una posible revisión en caso de una nueva guerra. El periódico también informa de que no se han adoptado nuevas decisiones. Discutir una dirección, amenazar con cambiarla y adoptarla son tres pasos diferentes. Las ediciones proporcionadas no los confunden.

Francia: La movilización social prepara un nuevo plazo

Francia apareció en Al Sharq Al Awsat el 3 de noviembre de 2026 a través de un informe de Michel Abu Najm. Describe la movilización estudiantil y secundaria alrededor del número, orientación y estado de las instituciones. La convergencia con los sindicatos se anuncia el jueves 5 de noviembre. El gobierno está dispuesto a recibir representantes. Por lo tanto, el periódico describe los preparativos para un día futuro, no su progreso ni sus resultados.

En el informe se citan fuentes ministeriales que informan de que unas 100 escuelas secundarias han sido bloqueadas de 3.700. Para la manifestación del 17 de octubre, distinguió las estimaciones de los organizadores y las del Ministerio del Interior. Esta divergencia recuerda la necesidad de identificar el origen de las cifras. No permite que las dos evaluaciones se fusionen en un solo total. Las demandas escolares y la coordinación sindical son el núcleo de las noticias francesas reportadas aquí.

Europa: la seguridad energética sigue vinculada al Golfo

Al Arabi Al Jadid, de 3 de noviembre de 2026, dedica un dossier a las relaciones energéticas entre el Golfo y la Unión Europea. Se informa sobre el aplazamiento de la cumbre prevista en Riad y se examinan los efectos de las tensiones marítimas. Ormuz y Bab al-Mandeb aparecen como vulnerabilidades. Las posibilidades de transporte de tuberías no eliminan todas las limitaciones. Las declaraciones y proyecciones citadas en el artículo describen las adaptaciones en curso, no una salida adquirida de la crisis.

Al Sharq Al Awsat del mismo día aborda otra fragilidad europea: incidentes relacionados con instalaciones de refrigeración en tiendas. El periódico reporta un ciberataque confirmado por Carrefour Bélgica en quince tiendas. Se distingue este caso de otros incidentes cuyo origen no se establece. La sucesión de desgloses en varios países no es suficiente para demostrar un ataque coordinado. El expediente muestra sobre todo la importancia de separar los hechos confirmados de las conciliaciones que aún se están examinando.

Medio Oriente: Los conflictos vecinos mantienen su propia dinámica

Al Arabi Al Jadid y Al Sharq Al Awsat, de 3 de noviembre de 2026, informaron de la reanudación de los combates en varias zonas del Yemen. Las ganancias y pérdidas territoriales provienen de fuentes locales o beligerantes. Los artículos también se refieren a la protección de la navegación y las reacciones de la Unión Europea. Estos acontecimientos acompañan al enfrentamiento regional, pero no se limitan a las negociaciones entre Washington y Teherán.

En Hebrón, Al Sharq Al Awsat describe el regreso de las familias después de su desplazamiento. Los residentes reportan daños en sus hogares. El periódico distingue entre la retirada anunciada de ciertas áreas y el mantenimiento de fuerzas en otras áreas. Esta aclaración prohíbe hablar de una salida completa de la ciudad únicamente sobre la base del regreso de los habitantes. En las ediciones de hoy, el testimonio civil y las declaraciones militares no son siempre una historia consistente.

Economía: Salarios públicos no remunerados en el corazón de las tensiones

EDL condiciona el restablecimiento de la corriente al arreglo de las deudas

La industria eléctrica del Líbano está haciendo campaña contra pagos impagados de agencias gubernamentales, instituciones públicas y municipios. Según Al Arabi Al Jadid, de 3 de noviembre de 2026, los recortes comenzaron gradualmente el 2 de noviembre. Están dirigidas a organizaciones que no han pagado sus cuentas ni han cometido regularización. Los hospitales públicos siguen exentos. La institución trabaja desde listas de suscripción actualizadas. Pide a los medios de comunicación que mantengan los nombres anunciados oficialmente, para evitar cualquier confusión acerca de los servicios de energía privada reales.

El restablecimiento de los alimentos depende ahora de los compromisos contraídos por los deudores. Ad Diyar, de 3 de noviembre de 2026, establece que un pago parcial puede permitir un retorno al servicio. Debe acompañarse de una empresa escrita que prevé pagos mensuales. Al Liwa, de 3 de noviembre de 2026, confirma que las administraciones han recuperado el poder tras un primer arreglo y la presentación de un calendario. Por lo tanto, la campaña tiene un componente de recuperación negociado, además de los recortes.

El aeropuerto de Beirut es tratado por separado. Según Al Arabi Al Jadid, de 3 de noviembre de 2026, no entró en los recortes cometidos en esta etapa. El Departamento de Obras Públicas afirma que ya ha pagado una parte importante de sus facturas. El saldo debe ser auditado y luego pagado en cuotas. El departamento explica la acumulación de atrasos aumentando los aranceles, sin un aumento correspondiente de las consignaciones presupuestarias. Por su parte, EDL invoca las circunstancias excepcionales y el creciente costo de los productos petroleros relacionados con la guerra regional.

En el mismo periódico, Ghassan Beydoun defiende otra organización en el sector. This former head of the Ministry of Energy recommends reducing losses and developing decentralized production. En particular, propone proyectos solares en los que participan municipios y el sector privado. Esta es una propuesta de expertos. No corresponde a un programa ya adoptado.

La recuperación salarial sigue siendo objeto de debate

Ad Diyar, de 3 de noviembre de 2026, dedica una entrevista a Béchara Asmar sobre la pérdida del poder adquisitivo. El líder sindical anuncia una próxima reunión y busca un acuerdo aplicable con los empleadores y el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, se niega a confirmar un aumento porcentual. No se han concluido las deliberaciones. Así pues, el periódico distingue las reclamaciones salariales de una decisión adoptada.

El expediente también cubre las prestaciones de transporte y las prestaciones familiares. Según informes diarios, estas cuestiones fueron examinadas por el comité índice en septiembre. Acompañan el debate sobre la remuneración, mientras que los gastos corrientes corresponden a los hogares. En la entrevista no se anuncia ningún acuerdo mundial definitivo. Asmar insiste en buscar una fórmula que las partes puedan implementar.

El vínculo con la protección social también ocupa un lugar en sus explicaciones. Un aumento de los ingresos puede aumentar las contribuciones al Fondo Nacional de Seguridad Social. Asmar vincula las negociaciones salariales con los medios disponibles para beneficios médicos. Además, una fuente del Ministerio de Trabajo propone un examen periódico de la indexación cada tres o seis meses. Ad Diyar presenta esta iniciativa como una propuesta. No es un mecanismo automático que ya ha entrado en vigor.

El presupuesto 2027 avanza en comité, con un debate fiscal todavía abierto

El Comité de Finanzas Parlamentarias aprobó los dos primeros capítulos del proyecto de presupuesto de 2027. Ad Diyar, de 3 de noviembre de 2026, informa sobre el trabajo dirigido por Ibrahim Kanaan, en presencia del ministro Yassine Jaber. Estos capítulos incluyen recaudación de ingresos, gastos, préstamos y transferencias de crédito. Esta etapa se refiere al examen en el comité. No significa la aprobación definitiva del presupuesto por el Parlamento.

Las consignaciones de pago relacionadas con programas antiguos deben suspenderse en lugar de suprimirse. Según Ad Diyar, algunos de estos compromisos datan del año 2000. El comité desea reevaluarlos antes del próximo presupuesto. Al Liwa, de 3 de noviembre de 2026, también reporta este cero de créditos, en espera de su examen. Ambos informes distinguen esta congelación de una abolición definitiva de los programas.

Ibrahim Kanaan también afirma rechazar nuevos impuestos y derechos. Sin embargo, el debate fiscal sigue abierto. Ad Diyar anuncia que seguirá revisando los artículos fiscales del proyecto este martes. Por consiguiente, la posición del Presidente del Comité acompaña un procedimiento que aún está en curso.

Bancos impugnan el tratamiento fiscal de las ganancias contables

Al Sharq Al Awsat, de 3 de noviembre de 2026, describe una controversia entre los bancos libaneses y el Ministerio de Finanzas. La controversia se refiere a los beneficios contables relacionados con los bonos, disposiciones y tipos de cambio del gobierno internacional. Los bancos sostienen que las ganancias correspondientes no se han cobrado. Rechazan su tratamiento tributario e invocan las posibles consecuencias sobre su liquidez.

El Departamento se basa en decisiones reglamentarias y asesoramiento jurídico. Se espera que se celebren reuniones técnicas, mientras que se ha ampliado el plazo. El periódico no informa de acuerdo para resolver la controversia. Los bancos también ponen de relieve un riesgo para los depositantes. Este argumento forma parte de su posición en el debate tributario; No solo demuestra cómo se distribuiría una posible carga.

Justicia: los procedimientos siguen separados de las acusaciones políticas

El caso de Dahr al-Baydar no es un juicio

Al Liwa, de 3 de noviembre de 2026, informó de cargos militares contra trece personas en el caso de los explosivos Dahr al-Baydar, dos de las cuales fueron detenidas. Estas indicaciones describen un paso procesal. No establecen la culpabilidad de las personas afectadas. El debate sobre la remisión al Consejo de Justicia sigue abierto. Las solicitudes de las partes se refieren al tratamiento institucional del caso, mientras que las responsabilidades penales deben determinarse dentro del marco judicial.

Al Joumhouriyat del mismo día coloca este caso en las tensiones alrededor de las armas y la autoridad pública. La distinción entre investigación, enjuiciamiento y adjudicación sigue siendo esencial. Los comentarios políticos no llenan lo que los periódicos no documentan sobre las pruebas o actos atribuidos a cada individuo. Por consiguiente, en el examen se examina la situación de los procedimientos denunciados, sin que las sospechas se conviertan en conclusiones.

La seguridad alimentaria conduce a una investigación separada

Al Liwa y Al Bina del 3 de noviembre de 2026 informan de una reunión presidida por Nawaf Salam después de casos sospechosos de trichinellosis. Una muestra de carne molida en un establecimiento cerrado se anuncia como positiva. El origen de la contaminación y la hipótesis del fraude siguen siendo objeto de investigación. Los artículos se refieren a inspecciones y posibles enjuiciamientos. No deja claro que se hubiera establecido una mezcla fraudulenta de carne.

El cierre es una medida reportada por periódicos. No reemplaza la búsqueda de la fuente de contaminación. El caso requiere controles de salud y, según sus resultados, seguimiento judicial. Esta distinción evita pre-asignar una intención o responsabilidad que las pruebas disponibles no demuestren.

In Iraq, the guarantees of trials of French nationals are challenged

Al Quds Al Arabi, de 3 de noviembre de 2026, recaptura un informe sobre las audiencias de personas francesas transferidas de Siria a Iraq. El texto describe varias etapas de juicio e informa de las críticas de las organizaciones de derechos. These include translation, speed of proceedings and allegations of torture. Los abogados franceses también dijeron que no podían entrar en Iraq. Estas reclamaciones se atribuyen a sus autores y no constituyen conclusiones judiciales independientes.

El informe distingue entre situaciones individuales, entre ellas la de un acusado que afirma haber sido llevado a Siria como niño. Esta cuenta no puede extenderse a todos los archivos. The question raised by the article concerns the conditions of trial and access to the defence. Las responsabilidades de cada acusado deben mantenerse bajo examen separado.

Sociedad: subsidios y respuestas a las necesidades sociales

Hezbollah vuelve a apoyar a las familias desplazadas

Al Akhbar, de 3 de noviembre de 2026, informa sobre la reanudación de la ayuda a la vivienda de Hizbullah. En su artículo, Zeina Hammoud se refiere a pagos por un año. La suma prometida es de 14.000 dólares para Beirut y sus suburbios, en comparación con 12.000 dólares para otras regiones. El plan abarca a las familias cuyas casas fueron destruidas o deshabitables durante las guerras de 2024 y 2026. También se dirige a personas desplazadas de las zonas fronterizas ocupadas. Esas ayudas son responsabilidad del partido, no de un programa estatal libanés.

Según Al Akhbar, de 3 de noviembre de 2026, se actualizaron las listas de beneficiarios. Los hogares que repararon sus hogares fueron retirados, mientras que otros fueron añadidos. Ad Diyar, de 3 de noviembre de 2026, reporta el lanzamiento de la campaña « Promesse et engagement ». El periódico menciona el tráfico de Nabatiyeh y Charqiyeh, basado en un anuncio de Hezbollah. Su informe no especifica una cantidad.

Handicaps y los peligros de las municiones en la agenda de hoy

Al Liwa, de 3 de noviembre de 2026, anuncia el lanzamiento de la Estrategia Nacional para los Derechos e Inclusión de las Personas con Discapacidad. El Ministerio de Asuntos Sociales organiza esta reunión el mismo día en el Gran Sérail. Nawaf Salam debe participar. El nombramiento se celebra bajo el patrocinio del Jefe de Gobierno.

En la misma edición, Al Liwa anunció una actividad de sensibilización sobre los peligros de las municiones en Tebnine. Las fuerzas italianas de la FPNUL están programadas para organizarla el 3 de noviembre.

Detainee families question prison health authorities

Al Liwa, de 3 de noviembre de 2026, transmite el anuncio de la muerte de un preso trasladado de la prisión de Qobbeh al hospital. The Inmate Family Committee states that this man suffered from chronic illness. Esta aclaración viene del comité. Por sí solo no constituye una conclusión médica sobre las causas de la muerte.

El Comité pide que se mejoren las condiciones de salud en la detención. También pidió una amnistía, según Al Liwa del 3 de noviembre de 2026. The newspaper reports these claims without providing a detailed response from the prison authorities.

En Hasbaya, una fiesta local apoya a los cultivadores de olivos

Ad Diyar, de 3 de noviembre de 2026, reporta la inauguración del primer festival y exposición de oliva en Hasbaya. Participa el Ministro de Agricultura Nizar Hani. Organizada durante dos días, Hermon Marathon se une a los sindicatos de los municipios de Hasbani y Arkub.

Según Ad Diyar, del 3 de noviembre de 2026, esta manifestación pretende apoyar a los agricultores afectados por la guerra. Celebra la producción local de aceitunas en una región que enfrenta las consecuencias del conflicto.

Cultura: Marcel Khalifé, recuerdos de Beirut y reunión de noviembre

Cincuenta años después, Marcel Khalifé volvió a leer a través de Mahmoud Darwich

Al Arabi Al Jadid del 3 de noviembre de 2026 vuelve a los cincuenta años de « Promesses de la tempeste ». Este título, traducido en francés, se refiere a la obra publicada por Marcel Khalifé en 1976. Mohammad al-Sayed al-Tantawi vinculó su creación a la salida del músico de Amchit a Beirut durante la guerra civil. Su análisis se centra en el diálogo entre la música y los poemas de Mahmoud Darwich.

La crítica abarca cuatro conjuntos de temas. La nostalgia de la madre está cerca del amor frente al conflicto, luego la identidad, el exilio y la esperanza. También estudió el papel de la luta y el piano. En sus ojos, Khalifé da a los gusanos una fuerza íntima que excede la única declamación militante. Esta sentencia pertenece al autor del artículo. Esta no es una nueva declaración del compositor.

Al Arabi Al Jadid, de 3 de noviembre de 2026, también evoca una reedición para este 50 aniversario. Según el periódico, conserva los cuatro poemas de Darwich y retira « Jafra », escrito por Ezzedine Manasra. El artículo recuerda finalmente el elogio dirigido al músico por Jacques Derrida durante una noche parisina de 1997. Este regreso crítico acompaña un aniversario discográfico; En este texto no se anuncia ningún concierto actual de Khalifé.

En Beirut, los fotógrafos exploran la memoria y la pertenencia

Al Arabi Al Jadid, 3 de noviembre de 2026, presenta una exposición en el Hotel Bossa Nova en el este de Beirut. Su título se traduce como « Y en nuestros dos cuerpos, un cielo abraza una tierra. » Está inspirado en Mahmoud Darwich. La fecha de cierre es el miércoles 4 de noviembre. El informe de Rabih Farran describe un viaje dedicado a la memoria, pérdida y conexión de las mujeres con los lugares.

Cinco artistas participaron: Amira al-Naal, Ola Mohammad, Saba Karim, Hiba Ahmad Said y Yaqin Yamani. La exposición reúne fotografías, archivos, textos, sonidos y dibujos. También contiene hojas de contacto. Thanaa Farouk es la comisaría. Según Al Arabi Al Jadid, de 3 de noviembre de 2026, la Fundación Candid lleva a cabo esta iniciativa, financiada por el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán.

El periódico se centra en el trabajo de Hiba Ahmad Said en Taez, Yemen. Su proyecto, que se traduce como « dirección obligatoria », trata de minas y restos explosivos. Sigue a Abdel Raqib Ali Ahmad, un antiguo restaurador del patrimonio que se convirtió en un salvador. Amputado de una pierna después de un disparo, este hombre volvió a conectarse con los modelos de dibujo y patrimonio. Su viaje da una cara a los efectos duraderos de la guerra presentada en la exposición.

