El fallo de Apple del 17 de noviembre de 2026 interrumpió las cuentas de iCloud, App Store y varias herramientas profesionales. El grupo invocó una actualización interna. El App Store se declara restaurado después de tres horas y quince minutos, pero la conexión iCloud sigue afectada en la última declaración oficial. En Filadelfia, se impidió a una tienda procesar compras. También se denuncian interrupciones en otras tiendas y oficinas, sin ningún registro general confirmado de ventas o usuarios afectados.

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Una actualización interna causó un accidente de Apple el martes 17 de noviembre de 2026, interrumpiendo la App Store, conectando con cuentas de iCloud y varias herramientas de empresa. También se reportaron dificultades de venta en sus tiendas. La recuperación está progresando: se informa que se restablece la App Store, pero varios servicios permanecieron en el último estado oficial consultado.

Apple atribuyó las interrupciones a una actualización interna. En una declaración emitida durante el día, el grupo indicó que muchos de sus sistemas estaban funcionando de nuevo. Precisó que era necesario seguir trabajando para poner a otros en línea. Por lo tanto, esta comunicación no es un anuncio de recuperación general.

Fallo de Apple: App Store restaurado después de tres horas

La declaración oficial de Apple establece el comienzo del incidente de App Store a las 8:45 horas, hora del Pacífico americano. Esto corresponde a 1645 UTC, 1745 en París y 1845 en Beirut. El regreso a la normalidad se registra a las 12.00 horas en la misma zona, a las 8.00 horas, en la UTC, a las 9.00 horas en París y a las 10.00 horas en Beirut.

La interrupción documentada duró tres horas y quince minutos. Apple afirma que algunos usuarios han sido afectados. El mismo incidente se refiere al programa de compra de volumen, que puede haber impedido a los usuarios hacer compras. Sin embargo, la referencia a un servicio restaurado no conduce a la conclusión de que todas las herramientas asociadas con la cuenta de Apple están trabajando de nuevo.

La conexión iCloud sigue siendo un punto de bloqueo

En los datos oficiales actualizados a las 8.15 horas de la UTC, el tema sobre cuentas y conexión iCloud sigue siendo un incidente en curso. Su fecha de inicio es 1645 UTC. Apple afirma que el servicio puede ser lento o no disponible y clasifica el incidente como afectan a todos los usuarios, sin publicar ningún número de conexiones realmente interrumpidas.

Las aplicaciones web de iCloud también siguen siendo reportadas como perturbadas para algunos usuarios. El correo iCloud, por otro lado, aparece por separado con un incidente resuelto. Estos estatutos separados explican por qué el regreso de una función no significa necesariamente el de todo el entorno iCloud.

Los usuarios reportaron desconexiones inesperadas en iPhone y Mac, luego comprobar las fallas durante sus intentos de reconectarse. Otros encontraron dificultades para cargar la App Store o descargar aplicaciones. Estos testimonios describen los efectos visibles de la interrupción; No miden el número total de personas afectadas.

Compras bloqueadas en una tienda de Filadelfia

El desglose no se limita a los servicios a los que se accede desde un teléfono. En Filadelfia, aproximadamente a las 12:30 p.m. hora local, un cliente llegó a la tienda Apple en la intersección de la calle 18 y la calle Walnut. Un empleado le explicó que las compras no podían ser procesadas debido a una interrupción de la computadora.

El pago independiente de la aplicación Apple Store tampoco estaba disponible, según un reporte de TV local. Otro empleado describió un problema con el sistema. Este caso establece una dificultad concreta en esta tienda, pero no es suficiente para decir que todas las tiendas de Apple han dejado de vender durante el mismo período.

Las interrupciones en otras tiendas y en las oficinas del grupo también fueron reportadas por la prensa especializada. Su alcance exacto sigue siendo menos documentado que los servicios públicos de Apple. No se facilitó ningún registro detallado del número de tiendas, oficinas, ventas o nombramientos afectados en los artículos consultados.

Los instrumentos profesionales y escolares pertinentes

El gráfico oficial mantiene un incidente común con Apple Business, Apple School Manager y Schoolwork. Su comienzo se registra a las 18.40 horas en la UTC, a las 7.40 horas en París y a las 8.40 horas en Beirut. Apple reporta retrasos o falta de disponibilidad para parte de los usuarios, sin indicar ningún tiempo más de resolución en esta declaración.

Otra función todavía afectada: comprar AppleCare directamente desde un dispositivo. Su interrupción comenzó a las 4:15 p.m. UTC, 30 minutos antes de la App Store. Apple lo presenta como una falta de disponibilidad de la compra, no como un desglose de todas las garantías o servicios de soporte.

La distinción sigue siendo esencial a medida que los sistemas regresan en línea. Apple identificó una actualización interna que causó las interrupciones, pero todavía no ha proporcionado un informe técnico completo en los temas examinados. La restauración de la conexión iCloud y las herramientas profesionales y escolares quedaron por confirmar en el último punto oficial disponible.

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