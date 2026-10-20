Después de la FPNUL: París y Roma negocian su lugar en el sur del Líbano, Washington complica los planes europeos

París y Roma trataron de extender la FPNUL al sur del Líbano, pero una oposición estadounidense podría poner en peligro sus esfuerzos. Los europeos están preparando una misión alternativa para apoyar al ejército libanés, sin intervención militar directa. Una fórmula limitada que plantea cuestiones sobre la seguridad del Sur después de la salida del personal de mantenimiento de la paz.

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París quiere extender la FPNUL, pero ya está preparando una alternativa

Francia e Italia están trabajando para ampliar la presencia internacional en el sur del Líbano. Su objetivo inmediato es obtener un nuevo marco para la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, cuya misión está a punto de concluirse. Pero París también está preparando una alternativa. Una oposición estadounidense podría impedir la prórroga solicitada del Consejo de Seguridad. En este caso, los europeos considerarían una misión civil y militar para acompañar al ejército libanés. Sin embargo, existe una limitación importante para esta fórmula: el personal militar europeo no sería responsable de realizar operaciones sobre el terreno.

El 20 de octubre de 2026, el diputado Simon Abi Ramia, presidente del grupo de amistad parlamentario franco-libanés, describió este enfoque. Según él, París trabaja directamente con Roma para extender la misión internacional en un marco renovado. Al mismo tiempo, las dos capitales están estudiando una misión para ayudar a las fuerzas libanesas. Podría intervenir en varias esferas para fortalecer las capacidades militares y de seguridad. Por otra parte, no se pretende realizar operaciones militares en el Sur. Esta aclaración revela la principal debilidad del proyecto: una misión de apoyo no sustituiría plenamente las funciones que desempeña actualmente la FPNUL.

Continúan las conversaciones con Washington, las autoridades libanesas y varias capitales europeas. La administración militar francesa examina las tareas que podrían asignarse a esta nueva misión. Todavía no se ha anunciado ningún acuerdo final sobre su mandato, fuerza o recursos.

Francia busca garantías para su ejército

La reciente visita a Beirut del Ministro de Relaciones Exteriores francés Jean-Noël Barrot forma parte de estas negociaciones. París quiere conocer las condiciones en que sus militares podrían continuar su presencia en el Líbano después del fin de los actuales arreglos. Su seguridad es una cuestión importante en los debates. Francia busca también garantías sobre las misiones que se le han confiado y sobre las condiciones para su despliegue.

Las apuestas también son diplomáticas. París desea mantener un papel en los arreglos que determinarán la seguridad del Líbano meridional. Una reducción de la presencia internacional podría disminuir su capacidad de participar directamente en la vigilancia de los compromisos militares. Por consiguiente, las autoridades francesas intensifican las consultas con sus asociados europeos y árabes. Tratan de mantener un acuerdo internacional al tiempo que evitan participar en una misión cuyas responsabilidades seguirán siendo mal definidas.

Francia está considerando dos opciones. La primera consiste en obtener una prórroga de la FPNUL, posiblemente acompañada de un cambio en sus misiones. La segunda es la creación de una nueva estructura de asistencia europea. Esta última opción dependería en particular de la posición americana. También requeriría un acuerdo sobre las respectivas responsabilidades de los militares extranjeros y del ejército libanés.

Roma, indispensable en lugar de adversario de París

Contrariamente a la imagen de un enfrentamiento abierto entre París y Roma, la información del 20 de octubre describe sobre todo la cooperación entre las dos capitales. Simon Abi Ramia confirma su coordinación directa en el archivo de la FPNUL. Las diferencias se refieren más a posibles formas de presencia internacional que a un desacuerdo oficial entre los dos Gobiernos.

Italia tiene una experiencia importante en el sur del Líbano gracias a su participación en la fuerza internacional. También mantiene relaciones militares continuas con Beirut. Esta experiencia le da un lugar especial en las discusiones sobre el futuro mecanismo. Francia, por su parte, mantiene un papel diplomático importante y busca movilizar a los socios europeos en torno a una solución común.

Sin embargo, los dos países deben acordar varias cuestiones concretas. Una nueva misión necesitará un mandato específico. Será necesario determinar si sus militares sólo pueden capacitar y asesorar a las fuerzas libanesas o si se beneficiarán de habilidades adicionales. La cuestión de la financiación y la dotación de personal también siguió abierta.

En esta etapa, los documentos no permiten a Roma atribuir un proyecto definitivamente opuesto al de París. Por lo tanto, presentar las dos capitales comprometidas en una rivalidad frontal sería excesivo.

