8

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Esencial en cinco minutos

El periódico de medianoche en Beirut, jueves 19 de noviembre de 2026. Misión europea al Líbano, Sur, consulta en Baabda, Banco del Líbano, presupuesto social francés, productos de asentamiento y oficina de sanciones europeas. Fotografías de archivos explícitamente legitimadas, sin imágenes de las operaciones mencionadas. Narración generada por IA : Vivienne, français de France. Créditos : François el Bacha / Libnanews ; Archives Libnanews ; Reichstag, Gravitatas, 16 de octubre de 2026, CC0; Palais du Luxembourg, Dinkum, 29 de agosto de 2010, CC0.

https://libnanews.com/essential-in-5-minutes-19-november-2026-minute/

Vea el vídeo original en YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews