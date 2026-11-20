Joseph Aoun estima que las pérdidas agrícolas relacionadas con la guerra, especialmente en las zonas fronterizas, son de 620 millones de dólares. La Presidencia no publica el método de cálculo. La cifra no constituye un presupuesto de indemnización: los programas existentes financian la reparación y el acceso a los mercados por separado.

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Joseph Aoun estima que las pérdidas sufridas por la agricultura libanesa como resultado de la guerra, en particular en las zonas fronterizas, ascienden a unos 620 millones de dólares. El Presidente presentó esta suma en Baabda el 19 de noviembre ante los Ministros de Agricultura de Jordania, el Iraq y Siria y representantes de la FAO. Esta es una estimación, no un fondo de compensación.

El comunicado de la Presidencia no especifica el período elegido, las posiciones combinadas o la parte de las pérdidas en cada región. No es posible determinar qué fracción de la cantidad corresponde a cultivos perdidos, tierras que se han convertido en inaccesibles o equipos destruidos. Sin embargo, estas situaciones no requieren los mismos gastos. Una campaña perdida priva la explotación de los ingresos; Un sistema de riego dañado también impide la producción en campañas posteriores.

Existe un hito más detallado para junio. En una evaluación publicada el 17 de junio, el Ministerio de Agricultura estimó por separado pérdidas de producción en 530,5 millones de dólares y daños directos en 41,2 millones de dólares. Estos dos puestos arrojan luz sobre la diferencia entre la pérdida de beneficios y el valor de los activos afectados. En ausencia de un método comparable publicado en noviembre, el balance de junio no se puede restar de la cifra citada en Baabda para calcular pérdidas adicionales.

En el Sur, recuperar el acceso a la tierra antes de revivir los cultivos

La FAO describió los daños causados a la tierra, las instalaciones de riego y otros equipos agrícolas en el otoño tras una misión en la región de Nabatiyah. She also reported that about half of the agricultural land in the southern governorates and Nabatiyah was inaccessible. Esta cifra describe la falta de acceso en dos gobernaciones, no la proporción de parcelas destruidas en todo el país. No forma parte de un cálculo verificable de los 620 millones anunciados por el Presidente.

La reincorporación del acceso no aborda únicamente la cuestión de los ingresos. Un paquete puede ser accesible de nuevo, pero su cosecha ya perdida. Los operadores también pueden necesitar reparar instalaciones, comprar entradas o encontrar un outlet. El Presidente vinculó esta reactivación al mantenimiento de las familias en sus tierras. La evaluación conjunta del Ministerio de Agricultura, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos del 11 de noviembre muestra por qué la cuestión va más allá de la producción: señala que las pérdidas de ingresos rurales y la falta de acceso a la tierra debilitan la capacidad de esos hogares para alimentarse.

Un préstamo existente, distinto de la compensación de guerra

El Consejo de Desarrollo y Reconstrucción identifica varios instrumentos ya existentes. El programa de procesamiento de alimentos, financiado con un préstamo de 200 millones de dólares aprobado por el Banco Mundial en 2023, incluye la rehabilitación de sistemas de riego y carreteras agrícolas. También tiene por objeto mejorar los servicios y el acceso al mercado de las explotaciones agrícolas y las pequeñas empresas del sector. Su propósito es más amplio que la indemnización por las únicas pérdidas mencionadas en Baabda.

En octubre, el Ministerio, el Consejo de Desarrollo y Reconstrucción y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo pusieron en marcha un plan de subsidios por valor de 20 millones de dólares en el marco de este programa. En particular, apoya las inversiones en agua y la rehabilitación de determinados equipos. Los 20 millones son parte del programa, no lo añaden. Estas sumas describen los instrumentos de financiación, no los pagos individuales ya efectuados o la parte correspondiente de los 620 millones efectivamente abarcados.

El comercio regional puede ayudar a vender producción

La reunión de Baabda también se centró en el acuerdo agrícola firmado en 2023 por el Líbano, Siria, Jordania e Iraq. El Ministro del Líbano Nizar Hani dijo que los cuatro países estaban tratando de poner en práctica este acuerdo. Los temas citados van desde el control fronterizo hasta la investigación y la inversión agrícolas. En particular, Joseph Aoun pidió a la FAO apoyo técnico para probar el intercambio electrónico de certificados fitosanitarios. El comunicado de prensa no anuncia que estos certificados ya se intercambian entre los cuatro países ni un calendario para la puesta en marcha.

Para un productor que ha recuperado el acceso a su tierra y puede vender, formalidades más predecibles pueden hacer un outlet regional más confiable. Para aquellos cuyo riego está fuera de uso, esta simplificación no financia la re-cultivación. Los dos dos expedientes progresan según diferentes horarios: por un lado, el trabajo y la ayuda a las granjas, y por otro, la ejecución de un acuerdo comercial. La estrategia agrícola nacional de 2026 a 2035 prevé la rehabilitación de los medios de producción, pero en esta reunión no se anunció ninguna nueva asignación cuantitativa en respuesta a la estimación del 19 de noviembre.

Fotografía del archivo: tierras de cultivo y manada cerca de Ammiq, Bekaa, 15 de septiembre de 2021. Ilustración del sector; no muestra las parcelas afectadas ni ningún daño de guerra. Foto:Diana Salloum / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Foto de tamaño sin recortar, Libnanews dressing; adaptación bajo CC BY-SA 4.0.

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