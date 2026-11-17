El Programa Mundial de Alimentos está anunciando una reducción de su distribución de comidas calientes en Gaza, que ahora se proporciona cada día por falta de financiación. También se reducen los paquetes de alimentos y la ayuda monetaria. Este anuncio viene después de las advertencias de salud relacionadas con las lluvias, ya procesadas por Libnanews. Pone en primer lugar financiación de socorro y acceso a las familias desplazadas. El artículo distingue las necesidades alimentarias del PMA en Palestina de las necesidades de vivienda de la OIM.

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El martes 17 de noviembre de 2026, el Programa Mundial de Alimentos informó que las comidas calientes sólo se distribuyeron cada día en Gaza por falta de financiación. También se han reducido los paquetes de alimentos y la ayuda monetaria, mientras que las lluvias dañan el refugio y las reservas de las familias desplazadas.

Reducción de la ayuda para la entrada de invierno

En un comunicado conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones, el PMA advierte que el progreso alimentario sigue siendo frágil y depende del socorro. Se estimó que su déficit de financiación para los próximos seis meses era de 436 millones de dólares para ayudar a dos millones de personas en Palestina. Por lo tanto, esta cantidad no se limita a Gaza.

La OIM reclama $173 millones para refugios, más $9 millones para mejorar sitios, incluyendo drenaje. Las agencias también describen restricciones de acceso y demoras para bombas, combustible y equipo de invierno.

Después de la alerta sanitaria, la cuestión de las distribuciones

Libnanews had dealt on 14 NovemberoMS alerta sobre infecciones respiratorias y daños en la lluvia. El anuncio del día trae un elemento distinto: la reducción efectiva de las distribuciones alimentarias. Las necesidades no se limitan a la sustitución de tiendas de campaña; las familias también deben poder mantener alimentos y preparar comidas.

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