Desechos en el Líbano: Una fábrica no es suficiente para hacer una cadena

La construcción de una instalación no garantiza el tratamiento eficaz de los desechos. La recogida, clasificación, mantenimiento, financiación y oportunidades de mercado son una condición de toda la cadena. Este descifrado distingue volúmenes producidos, capacidades anunciadas y resultados verificables, y luego explica la información necesaria para evaluar una línea sin asignar a las plantas rendimiento indocumentado.

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El debate de desechos en el Líbano a menudo se centra en las instalaciones: la construcción de una fábrica, la puesta en servicio de un centro, la búsqueda de un vertedero. El caso de Al Liwa el 11 de noviembre, atribuido a Al Jazeera, señala, sin embargo, una dificultad más amplia. Entre el contenedor doméstico y el destino de los materiales, cada paso depende de los pasos anteriores y los siguientes.

Saida proporciona en este archivo un punto de partida para discutir el funcionamiento de la cadena. Sin embargo, un diagnóstico cuantificado de su instalación requeriría datos recientes sobre recepción, procesamiento y liberación. Una capacidad teórica por sí sola no nos permite saber cuánto se valora realmente.

Tres cantidades que no deben confundirse

La cantidad de desechos generados describe lo que generan los hogares y las actividades. La cantidad recolectada mide lo que entra en el servicio. La cantidad tratada según un proceso definido corresponde a un paso adicional. Los tres dígitos pueden diferir enormemente sin que necesariamente haya sido falso.

Las 6.200 toneladas diarias mencionadas en el kit de prensa se refieren a una estimación de los desechos producidos, no a un volumen cuyo procesamiento se demostraría. En ausencia de un balance primario reciente para verificar su metodología y alcance, esta cifra no puede utilizarse para calcular una tasa de rendimiento nacional.

La misma precaución se aplica a una planta anunciada varios cientos de toneladas diarias. Es importante saber si la capacidad requiere un funcionamiento continuo, algún tipo de residuos y mantenimiento regular. Los fallos, la negativa a entrar y la composición de las contribuciones alteran el resultado real.

La clasificación comienza antes de la máquina

Cuando se mezclan determinados materiales orgánicos, embalajes y desechos, su separación resulta más difícil. La calidad del material recuperado es tan importante como su cantidad. Un lote de suelo puede no encontrar un outlet bajo las mismas condiciones que un material debidamente separado.

Por lo tanto, un programa de clasificación de fuentes no se limita a distribuir contenedores. Es necesario organizar una colección que mantiene flujos separados, informar a los usuarios y comprobar lo que sucede con el destino. Si todo se mezcla en el mismo transporte, la confianza y la utilidad del gesto se deterioran.

El tratamiento también produce residuos. Una evaluación creíble debe explicar lo que se está reciclando, lo que se está tratando biológicamente, lo que queda por eliminar y dónde resultan esas liberaciones. Presentar todas las entradas de una planta como residuos recuperados enmascarará la última parte de la cadena.

Marco jurídico y obligaciones operacionales

La Ley 80 de 2018 establece el marco para la gestión integrada de residuos sólidos. El Ministerio del Medio Ambiente recuerda, en un comunicado de prensa sobre una circular gubernamental de 2024, las normas relativas a la recogida, el transporte, la clasificación, la composición, otros tratamientos y la eliminación final. Esta cobertura de toda la cadena es precisamente lo que distingue una política de gestión de un simple inventario de obras.

The Ministry also presents a estrategia nacional integrada en una página de fecha 1o de junio de 2026La existencia de un documento estratégico debe distinguirse de la financiación, los mercados y el equipo efectivamente aplicados. Una fecha citada por la prensa no es suficiente para establecer que este mes se aprobó o implementó plenamente un nuevo plan.

Para evaluar un proyecto, es necesario examinar sus responsabilidades operativas: ¿quién paga los consumibles, mantiene las máquinas, controla las descargas y asegura continuidad cuando la instalación se detiene? Una inversión inicial puede permanecer improductiva si no está cubierta.

Transparencia útil para los habitantes

Una tabla local de monitoreo debe aproximarse a los tonelajes entrantes, días de funcionamiento, materiales salientes y el destino de los rechazos. Los contratos, pagos y controles ambientales proporcionarían un segundo nivel de lectura. Estos datos permitirían discutir los costos sin confusos precios por tonelada recibidos con precios por tonelada realmente valorados.

El caso de Saida debe ser evaluado sobre estos elementos, sin asignar aquí un desempeño indocumentado o una falta. A nivel nacional, la cuestión sigue siendo concreta: ¿los desechos entran en una cadena financiada y controlada a su destino final? El número de instalaciones por sí solo no da la respuesta.

Descarga de Jdeideh y, a distancia, Bourj Hammoud, 2019 foto de archivo. Esta ilustración no muestra la instalación de Saida ni su condición en 2026. Toda la foto conservada, vestido editorial Libnanews. © Libnanews.com.

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