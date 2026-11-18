Berlín apoya su contribución a la misión europea en el Líbano. En el Sur persisten las amenazas. Baabda examina la electricidad, BDL reduce algún interés. En Francia, el Senado vota el presupuesto social. Se acerca el debate sobre los asentamientos. Bruselas crea una oficina para fortalecer la aplicación de sanciones europeas.

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Jueves 19 de noviembre de 2026, edición de medianoche en Beirut.Alemania apoya su contribución a la futura misión europea en el Líbano, mientras que las tensiones en el Sur permanecen en el centro de la agenda de seguridad. En París, el Senado aprobó el presupuesto de Seguridad Social en primera lectura. La propuesta de productos de asentamiento figura en el programa de la Asamblea Nacional el jueves. Bruselas establece una nueva oficina de sanciones.

Berlín prepara su contribución a la misión europea en el Líbano

El gobierno alemán aprobó el miércoles 18 de noviembre su participación en la EUSM Líbano, la misión europea en apoyo de las instituciones de defensa y seguridad libanesas. Berlín proporciona hasta 15 agentes de policía y aduanas por su componente civil. El Bundeswehr también debe proporcionar un número limitado de personal para la capacitación de la marina libanesa, sin ninguna figura especificada en el comunicado.

Esta decisión nacional no significa que el personal ya esté desplegado. The German Government states that the decision to launch the mission could take place at the early in December. El Consejo de la Unión Europea estableció la EUSM el 12 de octubre, por un período inicial de tres años, con una decisión separada para su puesta en marcha después de la planificación operacional.

La misión combina asesoramiento y capacitación en beneficio de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad interna. No debe considerarse una fuerza de interposición ni un reemplazo de la FPNUL.

South Lebanon: Israeli threats and operation claimed

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, amenazó el miércoles con expandir las áreas ocupadas en Líbano en caso de escalada. Enlazó la retirada israelí del desarme de Hezbolá. Esta es una posición política y militar, no la observación de un nuevo avance territorial.

El ejército israelí también anunció la destrucción de una estructura subterránea que atribuye a Hezbollah en la zona de Har Dov. Afirma que la Brigada 810 y la unidad Yahalom intervinieron en las 24 horas anteriores a su declaración del 18 de noviembre. La afiliación y utilización de la instalación no se corroboran independientemente en los elementos disponibles. No hay un informe humano verificado acompañando este anuncio.

In Baabda, Qatar and electricity in the programme

Joseph Aoun y Nawaf Salam se reunieron el miércoles por la mañana en Baabda. According to the Presidency report, the Prime Minister presented the results of his visit to Qatar and the progress made on the electric issue. Los intercambios también se centraron en la necesidad de proteger al Líbano de las polarizaciones regionales e internacionales.

El comunicado de prensa no contiene ningún contrato firmado, volumen adicional de electricidad entregado o fecha de puesta en marcha. Así pues, la reunión constituye una etapa de consulta, sin permitir que se evalúe la oferta de hogares y empresas.

Banco del Líbano: disminución de los tipos de interés, no del principal

El Banco de la Circular Provisional del Líbano 782, de fecha 13 de noviembre, prevé un descuento del 95% sobre los intereses de determinadas inversiones bancarias en divisas con el banco central al 1o de enero de 2027. Entre ellos figuran depósitos a plazo y certificados de depósito en moneda extranjera de los bancos que operan en el Líbano.

La regla 2026 ya prevé una reducción del 90%. La porción residual del interés de referencia aumenta de 10 % a 5 %. Los pagos permanecen registrados en cuentas no recientes. Esta disposición se refiere a la remuneración de las inversiones de los bancos con BDL: no anuncia un nuevo descuento del 95% en los principales depósitos de individuos.

Francia: El Senado adopta PLFSS, el procedimiento continúa

El miércoles, el Senado francés aprobó el proyecto de ley de financiamiento de la Seguridad Social para 2027. La votación pública número 118 registró 201 votos a favor, 124 en contra y 15 abstenciones, o 325 votos emitidos.

Este voto se refiere a la primera lectura en el Senado. No constituye la aprobación definitiva del presupuesto ni su entrada en vigor. El texto fue considerado rechazado en la Asamblea Nacional el 23 de octubre antes de ser enviado al Senado. Las disposiciones votadas siguen sujetas al procedimiento parlamentario.

Productos de las colonias: un debate inscrito en la Asamblea este jueves

El 19 de noviembre figura en el programa de la Asamblea Nacional un proyecto de ley para prohibir la importación y comercialización de productos de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados. El texto fue aprobado en comité el 9 de noviembre. Su inclusión en el programa no prejuzga los resultados del debate ni la adopción final.

Esta iniciativa francesa debe distinguirse de las normas europeas existentes: la indicación del origen de los productos y su exclusión de las preferencias aduaneras no constituyen en sí mismas una prohibición general de la venta en toda la Unión Europea.

Bruselas establece una Oficina Europea de Sanciones

El 18 de noviembre la Comisión Europea anunció la creación de una oficina para fortalecer la aplicación de las sanciones de la Unión. Su aplicación está prevista para el 16 de enero de 2027. El diplomático sueco Lars Danielsson debe asumir su puesto como enviado europeo de sanciones el 6 de febrero.

El anuncio se refiere a la organización y aplicación del esquema europeo. No debe presentarse como una nueva lista de personas o empresas sancionadas.

Cover: Lebanese Parliament in Beirut, an archive photograph whose date of shooting is not established. Imagen institucional, no escena fotografiada el 19 de noviembre. © François el Bacha / Libnanews.

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