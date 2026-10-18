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AANJAR, LA OBLIGADA CIUDAD DE BEKAA
Fundada en el siglo VIII por Caliph Walid I, Aanjar es la única ciudad conocida de Omeya construida completamente desde cero. Caravana fortificada, será abandonada después de unas décadas. Su Gran Palacio, sus baños romanos con hipocaustos, su mezquita arqueada con arcos de herradura y su plan urbano rectangular dan testimonio de una mezcla única de influencias romanas, bizantinas y árabes. Patrimonio de la Humanidad desde 1984.
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