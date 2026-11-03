3 novembre 2026
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Ormuz: huelgas estadounidenses reportadas, explosiones en Qeshm

Libnanews
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Se han denunciado varias explosiones en la isla iraní de Qeshm, según el IRNA, citada por Reuters. La agencia también cita directamente a un oficial estadounidense confirmando huelgas en la isla. Bajo la cubierta del anonimato, los describe como limitados, sin que se reanuden las principales operaciones militares. No se dispone de ninguna evaluación o inventario humano verificado de las instalaciones afectadas. Reuters afirmó que el CENTCOM no había respondido a su solicitud de comentarios. Las consecuencias exactas de las operaciones siguen siendo documentadas, independientemente del alcance de las declaraciones de los Estados Unidos.

Image satellite d’archive du détroit d’Ormuz et de Qeshm, datant de décembre 2020, illustrant des frappes américaines rapportées et des explosions signalées par IRNA.
Le détroit d’Ormuz et l’île de Qeshm vus par le satellite Terra le 2 décembre 2020. Image d’archive en couleurs naturelles : MODIS Land Rapid Response Team / NASA GSFC, domaine public aux États-Unis. Recadrage et habillage graphique Libnanews. Cette image ne montre aucune frappe ni explosion de novembre 2026. Source et statut : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strait_of_Hormuz_(MODIS_2020-12-04).jpg — Notice NASA : https://modis.gsfc.nasa.gov/gallery/individual.php?db_date=2020-12-04
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Los Estados Unidos han llevado a cabo huelgas contra objetivos iraníes en el Estrecho de Ormuz, según un funcionario estadounidense citado anónimamente por Associated Press. Los presenta como defensivos, apuntando a fuerzas usando misiles tierra a aire contra medios americanos.

Explosions reported to Qeshm

Reuters informa por separado que la agencia oficial iraní IRNA informó de varias explosiones en la isla de Qeshm, ubicada en el Estrecho. Este hallazgo no especifica las instalaciones afectadas o la extensión del daño.

Reuters cita directamente a un oficial estadounidense confirmando huelgas el lunes 2 de noviembre. Los describió, bajo la cubierta del anonimato, como limitados y sin marcar la reanudación de las principales operaciones militares. The Wall Street Journal had reported the strikes before.

Una transacción cuyos detalles permanecen incompletos

El mando militar estadounidense para Oriente Medio, CENTCOM, no respondió a una solicitud de comentarios en el despacho de Reuters consultado. En esta información no se dispone de resultados humanos verificados ni de un inventario preciso de objetivos.

El Wall Street Journal describe una serie de operaciones limitadas en las últimas semanas, según Reuters. Esta presentación sigue atribuida a las fuentes de la vida cotidiana. No se establecen plazos precisos de las huelgas o detalles de las instalaciones afectadas en la información consultada.

Fuentes

Libnanews
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