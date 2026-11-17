Una investigación atribuida al ejército israelí el traslado de 3,5 millones de fotos a Amazon. Debe distinguirse el almacenamiento, el análisis y el uso operacional.

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La transferencia de millones de fotografías a la infraestructura privada plantea una pregunta que va más allá del almacenamiento de ordenadores: ¿para qué fines se pueden explotar estas imágenes? Una investigación de Guardianes publicada el 16 de noviembre afirmó que el ejército israelí había transferido 3,5 millones de fotos de palestinos a servicios de Amazon, como parte de un proyecto que utilizaba reconocimiento facial. Los elementos reportados describen una capacidad de procesamiento masiva, sin establecer el uso operacional de cada imagen.

Un traslado atribuido a una unidad militar

La investigación se basa en documentos internos y entrevistas con fuentes militares. Atribuye el traslado a una unidad conocida como Rolling Stone, que mantiene información sobre las poblaciones palestinas de Gaza y la Ribera Occidental. Early in 2024, this unit reportedly indicated that it wanted to use Rekognition, Amazon’s image analysis service.

El volumen anunciado se refiere a fotografías, no necesariamente a tantas personas diferentes. Esta distinción es importante: la misma persona puede aparecer en varias imágenes. Por lo tanto, el número de archivos por sí solo no mide el número de personas identificadas o las decisiones adoptadas sobre ellas.

El origen de todas las imágenes también es incierto. La historia distingue entre las bases existentes y las fotografías recogidas en los puestos de control de Gaza. No muestra que los 3.5 millones de archivos vienen de estos cruces.

Tienda, índice y búsqueda son operaciones separadas

La documentación de AWS permite aclarar el funcionamiento general de Rekognition, sin validar los supuestos usos militares. El servicio puede buscar coincidencias entre una cara proporcionada como entrada y una colección. Esto preserva las representaciones matemáticas de las características faciales, llamadas vectores, y no las propias fotografías.

Varias imágenes de la misma persona pueden producir múltiples vectores. La documentación también prevé su consolidación para mejorar la investigación. Así, depositar fotografías en una infraestructura de nube, extraer características y lanzar una comparación son pasos diferentes. Su existencia no prueba automáticamente que un resultado provocó un arresto u otra intervención.

Limitaciones de los hechos denunciados

The investigation also referred to the presence of military personnel in Tel Aviv offices in early 2024. No afecta su relación con este lote de imágenes ni la posible puesta en marcha de su trabajo. Estas reservas prohíben todos los experimentos descritos como realmente desplegados.

AWS invoca la confidencialidad del cliente, niega ver sus datos y describe las visitas como rutina. El ejército se niega a comentar.

Las cuestiones de control siguen abiertas

Por lo tanto, el archivo requiere varios cheques separados: la fuente de los archivos, las condiciones para su procesamiento, las personas autorizadas para consultar los resultados y los procedimientos para corregir una identificación. Estas preguntas no se resuelven por el volumen de imágenes transferidas.

La evidencia publicada destaca los vínculos entre infraestructura comercial y capacidades de vigilancia militar. No son una demostración de todo uso posible de la tecnología. Se trata de esta diferencia entre la capacidad técnica, el proyecto documentado y el uso demostrado de que las responsabilidades deben ser examinadas.

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