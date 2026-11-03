Alquiler de acceso: Habib quiere estudiar financiación

Antoine Habib apoya la tenacidad y propone estudiar financiamiento con el estado, desarrolladores y socios financieros. Sin embargo, el Banco de Hábitat no anuncia ningún programa abierto ni un sobre asignado. Parte de los pagos mensuales podría entrar en el precio de la vivienda, según un contrato todavía por definir. Esto conduce a debates recientes sobre una estrategia nacional de vivienda. En Saida, los intercambios en torno a terrenos móviles también muestran la importancia de los créditos disponibles para pasar de propuestas a viviendas accesibles.

8

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El tenancy cuenta con el apoyo del Presidente y Director General del Banco de Hábitat, Antoine Habib. En una entrevista en Al-Markazia emitida el 2 de noviembre de 2026, propone estudiar su financiación con actores públicos y privados. La fórmula permitiría que parte de los pagos mensuales se gastaran en vivienda. Queda por definir su marco jurídico, recursos y condiciones.

Antoine Habib dirige a jóvenes y familias de bajos y medianos ingresos. Presenta esta fórmula como una forma adicional de propiedad. El Banco de Hábitat está dispuesto a examinar los mecanismos necesarios para contribuir a los proyectos, sin anunciar un sobre ya asignado.

El anuncio es sobre esta disponibilidad para trabajar en edición. No abre una ventana de aplicación y no presenta una lista de viviendas. En las propuestas detalladas del jefe no se incluye ningún calendario de lanzamiento, calendario de pago mensual o número de beneficiarios.

El contrato de arrendamiento se basa en un contrato que se construirá

El principio descrito por Antoine Habib distingue la ocupación de la vivienda de su adquisición progresiva. El hogar residía en la propiedad y realizaría pagos mensuales. Parte de estos pagos entraría en el precio de compra, con sujeción a las condiciones del contrato.

Por lo tanto, la parte dedicada a la adquisición es un punto central. El esquema no significa que todos los alquileres pagados hasta ahora se conviertan automáticamente en capital. Se presupone un acuerdo específico, que establece las cantidades consideradas y las condiciones para la transferencia de propiedad.

This mechanism is of particular interest to households which do not immediately have an input to buy. Pero su accesibilidad dependerá del importe total solicitado y de la duración prevista. Estos parámetros nos permitirán saber qué familias podrán realmente llevar los pagos mensuales.

Antoine Habib pide un marco jurídico, reglamentario y financiero amplio. Debe definir los derechos del ocupante, promotor y financiero. También debe especificar el cálculo de los pagos y garantías de cada parte.

La protección de las sumas ya pagadas es una cuestión concreta de esta asamblea. El contrato debe permitir que el hogar entienda lo que adquiere y cuándo. Quedan por aclarar los detalles de la partida, la interrupción de los pagos o la demora en la entrega. No hay arreglos detallados sobre estas situaciones acompañan el anuncio.

Asociar el banco, estado y promotores

El líder prevé la cooperación con el Estado libanés, los promotores inmobiliarios y las instituciones financieras. También mencionó los fondos árabes e internacionales como posibles asociados. Su participación es un canal de financiación, no un compromiso ya obtenido.

El Banco de Hábitat podría aportar su experiencia en la gestión de los préstamos. Los demás socios deberían contribuir, dependiendo de la configuración elegida, a la tierra, la infraestructura o la construcción. Por lo tanto, el proyecto requiere más que una simple distribución de los pagos entre un vendedor y un comprador.

Entre las posibles solicitudes, Antoine Habib cita unidades residenciales para personal militar y de seguridad. También se refirió a programas para jóvenes y familias. Estas categorías aparecen como audiencias previstas, sin constituir criterios de admisión ya acordados.

La selección es en sí misma parte de las condiciones que impone. Pide reglas transparentes y prioridad para las familias más necesitadas de vivienda. Sin embargo, no especifica ningún umbral de ingresos o procedimiento para presentar solicitudes.

El debate público todavía precede a las decisiones

Esta posición sigue una sesión celebrada el 27 de octubre en el Consejo Económico, Social y Ambiental. Su presidente, Charles Arbid, y el gerente general de la Institución Pública de Hábitat, Rony Lahoud, habían organizado los intercambios. Hanine Sayyed y el diputado Georges Okais participaron.

Rony Lahoud presentó una hoja de ruta para una estrategia nacional de vivienda. Una de las diversas posibilidades es el plan de acceso al alquiler, con especial atención a los hogares que no pueden aportar una contribución inicial. También mencionó incentivos fiscales para propietarios y promotores.

Hanine Sayyed indicó que el proyecto de estrategia seguía evolucionando a medida que avanzaban las consultas. Posteriormente se presentará al Consejo de Ministros. Charles Arbid defendió una política de cinco o diez años capaz de sobrevivir cambios de gobierno.

Por consiguiente, los debates se refieren tanto a un instrumento contractual como a una política pública. El Banco de Hábitat y el Establecimiento Público de Hábitat funcionan como dos instituciones separadas. El apoyo expresado por Antoine Habib no vale la pena adoptar la hoja de ruta presentada por Rony Lahoud.

En Saida, la cuestión de la tierra cumple con la del presupuesto

Una respuesta municipal ilustra las dificultades prácticas. En un informe publicado el 30 de octubre, Saida presentó la participación de su asesor Youssef Tohmé en la reunión. Representaba al presidente del consejo municipal, Mustapha Hijazi.

Se refirió al posible uso de bienes relacionados con proyectos de reconstrucción tras el terremoto de 1956. La idea sería desarrollar nuevas viviendas. Según la cuenta del asesor, el jefe de la Institución Pública de Hábitat se opuso a la debilidad de los créditos disponibles.

Por consiguiente, el proyecto local sigue siendo una oportunidad para debatir. El municipio defiende la función de los municipios en la identificación de necesidades, beneficiarios y tierras. Este ejemplo distingue la posible disponibilidad de la tierra de la capacidad de financiar su transformación.

El 29 de octubre, Rony Lahoud también presentó al Presidente Joseph Aoun los preparativos para la reanudación de los préstamos de su establecimiento. Enlazó esta perspectiva a la aprobación y promulgación del presupuesto de 2027. Esta preparación se refiere a los créditos de la Institución Pública de Vivienda; no constituye una apertura de la adjudicación de arrendamiento.

Para este último, las siguientes medidas siguen siendo la definición del contrato, la determinación de la financiación y la adopción de criterios de selección. Los hogares esperan principalmente condiciones publicadas: qué vivienda, pagos mensuales, cuánto tiempo y qué garantías hasta la transferencia de bienes.

Cubierta: edificios residenciales en el Líbano, archivos de fotos de François el Bacha / Libnanews. Fecha de tiro no especificada; fotografía publicada en la biblioteca de medios de abril de 2018. Ninguno de estos edificios se identifica como participante en un programa de arrendamiento de adhesión. Todos los derechos reservados; Libnanews reutiliza permitido. Boxeo y aderezo Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews