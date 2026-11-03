Nasser Al-Attiyah anunció en Baja d’Oman en diciembre

Nasser Al-Attiyah participará en la nueva Baja de Omán, del 17 al 19 de diciembre de 2026 en Bidiyah. El piloto de Qatar eligió un Taurus T3 Max en la categoría Challenger. El evento se observará para los calendarios internacionales de 2027. El registro debe cerrarse el 2 de diciembre antes del carnaval de arena de Bidiyah.

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Nasser Al-Attiyah tiene previsto participar en la Baja Internacional de Omán, organizada del 17 al 19 de diciembre de 2026 en torno a Bidiyah. El piloto de Qatar competirá en este nuevo evento con un Taurus T3 Max en la categoría Challenger. Confirmó su presencia en Qatar, a la llegada de la Baja correr el fin de semana anterior, según el comunicado transmitido el 3 de noviembre.

Su participación debe acompañar los principios internacionales de esta competencia. Organizado de acuerdo con las regulaciones de la Federación Internacional del Automóvil y la Federación Internacional de la Motocicleta, el evento será observado con miras a la posible integración en los 2027 calendarios. Se prevé una fecha del 4 al 6 de noviembre de 2027 para una ronda de la Copa Baja del Oriente Medio. Esta perspectiva todavía no es una inscripción definitiva.

A Taurus en categoría Challenger

Al-Attiyah eligió un coche Challenger en lugar de un prototipo Ultimate. El comunicado de prensa informa que quiere apoyar a los organizadores y que estuvo de acuerdo con Hamed Al-Wahaibi en esta elección de categoría. Qatari ya había ganado la Baja Internacional de Dubai en 2024 con un vehículo similar, acompañado por el navegante español Pablo Moreno.

El nuevo encuentro está separado del Rally Internacional de Omán, donde Al-Attiyah tiene nueve victorias según el archivo de prensa. La Baja tomará prestadas las dunas de Sharqiya y las zonas arenosas adyacentes a Rub al-Khali.

Tres días al final del Carnaval de Bidiyah

The Oman Automobile Association organizes the event with the Ministry of Culture, Sports and Youth and the North Sharqiya Governorate. Shell Omán es uno de sus partidarios. La carrera coincidirá con los últimos tres días del Carnaval de Bidiyah Sand, anunciado del 19 de noviembre al 19 de diciembre.

El plazo de inscripción vence el miércoles 2 de diciembre de 2026. El comunicado de prensa todavía no especifica el conjunto completo o detalles de los pasos.

Tapa: foto proporcionada con el comunicado de prensa Nasser Al-Attiyah del 3 de noviembre de 2026, fotógrafo no especificado. Nasser Racing vehiculo fotografiado en carreras; ubicación y fecha de tiro no especificado. Ilustración, no una fotografía de la próxima Baja d’Oman. Libnanews.

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