Una investigación basada en más de 15 millones de documentos cuestiona los controles del Deutsche Bank. Los clientes en riesgo, Rusia y Jeffrey Epstein están en el centro de las revelaciones. El banco invoca archivos antiguos y siete mil millones de euros invertidos para fortalecer sus procedimientos entre 2019 y 2025 incluidos.

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Una encuesta internacional publicada el 17 de noviembre de 2026, basada en más de 15 millones de archivos internos, pone los controles del Deutsche Bank en el centro del debate. Las revelaciones se refieren al tratamiento de clientes en riesgo, actividades rusas y la relación con Jeffrey Epstein. El banco se opone a estas acusaciones la antigüedad de los archivos y los 7.000 millones de euros invertidos en sus mecanismos de control entre 2019 y 2025.

El archivo « Inside Deutsche Bank » hace una pregunta específica: ¿qué sucede con las alertas cuando un cliente devuelve mucho dinero? El consorcio de encuestas describe situaciones en las que los requisitos comerciales han debilitado la aplicación de normas internas. Esta lectura de los archivos es cuestionada por la institución, que afirma haber cambiado profundamente. Las nuevas revelaciones periodísticas agregan sanciones reglamentarias antiguas y documentadas; Sólo ellos no constituyen nuevas convicciones.

E-mails, auditorías y decisiones internas

El cuerpo ha cubierto las actividades del Banco desde principios de 2010. Two whistleblowers entrusted him to journalists Josy Joseph and Khadija Sharife, then he was shared with more than 200 journalists from more than cincuenta editorials. El trabajo, coordinado por la organización sudafricana Barracuda, ha recibido apoyo técnico del Centro de Datos e Investigaciones de Alemania.

Los archivos incluyen correos electrónicos, investigaciones internas, registros de reuniones y documentos de vigilancia de sanciones. Permiten a los investigadores conciliar las advertencias y las decisiones posteriores. Sin embargo, el consorcio señala que no hay evidencia de violación en estos archivos: muchos clientes citados en los documentos no son objeto de ninguna prueba de actividad ilegal.

Epstein: una relación aceptada a pesar de los riesgos

La investigación vuelve a la entrada en contacto con Jeffrey Epstein en 2013 y el monitoreo de sus operaciones. Deutsche Bank reconoce al consorcio que haber aceptado como cliente constituía un error. She regrets this relationship and has cooperated with the supervisory authorities, the investigative services and the US Congress.

El precedente regulatorio se establece independientemente de la nueva fuga. En su acuerdo de julio de 2020 con el banco, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York detalló las deficiencias del seguimiento de Epstein. En particular, consideró que las condiciones impuestas por un comité de riesgo de reputación no se habían comunicado adecuadamente a los equipos interesados. Así, los movimientos fueron apreciados en relación con los hábitos del cliente en lugar de los riesgos particulares asociados con su perfil.

Este caso ilustra una debilidad concreta: clasificar a un cliente de alto riesgo no protege a la institución si no cambia las preguntas formuladas, las auditorías realizadas o las decisiones operacionales. Puede existir un procedimiento en papel y permanecer ineficaz cuando no llegue a quienes realicen o supervisen transacciones.

Rusia, un mercado que cuestiona los arbitrajes bancarios

Los autores de Inside Deutsche Bank también describen tensiones persistentes en torno a las actividades rusas. Creen que el deseo de mantener relaciones lucrativas ha tenido precedencia en varias ocasiones sobre las preocupaciones de los equipos de cumplimiento. Estas evaluaciones se refieren a períodos y transacciones separados, que deben examinarse por separado en lugar de fusionarse en una sola carga.

En enero de 2017, el regulador financiero de Nueva York ya había impuesto una multa de 425 millones de dólares a Deutsche Bank por una transacción de « mirante ». Según sus conclusiones, aproximadamente 10.000 millones de dólares habían sido transferidos de Rusia mediante compras y ventas de acciones coordinadas entre varios de los lugares del grupo.

El mecanismo consistía en comprar rublos rusos en Moscú y luego vender los mismos valores, por las mismas cantidades y precios, a través de una contraparte relacionada a través de Londres. El vendedor, a menudo situado en una jurisdicción offshore, fue pagado en dólares. The regulator noted the lack of legitimate economic justification and serious gaps in customer knowledge. También impuso un auditor independiente y medidas correctivas.

