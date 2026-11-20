Publicado en 2000, la película libanesa de Tony Abu Elias regresa en una pantalla grande el 19 de noviembre con una versión 4K, una banda sonora remezclada y edición digital. A través de dos periodistas ficticios, realizó los arrestos de 1943 en Rachaya y los días siguientes. Mirna Khayyat, que desempeña el papel de Nadia, presentó esta recuperación como una actualización técnica preocupada por preservar colores y lugares.

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La película libanesa de Tony Abu Elias, publicada en 2000, volvió al teatro el 19 de noviembre, acercándose al Día de la Independencia. La versión 4KAl Fajrcombina una banda sonora remezclada y retoques en ciertas escenas. Sin embargo, el registro de 1943 aún pasa por dos periodistas ficticios.

Volver a la habitación dAl Fajrno marca la liberación de una nueva película sobre la independencia libanesa. Bajo títuloEl Amanecer: Renacerel director Tony Abu Elias publicó una película de 2000 escrita por Antoine Ghandour y producida por Mohammad Yassine. Los cines libaneses se han incluido en su programación desde el jueves 19 de noviembre. Timecodes Communications presentó la nueva versión en las habitaciones de la red VOX, en presencia de miembros del equipo y ministro de información Paul Morcos.

Al Fajr vuelve en 4K sin nuevos disparos anunciados

Se documentan tres cambios: la presentación 4K, una nueva mezcla de banda sonora y la mejora de ciertas escenas utilizando herramientas de inteligencia artificial. 4K se refiere aquí al formato de la versión propuesta en la habitación. No especifica la naturaleza del medio original ni los elementos utilizados para preparar la nueva copia. El equipo no detalló públicamente el tratamiento aplicado a los diferentes planes. Por lo tanto, no hay pruebas de que haya recreado imágenes o reemplazado a los intérpretes.

Mirna Khayyat, que desempeña el papel de Nadia, explicó el 8 de noviembre que quería preservar los colores, los lugares y la emoción de las escenas. También indicó que el equipo no había intentado borrar todas las imperfecciones. Estos detalles dan una indicación del sesgo de esta recuperación: modernizar su presentación para los teatros, sin redirigir a Tony Abu Elias. La nueva mezcla se anuncia por separado de las intervenciones en la imagen. No conduce a la conclusión de que los diálogos han sido regrabados.

Dos periodistas ficticios y un arresto histórico

Nadia escribe contra el mandato francés. Rami, interpretado por Walid Alayli, debe esconderse y reunirse en un pueblo. El escenario comienza desde su reunión para vigilar los efectos de la crisis política fuera de las instituciones de Beirut. La prensa sirve como guía: lo que los personajes escriben o buscan publicar los expone a las autoridades y los coloca delante de los notables del pueblo. Su historia no es un testimonio de dos periodistas que han experimentado estos eventos.

Los arrestos de noviembre de 1943 tuvieron lugar. The authorities of the French mandate detained at the Rashaya citadel President Bechara al-Khoury, the head of the government Riad al-Solh and other Lebanese officials. Su liberación el 22 de noviembre se convirtió en la fecha conmemorativa del Líbano. En la película, este episodio real da su tiempo a una trama inventada. También explicó el lugar de Rachaya en la narrativa, sin que las escenas se utilicen como imágenes de archivo de 1943.

Una primavera en árabe para el fin de semana de la independencia

El regreso al salón tiene lugar tres días antes del 83 aniversario de la Independencia. La película está programada en árabe, en particular en el Centro Municipal de Beirut y en otros teatros que la enumeran bajo su título inglés. Los registros de los operadores no dan la misma duración o clasificación en todas partes. Siguen siendo el mejor punto de partida para comprobar la hora y las condiciones de acceso a una proyección, que dependen del cine elegido.

Ciudadela de Rachaya, fotografía del 6 de mayo de 2019; Esta imagen no es una imagen de la película. Foto:Hardscarf / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Redimensionada foto entera, Libnanews aderezo bajo la misma licencia.

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