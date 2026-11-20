El buque de carga Miro G falló en la noche del jueves 19 al viernes 20 de noviembre en la costa de Lit-et-Mixe, en las tierras. Diecinueve marineros fueron evacuados por helicóptero y tres permanecieron a bordo, según los resultados reportados por la prefectura de Landes el viernes por la mañana. Las autoridades están estudiando el remolque; no han anunciado ningún reagua o contaminación.
La carga había comunicado dificultades desde el jueves
El centro de vigilancia y rescate de Étel había estado siguiendo el barco desde el jueves por la noche. Según la Prefectura Marítima del Atlántico, la tripulación había reportado dificultades maniobrables mientras el viento y el oleaje lo empujaban hacia la costa. El buque de carga mojó unos tres kilómetros de Lit-et-Mixe. Los anclajes no sostenían el buque, que se dirigía a la orilla bajo ráfagas de hasta 48 nudos, casi 89 km/h.
Después de la puesta en tierra, el maestro solicitó la evacuación de sus marineros. Se movilizó un helicóptero de rescate de la Fuerza Aérea y el Espacio. The heli-reuillées were taken to an emergency reception centre in Saint-Julien-en-Born, a neighbouring commune, according to the prefecture of the Landes cited by several media. Las tres personas que siguen a bordo participan en la seguridad del buque y proporcionan enlace con el rescate.
Restos de remolque en estudio
El prefecto marítimo provocó el nivel 3 del ORSEC en el mar y activó el plan Biscaye, que organiza la cooperación franco-español durante un rescate o accidente marítimo. Turín español Sar Gavia dejó Bilbao el jueves por la noche para unirse a la zona. Su movilización no significa que la carga ya haya sido remolcada.
Un experto debe evaluar las posibilidades de limpieza y el riesgo ambiental, dependiendo de la situación en la prefectura de las tierras retransmitidas por la mañana. The authorities did not report any known pollution at this stage. El acceso a la playa en Ciudad del Cabo estaba prohibido por decreto municipal, según la misma evaluación. Este cierre se refiere al sector de intervención, no a toda la costa terrestre.
Archivo: Frente al Cabo del Homy, en Lit-et-Mixe, en 2017.Brina Blum / Unsplash vía Wikimedia Commons,CC0 1.0Redimensionada foto entera, Libnanews dressing. La imagen no muestra el cargamento ni el rescate.
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