El nuevo reto es medir lo que ha cambiado después de estas sanciones. Los archivos pueden informar sobre las prácticas de algunos equipos y la resistencia a las reformas. Sin embargo, el establecimiento de responsabilidades adicionales implica identificar nuevos hechos, sus fechas y obligaciones aplicables, sin presentar la multa de 2017 como decisión tomada hoy.

Redes detectadas después de la transferencia de fondos

Entre los nuevos casos descritos, el consorcio cita una investigación interna de 2019 sobre una supuesta red de blanqueo de dinero que vincula a las empresas con Chipre, el Reino Unido, Hong Kong y Ucrania. Los investigadores afirman que se detectaron señales fragmentarias, pero que su reconciliación duró unos tres años. Deutsche Bank respondió que examinó actividades inusuales, presentó los informes necesarios y cooperó con las autoridades.

Otro examen interno, llamado Proyecto Cali, implicó pagos relacionados con el sector del entretenimiento para adultos para mujeres en Colombia. According to the investigation, the bank eventually filed 230 suspicious statements and banned payments from the companies concerned. La institución presenta este examen histórico como fuente de correcciones selectivas y un examen más amplio de los riesgos de su banco corresponsal. Una declaración de sospecha requiere investigación; no constituye una constatación judicial del blanqueo de dinero.

Cuando el reclutamiento sirve relaciones comerciales

La gobernanza no se limita a supervisar las transferencias. Otro precedente es el reclutamiento de familiares de funcionarios públicos extranjeros. En agosto de 2019, la Comisión de Valores e Intercambio de Estados Unidos anunció un acuerdo de más de 16 millones de dólares con Deutsche Bank sobre este tema.

Según las conclusiones del regulador, los empleados habían reclutado familiares de funcionarios en Asia-Pacífico y Rusia para obtener o retener beneficios comerciales y de otro tipo. Estos candidatos estaban fuera del proceso normal de selección. El acuerdo, concertado sin reconocimiento o impugnación de las conclusiones, se refería a registros contables y controles internos. La ESA había tenido en cuenta las correcciones efectuadas y la cooperación del banco.

El problema económico es el de una ventaja privada otorgada para facilitar una relación comercial. El reclutamiento, crédito o beneficio financiero pueden convertirse en instrumentos de la misma dependencia comercial. Precisamente para evitar tales conflictos, los equipos de control deben tener una autoridad independiente de aquellos cuya remuneración depende de los ingresos generados.

Deutsche Bank reclama 7.000 millones de euros en correcciones

En su declaración de 17 de noviembre, Deutsche Bank afirma que los casos referidos se remontan a varios años, a veces casi dos décadas. Indicó que los había examinado, cuando procedía, y trabajaba con los reguladores. Afirma una transformación bajo la dirección de Christian Sewing y asciende a 7.000 millones de euros su inversión directa en sistemas de control entre 2019 y 2025.

El banco también destaca un cambio en su gestión de riesgos y cultura interna. En seguridad informática, dijo que no había encontrado ninguna evidencia de compromiso de su entorno actual o de acceso a datos de cuenta, identificadores de inicio de sesión o datos de pago después de las pruebas con una empresa especializada. Esta declaración se refiere a la seguridad actual; En sí misma no cuestiona el contenido de cada registro histórico.

El costo de la vigilancia se mide antes de la sanción

Los gastos anunciados por Deutsche Bank son un esfuerzo mensurable, pero su eficacia depende de sus resultados: capacidad para conciliar operaciones, lidiar con alertas e interrumpir una relación cuando el riesgo se vuelve excesivo. Para un gran banco internacional, el control no puede reducirse a una sucesión de documentos recogidos cuando se abre una cuenta.

Los precedentes regulatorios muestran por qué. La información puede estar disponible en un servicio sin cambiar el comportamiento de otro. Una alerta se puede cerrar sin entender la red de transacciones. La independencia de control se juzga entonces en el momento en que su conclusión requiere una exención de ingresos. Las revelaciones del 17 de noviembre pusieron esta capacidad de rechazo en primer plano, frente a un banco que asegura que ha convertido la página.

Ejemplo de archivo: Deutsche Bank headquarters in Frankfurt, 1 April 2014. Foto: Kiefer. /Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0Composición y titulación Libnanews, bajo la misma licencia.

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