La coalición anuncia daños materiales a Riyadh después de una amenaza de misiles atribuida a los Houthis el jueves 19 de noviembre. Una alerta advirtió a los habitantes antes del amanecer. The assessment remains preliminary: the authorities identify the damage, without specifying the sites affected or providing a human assessment in their statement.

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La coalición liderada por Arabia Saudita anuncia daños materiales a Riad tras una amenaza del misil Houthis el jueves 19 de noviembre de 2026. His spokesman presented a preliminary assessment, while the authorities recorded the damage. Una alerta fue enviada a los habitantes antes del amanecer.

In Riyadh, damage still under assessment

El general Turki al-Maliki, portavoz de la coalición de apoyo del gobierno yemení, afirma que sus fuerzas han abordado una amenaza de misiles contra la capital saudí. Atribuye el disparo a los Houthis. Su declaración, emitida por la agencia oficial saudita a las 0544 hora local, menciona la pérdida de escombros y daños a la propiedad.

El texto no da una cantidad exacta o ubicación del daño. No tiene antecedentes humanos. En este momento, la falta de cifras sobre las víctimas no permite afirmar que no ha habido lesiones. En la declaración tampoco se especifica el modelo del misil o la instalación que puede estar implicada.

Alerta a los habitantes antes del anuncio militar

According to Saudi press reports, Civil Protection sent an alert on the telephones at 0442 hours Riyadh time to report an air threat. Un sonido poderoso fue escuchado unos minutos más tarde. Un segundo mensaje anunció entonces el fin del peligro.

Los testigos también informan de que escucharon una gran explosión en la capital. Estas observaciones documentan el incidente pero no identifican al autor en sí mismos. La asignación a los Houthis sigue siendo la del portavoz militar saudí. El fin de la alerta tampoco constituye una evaluación definitiva del daño.

Un nuevo incidente después de las operaciones en Yemen

El día anterior, la coalición afirmó haber destruido 60 objetivos militares de Huthies en Yemen, incluidas instalaciones relacionadas con misiles y drones. La destrucción anunciada no había sido confirmada independientemente. Este episodio siguió a reclamos de propiedad contra la infraestructura petrolera saudita, cuyas consecuencias materiales también quedaron por establecerse.

El comunicado de prensa publicado este jueves no vincula el incidente de Riyadh a una infraestructura específica de petróleo o aeropuerto. Tampoco permite asimilar ataques anteriores contra la capital. The authorities have yet to specify the extent of the damage identified after this new alert.

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