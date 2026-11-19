Antrópico establece el precio de su introducción en 83 dólares y aumenta su oferta a 980 millones de acciones. La suma bruta asciende a 81.330 millones de dólares, parte de los cuales corresponde a los accionistas que transfieren. El listado en Nasdaq está programado para el 19 de noviembre, antes de cerrar el día siguiente, sujeto a condiciones.

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Antrópico establece su IPO en $83 por acción. El creador de Claude anunció este premio el 18 de noviembre de 2026, sobre la gama inicial de $70-78. La oferta ahora cubre 980 millones de valores, o 81.34 billones de dólares en cifras brutas. El intercambio Nasdaq está programado para comenzar el 19 de noviembre, bajo el símbolo ANT.

Antrópico fija su IPO sobre el tenedor

El precio retenido es de 6,4% por encima de la gama presentada a los inversores. El número de valores propuestos también está aumentando de 825 millones a 980 millones, lo que representa un aumento del 18,8%. Estos dos cambios traen el suministro bruto de 64.350 millones de dólares en el escenario máximo anterior a 81.330 millones de dólares. La diferencia es de $16,99 billones.

El precio de introducción no es un precio de apertura. Determina la cantidad pagada en la inversión inicial. Las primeras transacciones en el mercado secundario serán posibles a un nivel diferente. En esta etapa, la empresa anuncia un calendario de calificación, no el resultado de una primera sesión.

Casi 79.38 mil millones de dólares en cifras brutas para la empresa

La distribución de la oferta distingue 956,351,354 acciones vendidas por Antrópico y 23,648,646 vendidas por los accionistas existentes. A los $83, estos dos bloques representan aproximadamente $79.38 mil millones y $1.96 mil millones, respectivamente. Cantidades antes de comisiones y honorarios. La empresa no recogerá el producto de transferencias de accionistas.

Los bancos también tienen una opción de 30 días para 147 millones de acciones adicionales. Al mismo precio, su año fiscal completo añadiría 12.200 millones de dólares al suministro público. Luego alcanzaría 93.541 millones de dólares en cifras brutas. Este es un escenario condicional, no hay fondos adicionales ya adquiridos.

El depósito reglamentario del 18 de noviembre registró 178,25 millones de valores adicionales, de los cuales 23,25 millones estaban vinculados al aumento de la opción bancaria. Estas cifras describen la extensión del archivo anterior, no una segunda oferta para añadir a los 980 millones de valores anunciados.

Colocación privada separada y gastos elevados

El prospecto preliminar del 17 de noviembre prevé una inversión privada de 26 mil millones de dólares a siete asociados industriales, incluidos Google y Nvidia. Debe intervenir después de la oferta pública, sujeto a condiciones. No está entre los 81.34 billones prometidos para ello.

Las cuentas provisionales no examinadas informan de las necesidades financieras. En los primeros nueve meses de 2026, Antrópico declaró una facturación de $33.242 mil millones, en comparación con $2.545 mil millones al año anterior. La informática y la infraestructura de computadoras representan 18.808 millones de gastos. La pérdida de funcionamiento disminuyó de 5.224 millones a 1.260 millones. Esta mejora operativa no significa que la empresa tenga un beneficio neto.

La cantidad de la oferta tampoco mide el valor total de Antrópico. La capitalización requiere el total de valores retenidos; una valoración totalmente diluida agrega instrumentos que pueden crear acciones. Estos perímetros no son intercambiables.

Antrópico planea cerrar la oferta el 20 de noviembre, sujeto a condiciones normales. El inicio anunciado del comercio en el mercado global de selección de Nasdaq el día anterior es por lo tanto un paso separado en la liquidación de la transacción.

Fotografía del archivo: Nasdaq MarketSite, Nueva York, 19 de septiembre de 2021. Ajay Suresh / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Toda la foto conservada, composición Libnanews. Esta imagen no representa la introducción de Antrópico.

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