California: Tribunal Supremo desestima la solicitud de Trump

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el lunes la solicitud de la administración Trump de una orden judicial relativa a las votaciones disputadas en California. El registro oficial confirma esta negativa, distinta de la sentencia definitiva sobre el fondo. Washington quería separar votos relacionados con unos 20.000 votantes cuya ciudadanía desafió. Otra decisión federal limita las demandas impuestas a funcionarios californianos. These procedures do not constitute electoral results or evidence that the persons concerned have elected illegally.

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El Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó el lunes 2 de noviembre la solicitud del gobierno de Trump de una orden judicial contra las votaciones disputadas en California. El registro oficial del caso 26A624 confirma esta negativa, tras la transmisión de la solicitud a la Corte por la jueza Elena Kagan. Este es el rechazo de una medida de emergencia pendiente de la apelación, no una sentencia definitiva sobre el fondo de la controversia.

Otra decisión contra las solicitudes federales

El juez federal James Boasberg concedió el lunes 2 de noviembre una orden preliminar contra las solicitudes de Trump de votaciones disputadas en California. En sus razones de fecha 2 de noviembre, el Tribunal permitió parte de la solicitud de los denunciantes. The decision is also reported by Associated Press and identified by the legal follow-up to Just Security. Intervino en vísperas de las elecciones de mitad de período.

En el caso de Trujillo y Coalición para los Derechos de los Inmigrantes Humanos contra el Departamento de Seguridad Nacional, el Tribunal de Washington prohíbe a las autoridades federales exigir que funcionarios electorales californianos separen las votaciones o suspendan los procedimientos electorales existentes, sobre la base de listas de presuntos no ciudadanos. Estos motivos permiten en parte, y en parte rechazan, la solicitud de una medida de emergencia. No constituyen una sentencia definitiva sobre el fondo y son distintos de la apelación ante el Tribunal Supremo.

En un caso separado, DSCC contra Trump, el mismo juez rechazó el 2 de noviembre la medida de emergencia solicitada por organizaciones y funcionarios democráticos. Los autores no habían establecido suficientemente su posición, por falta de daños actuales o inminentes. El juez declara que esta decisión limitada no valida la legalidad de las solicitudes federales. Se distingue de la protección que se brinda a los denunciantes en Trujillo/CHIRLA.

Lo que Washington pidió al Tribunal Supremo

La administración de Donald Trump apeló a la Corte Suprema de Estados Unidos el lunes 2 de noviembre pidiendo la eliminación de las votaciones disputadas en California, informa Reuters. El proceso tuvo lugar en vísperas de las elecciones de mitad de período del 3 de noviembre, tras varios reveses legales. Se refiere a los votos por correspondencia relacionados con aproximadamente 20.000 electores cuya ciudadanía es impugnada por el gobierno federal.

El Departamento de Justicia quería que las votaciones correspondientes fueran separadas de los demás y no contabilizadas antes de verificar la ciudadanía de los electores. Según Reuters, solicitó una intervención temporal. Las sospechas de Washington no constituyen una constatación judicial de fraude que involucra a todas las personas afectadas.

In its application, as reported by Reuters, the Government maintains that once the disputed vote were mixed with the others, it would be impossible to redress the damage it claims. Las autoridades californianas cuestionan tanto la fiabilidad de la lista como la viabilidad de clasificarse en una elección ya comprometida.

Medida de emergencia denegada en apelación

El 30 de octubre, el Tribunal Federal de Apelación del Noveno Circuito rechazó la solicitud de Washington de un mandamiento judicial por dos votos a uno. La Orden, en el archivo 26-7231, explica que el gobierno no demostró que esta intervención excepcional fue justificada durante una elección ya iniciada.

La mayoría destacó los riesgos de cambios tardíos en los procedimientos electorales. Según las pruebas adoptadas por los jueces, los ajustes técnicos necesarios podrían perturbar el trato de los votos y privar a los votantes de su voto. Por el contrario, el juez disidente Patrick Bumatay defiende una separación temporal para verificar la elegibilidad de las personas afectadas.

En particular, la disputa es entre el gobierno federal y el secretario de Estado de California Shirley Weber y el oficial electoral del condado de Los Ángeles Dean Logan. El 15 de octubre, el Gobierno inició su acción. After a hearing on 27 October, the court of first instance refused the action requested the following day.

Las votaciones en disputa en California, una lista discutida

Las autoridades californianas rechazan las acusaciones de Washington. In a statement on the refusal of the court of first instance, the State Attorney General, Rob Bonta, considers that an administration cannot deprive thousands of people of their rights on the basis of allegations of non-citizenship which it considers unreliable.

His office also pointed out that federal estimates had changed sharply: according to the press release, the administration had referred in July to over 190,000 alleged non-citizens registered in California, before reducing its list to about 20,000. Estas cifras describen las sucesivas acusaciones del gobierno; No muestran tantos votos ilegales.

La negativa de la Corte Suprema fue verificada en su registro el 2 de noviembre a las 2341 UTC, o 1841 horas en Washington. No se indica la hora exacta de la decisión. Este procedimiento no proporciona ningún resultado electoral: las elecciones del 3 de noviembre deben determinar las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado.

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