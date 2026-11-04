Arab Grammar and IA: premiado investigador de USJ

Joëlle Faddoul, director del programa de doctorado del Instituto de Cartas Orientales de la Universidad de San José, fue honrado en el Congreso Internacional de la Lengua Árabe de Dubai. Su estudio SARD propone producir narrativas digitales adaptadas al nivel de los estudiantes para presentar una regla gramática en contexto. El investigador insiste en el control lingüístico y pedagógico de las herramientas generales. Esta distinción reconoce su labor de investigación; La información disponible todavía no proporciona una medición detallada del progreso escolar.

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Joëlle Faddoul, profesor y director del programa de doctorado del Instituto de Cartas Orientales de la Universidad de Saint Joseph de Beirut, se distinguió en Dubai por una investigación que combina la gramática árabe e IA. El Consejo Internacional de la Lengua Arábica fue seleccionado entre quince académicos honrados en el 12o Congreso Internacional de la Lengua Árabe, celebrado del 28 al 30 de octubre de 2026.

Su estudio fue seleccionado de aproximadamente seiscientas contribuciones de más de setenta países. Destaca una propuesta educativa: utilizar la AI general para producir narrativas digitales adaptadas a los estudiantes, manteniendo al mismo tiempo reglas explícitas de lenguaje y educación.

Gramática árabe e IA: a partir de una historia

El trabajo se llama SARD, un modelo inteligente de diseño narrativo árabe. La idea es presentar una regla gramática en una situación contada antes de nombrarla. La narrativa se convierte así en el contexto en el que el alumno encuentra una construcción del idioma.

El investigador describe historias adaptadas al público objetivo. La herramienta no debe simplemente generar un texto de una política general: su producción está enmarcada por requisitos lingüísticos y pedagógicos. Estos requisitos dan al modelo su función educativa.

Faddoul insiste en este punto: la originalidad que defiende radica en el método que enmarca la AI, en lugar de en el mero uso de esta tecnología. En su opinión, la corrección del árabe sigue siendo el primer criterio. La generación automatizada debe utilizarse para aprender el idioma, no para imponer sus formulaciones sin control.

Distinguished Research in Dubai

Faddoul fue el único investigador libanés entre los 15 ganadores. Otros investigadores honrados fueron Egipto, Marruecos, Bahrein, Nigeria, Turquía, China y Polonia.

Este reconocimiento se relaciona con el trabajo académico presentado en un congreso. Sólo esto no es una medida de la eficacia del modelo entre los estudiantes. La información hecha pública no da ningún tamaño de la muestra escolar, ni da una comparación cuantitativa con ningún otro método, ni da resultados detallados de una evaluación de los aprendizajes.

Control de idiomas en el centro de la propuesta

El interés de SARD reside en el lugar dado a la construcción de la narrativa y en el nivel del alumno. Una historia no es sólo un vestido diseñado para hacer una lección más atractiva. En el modelo descrito, se utiliza para revelar el uso gramatical en un contexto previo a su explicación formal.

El trabajo de Joëlle Faddoul contribuye así a una pregunta concreta para la enseñanza: ¿cómo utilizar una herramienta genérica sin abandonar los objetivos del curso o comprobar lo que produce? La distinción recibida en Dubai hace más visible esta propuesta. