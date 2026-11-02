Después del daño, la promesa de reparación también debe mantenerse

En este foro gratuito, Douglas Vandergraph cuestiona las responsabilidades que acompañan la reparación de viviendas después de un período de inseguridad. Propone compromisos realistas, supervisión transparente del trabajo y igual atención a los habitantes. Su reflexión cristiana sitúa la dignidad de cada vecino en el corazón de la solidaridad.

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Cuando una puerta ha sido dañada, una ventana cierra mal, o una escalera es más segura, la reparación parece una materia estrictamente material. Sin embargo, para una familia en el Líbano que trata de volver a una vida ordinaria después de un período de inseguridad, también se refiere a la confianza: ¿alguien realmente ha entendido el problema? ¿Quién debería intervenir? ¿Qué trabajo es urgente y qué se puede esperar? ¿Y cómo puede una persona sin medios denunciar un peligro sin temor a ser ignorada?

En un edificio, el daño no siempre se distribuye por igual. Una caminata dañada supone un riesgo particularmente grave para un residente mayor o una persona con movilidad reducida. Una ventana que permite la lluvia puede interrumpir el sueño y los deberes de un niño. El acceso deficientemente informado puede complicar el regreso de un trabajador al final del día. No se trata de pretender que todas estas situaciones son comparables; Es ver cómo el mismo edificio puede ser muy diferente dependiendo de las habilidades de los que viven en él.

El primer error sería hacer grandes promesas demasiado rápido. Después de una crisis, el deseo de tranquilizar es comprensible. Pero anunciar que « todo será reparado » sin presupuesto, experiencia y un calendario creíble puede decepcionar a las personas que ya han esperado mucho tiempo. Una palabra más humilde puede ser más útil: eso es lo que sabemos, lo que necesita ser inspeccionado, lo que depende del propietario o del departamento competente, y cuando se da nueva información.

Un pequeño registro compartido puede ayudar a distinguir alertas sin exponer información personal. Podría indicar la fecha de un problema, su carácter general, la persona responsable de verificar la situación y el estado de la intervención. No debe publicar enfermedades, dificultades financieras o detalles de contacto privado de los residentes. La transparencia en el trabajo no significa la transparencia forzada en la vida de los habitantes.

Las personas calificadas deben realizar reparaciones que impliquen electricidad, estabilidad estructural, gas u otros sistemas peligrosos. La solidaridad no justifica el trabajo arriesgado de un vecino para demostrar su generosidad. La ayuda puede ser reportar un peligro, obtener una evaluación profesional y proteger el acceso al edificio durante la intervención.

También debe escuchar a los inquilinos tan cuidadosamente como los propietarios. Algunos residentes tienen menos poder para exigir reparación; otros acaban de mudarse o no saben a quién solicitar. Las decisiones deben tener en cuenta las obligaciones y responsabilidades legales de todos, sin permitir que la familiaridad o la condición social superen automáticamente la verdadera urgencia de un problema.

El Líbano tiene barrios donde personas de diferentes tradiciones religiosas comparten las mismas calles y a veces los mismos edificios. Esta proximidad no borra los desacuerdos, pero crea responsabilidades comunes. Una fuga de agua no verifica la confesión del que vive en el piso inferior. Una escalera peligrosa no escatima al que no hablamos normalmente.

En el Evangelio, Jesús dice la parábola del buen samaritano. El hombre lesionado recibe la atención de una persona a quien las convenciones sociales podrían haber mantenido a distancia. Lo que golpea en la historia es la continuidad de la atención: el samaritano no se contenta con un gesto espectacular en el camino, preve la continuación. En la escala de un edificio, esta lección cristiana nos invita a tomar en serio las reparaciones prometidas, incluso cuando la emoción del primer día ha sido disipada.

También impone un límite moral esencial. Un cristiano llamado a servir a su prójimo no tiene derecho a condicionar esta ayuda a la religión de la persona auxiliada. El vecino es digno de respeto ante cualquier cuestión de creencia. En una sociedad plural, la libertad de conciencia debe ser protegida tanto como la seguridad de la vivienda.

Sería injusto pedir a las familias que resolvieran lo que los gobiernos, los profesionales y los administradores tienen que hacer por sí mismos. Un edificio no puede compensar la falta de servicios fiables. Pero los residentes pueden mejorar el flujo de información, las necesidades prioritarias de señalización y pedir respuestas específicas en lugar de permitir que cada persona se las arregle solo.

El objetivo no es una tabla llena de cajas « completadas » al final del mes. Es permitir a la gente cruzar una puerta sin preocupaciones, subir una escalera segura y confiar en una promesa realista. Una reparación bien conducida no sólo hace una pared o un paseo más fuerte. Restaura parte de la confiabilidad que la vida común necesita.

Cuando decimos a alguien « nos ocuparemos de ello », estas palabras deben llamar nuestra atención mientras el trabajo siga. La paz vecinal se reconoce a veces como esta: una palabra modesta, un seguimiento honesto y un obstáculo concreto menos durante el día de una familia.

Douglas Vandergraph

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