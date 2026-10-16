Los templos romanos a las puertas de Qadisha

Los templos romanos de Ein Aankrine, a las puertas de Qadisha En el Kura, en el norte del Líbano, un pueblo cuyo nombre sirio significa « agua abundante » alberga un complejo de templos romanos hoy llamado Qasr..

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Los templos romanos de Ein Aankrine, a las puertas de Qadisha

En el Kura, en el norte del Líbano, un pueblo cuyo nombre sirio significa « agua abundante » alberga un complejo de templos romanos llamados ahora Qasr Naous. Descubrida durante la Misión en Fenicia de Ernest Renan en el siglo XIX, tiene dos templos: en el este, el mejor conservado, con sus columnas corintias, su entrada con motivos florales y una cripta inaccesible; Al oeste, un templo más grande pero devastado por terremotos, de los cuales sólo queda la palisade.

Su arquitectura recuerda a Mechnaqa y Baalbeck —quizás los mismos constructores. El sitio fue ocupado hasta la Edad Media: las monedas francesas, armenias y árabes se encontraron allí en la década de 1960. El pueblo actual data sólo del siglo XIX.

📍 Koura, Nord-Liban

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