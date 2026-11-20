Un estudio de Boston evaluó AMIE, el sistema experimental de Google, antes de consultas reales. Los resultados publicados en octubre se refieren a un camino bajo supervisión médica. Muestran la utilidad percibida en la preparación de algunos nombramientos, pero no demuestran una mejor salud o costos reducidos. El detalle del personal, los criterios de seguridad y la clasificación de las hipótesis de diagnóstico evita varias interpretaciones engañosas. El dispositivo no reemplaza una consulta y queda por evaluar en ensayos comparativos más amplios.

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AMIE, el sistema experimental de Google, habló con pacientes reales antes de su cita médica en Boston. El estudio publicado el 8 de octubre de 2026 muestra que dicho intercambio puede integrarse en una consulta supervisada. No demuestra una mejor salud del paciente o la posibilidad de reemplazar al médico.

El cambio se debe al campo de evaluación. Los investigadores de Google y Beth Israel Deaconess Medical Center dejaron las únicas consultas simuladas. Su estudio prospectivo se realizó entre abril y noviembre de 2025 en una estructura de atención primaria. Incluye a 114 personas. Entre ellos, 98 completaron tanto el intercambio con inteligencia artificial como su consulta.

Estos resultados, publicados en octubre, no constituyen un nuevo descubrimiento en noviembre. Nos permiten examinar una pregunta específica: ¿qué vale una conversación médica automatizada cuando precede a la atención real?

AMIE prepara una cita, sin reemplazarla

Los participantes ya habían reservado una consulta para un problema único. El triaje de la clínica había descartado situaciones que requerían atención de emergencia. Luego cambiaron por escrito con AMIE, desde casa, hasta cinco días antes de su cita. El dispositivo recogió síntomas e historia, y luego presentó suposiciones para discutir con el cuidador.

Se puede enviar un resumen y una transcripción al profesional de consultoría. El experimento no fue dejar que un catbot decida sobre un tratamiento solo. Añadió una etapa preparatoria a un viaje médico continuado.

El protocolo seleccionó a adultos de habla inglesa, que ya habían sido seguidos en la instalación y podían utilizar su dispositivo digital. Se excluyeron los embarazos conocidos y las razones psiquiátricas. Estos criterios limitan el alcance de los resultados: no permiten concluir para todos los pacientes o situaciones clínicas.

Sin parada de seguridad, pero sin error cero

Un médico monitoreó cada conversación en tiempo real. Podría interrumpir el intercambio en caso de riesgo, angustia significativa o solicitud del participante. No era necesario juzgar estos criterios. Sin embargo, los supervisores señalaron alucinación, es decir, información no demostrada, y proporcionaron aclaraciones clínicas en cinco intercambios.

Por lo tanto, la ausencia de interrupción no significa que no haya error ni supervisión inútil. Describe el funcionamiento de un dispositivo enmarcado, con un profesional disponible para intervenir. La eliminación de este profesional cambiaría las condiciones en que se obtuvo el resultado.

La institución también informa de un caso considerado algo perjudicial por un cuidador. Temía que la mención de un linfoma entre las hipótesis pudiera haber causado ansiedad. El episodio recuerda que una lista médicamente posible puede tener efectos sobre la persona que la recibe.

Los porcentajes requieren sus denominadores

Los profesionales respondieron al cuestionario después de 60 de las 98 consultas. They had consulted the AMIE report prior to the appointment in 44 cases. De estos 44 retornos, 33 reportaron asistencia en preparación, o 75%. En 25 casos, consideraron que el intercambio había podido cambiar su enfoque.

Estas respuestas miden la utilidad percibida. No prueban que tres cuartas partes de todos los pacientes recibieron mejor cuidado. Tampoco cuantifican una reducción sistemática del tiempo o del costo.

Otro resultado requiere la misma precisión. En el análisis exploratorio presentado por los investigadores, el diagnóstico finalmente elegido fue uno de los primeros siete supuestos de AMIE en el 90% de los casos. Se situó primero en el 56% de los casos, y entre los tres primeros en 75%. Presentar el primer dígito como una única tasa correcta de diagnóstico sería engañoso.

Una comparación todavía lejos de una prueba de eficiencia

Los evaluadores valoraron las propuestas de diagnóstico y los planes de gestión de manera anónima. Los médicos lograron mejores resultados sobre la práctica y la eficacia en función de los costos de los planes. AMIE no tenía ni un registro médico completo ni un examen físico. Estas diferencias en el contexto son importantes en la interpretación.

El estudio sigue siendo monocéntrico y no tiene grupo de control. No compara dos rutas aleatorias, con y sin la herramienta. Por lo tanto, no disipa su efecto sobre complicaciones, errores de diagnóstico o carga de trabajo. La alta satisfacción y la conversación fluida por sí sola no son mejoras clínicas.

Alphabet financió el trabajo, en el que participan sus investigadores. Este enlace se indica y debe acompañar la lectura de los resultados. Hace que su reproducción sea particularmente importante por otros equipos, en diferentes poblaciones y organizaciones.

Los próximos pasos siguen siendo ensayos comparativos más amplios. Tendrán que medir los resultados, costos, confidencialidad y el nivel de seguimiento requerido. La transposición a consultas francófonas o de habla árabe, en particular en el Líbano, no está establecida por este estudio realizado en inglés.

Fotografía: Ajay Suresh, BIDMC, 6 de noviembre de 2025, CC BY 4.0. Archivo, reducción proporcional y aderezo Libnanews.

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