Washington podría prevenir la prórroga solicitada

El obstáculo más identificado proviene de los Estados Unidos. Una oposición estadounidense al Consejo de Seguridad podría poner en peligro la extensión de la FPNUL. Esta posibilidad empuja a París y Roma a preparar otra fórmula. Explicó por qué los debates europeos ya se centraron en una misión civil y militar separada de los arreglos actuales.

Washington también favorece las negociaciones militares entre el Líbano e Israel. La reunión celebrada en Tampa el 20 de octubre tiene por objeto examinar los arreglos de seguridad y las condiciones para la aplicación del acuerdo marco. Los Estados Unidos desean fortalecer los mecanismos de comunicación entre los dos ejércitos. Sin embargo, este enfoque no aborda todas las preocupaciones del Líbano respecto de la presencia internacional.

El Líbano sigue pidiendo la cesación de los ataques israelíes y la retirada de los territorios ocupados. La coordinación militar directa por sí sola no garantizaría el logro de estos objetivos. Tampoco sustituiría automáticamente a una fuerza internacional sobre el terreno.

La posición americana pone así a los europeos ante una difícil elección: defender la extensión de una misión que podría ser bloqueada o preparar un esquema menos ambicioso, pero más probable que obtenga un acuerdo diplomático.

Beirut se niega a abandonar el Sur sin presencia internacional

El Gobierno libanés busca mantener una presencia internacional después del fin del mandato de la FPNUL. El Primer Ministro Nawaf Salam abordó esta cuestión con Jean Arnault, representante del Secretario General de las Naciones Unidas. La reunión se centró en posibles arreglos para el período siguiente y la situación de seguridad en el Sur. Ambos funcionarios también destacaron la necesidad de proteger al Líbano de una mayor escalada regional.

El Presidente Joseph Aoun defiende la continuación de los esfuerzos diplomáticos. El orador pide que se cumplan los compromisos relativos a la retirada y el cese de los ataques israelíes. Al mismo tiempo, pidió que se reforzara la presencia de fuerzas de seguridad libanesas en aldeas meridionales no ocupadas por Israel. Esta medida tiene por objeto tranquilizar a los residentes y facilitar su acceso a los servicios administrativos.

El Secretario General de la Liga Árabe, Nabil Fahmy, también defendió el mantenimiento de una fuerza internacional con un marco oficial. Durante su visita a Beirut, reafirmó el apoyo de la Liga a las instituciones libanesas y anunció su intención de visitar el Sur.

Estas posiciones convergen en un punto: Beirut no quiere que la salida de la FPNUL deje al ejército solo frente a todas las responsabilidades que se asumen actualmente en el marco internacional.

El problema principal: una misión sin intervención

La fórmula europea actualmente en estudio tiene un límite claramente establecido por Simon Abi Ramia. La futura misión podría apoyar al ejército libanés, fortalecer sus capacidades y apoyar su despliegue. Sin embargo, no llevaría a cabo operaciones militares sobre el terreno.

Esta restricción cambia profundamente el alcance del dispositivo. Una misión de capacitación podría contribuir al funcionamiento de las fuerzas libanesas. It would not necessarily have the means to directly monitor incidents or intervene in areas exposed to military tensions. Por consiguiente, su eficacia dependerá en gran medida de la capacidad del ejército libanés y de los arreglos concertados con las demás partes.

Francia sigue estudiando las responsabilidades específicas que podrían confiarse a sus militares. Las deliberaciones también se centraron en la continuidad del apoyo internacional después de la partida de la FPNUL. Por consiguiente, el arreglo propuesto todavía no puede presentarse como fuerza de sustitución operacional.

Para el Líbano, la diferencia es considerable. La presencia de asesores y instructores europeos no atendería necesariamente las necesidades de vigilancia y seguridad en las aldeas cercanas a las posiciones israelíes. Podría fortalecer al ejército sin proporcionarle todas las capacidades que ofrece actualmente la misión internacional.

El caso sigue suspendido en tres decisiones: la posición estadounidense sobre la prórroga de la FPNUL, el acuerdo europeo sobre una misión de sustitución y las garantías obtenidas por Beirut en relación con su mandato.El 20 de octubre de 2026, París y Roma trabajaron juntos, pero no se acordó ninguna fórmula final.Por consiguiente, la principal incertidumbre no es cuál de los dos países dirigirá el mecanismo futuro. Se refiere a las misiones que los europeos realmente aceptarán emprender en el sur del Líbano.

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