La novela gráfica cuenta vida después de la explosión del puerto

Al Arabi Al Jadid, 3 de noviembre de 2026, reporta una novela gráfica de Hilal Shuman y Emma Haraké, publicada por Diwan. Su título se traduce como « No estoy aquí, no estoy aquí ». El libro comienza con la explosión del puerto de Beirut en agosto de 2020. Se ocupa de la supervivencia, la justicia y la elección de salir o quedarse. La emigración a Canadá también pertenece a este universo.

Según la presentación del periódico, el proyecto procede de un texto compuesto por trece fragmentos. La colaboración entre el escritor y el dibujante combina imágenes y prosa poética. Los autores decidieron no representar la explosión misma. Su trabajo es sobre la vida que le sigue. La historia se relaciona así con los vínculos con Beirut y con el desplazamiento, en lugar de con una reconstrucción visual del desastre.

Ad Diyar del 3 de noviembre de 2026 propone otro camino de memoria con la autobiografía de Jean Hawat. Nader Kaspar presenta este libro, cuyo título se traduce como « Mi experiencia ». El ex secretario general del bloque nacional traza una ruta entre la ley y la política. El informe vincula este viaje personal a la historia libanesa.

En Akkar, Al Liwa, de 3 de noviembre de 2026, reporta el lanzamiento en Barkail de un libro de Moussa Moussa. El libro reúne historias y tradiciones populares locales. Esta noticia destaca otra forma de transmisión: historias relacionadas con un territorio y sus habitantes.

Cine y homenajes al programa de noviembre

Al Arabi Al Jadid, 3 de noviembre de 2026, anuncia el Festival Internacional de Cine de Marrakech del 20 al 28 de noviembre. El programa presentado reúne 76 películas de 39 países. Marion Cotillard debe presidir el jurado. El periódico informa de la presencia de una película del director libanés Rami Kodeih, construida alrededor de un robo bancario en un contexto de crisis económica.

En Líbano, Ad Diyar, de 3 de noviembre de 2026, menciona una invitación al estreno de una película sobre la independencia. Su título se traduce como « Lebe ». Tony Abu Elias y Mirna Khayyat anuncian esta proyección para el 18 de noviembre. La misma edición informa de la creación de una asociación dedicada a la cultura y la creación en memoria de Talih Hamdan. El 15 de noviembre se celebrará en la sala pública Ain Anoub un homenaje.

Deporte: El costo del viaje pesa sobre los stands libaneses

El combustible entra en el presupuesto de los partidarios

Al Akhbar, de 3 de noviembre de 2026, examina los efectos del costo de la vida en la presencia del público en los estadios libaneses. El periódico se basa en particular en la reunión entre Jouaya y Nejmeh. Las pruebas reunidas plantean preguntas sobre los precios del combustible y los gastos de viaje. Asistir a un partido impone así un gasto que excede el único acceso al estadio.

El lugar de la reunión cuenta en las situaciones descritas. En el informe se destacan las diferencias de asistencia según la ubicación de los oradores. Enlaza estas desviaciones a las limitaciones encontradas por los partidarios para moverse. Estos testimonios describen dificultades concretas. No constituyen una medida nacional del descenso del número de afluentes y no permiten cuantificar su alcance para todo el campeonato.

En Al Liwa del 3 de noviembre de 2026, el entrenador de Nejmeh, Armen Menassian, saluda a sus jugadores y a su público. Esta declaración destaca el papel de los partidarios en la vida del club, mientras que Al Akhbar documenta los gastos necesarios para seguir las reuniones.

Dos fechas separadas para el fútbol playa

La selección libanesa prepara la Copa de Fútbol de Playa Árabe en Port Said. Al Liwa, de 3 de noviembre de 2026, anuncia el concurso del 5 al 9 de noviembre. El Líbano está incluido en un grupo integrado por Marruecos, Omán y Libia. Este torneo es el primero de dos eventos presentados por el periódico para la selección durante el mes.

La Copa Asiática seguirá en Tailandia del 18 al 28 de noviembre, según el mismo número. El Líbano se reunirá con Irán, Vietnam y Afganistán. Esta es una competencia separada del torneo árabe en Egipto. El 3 de noviembre, las dos competiciones siguen por venir.

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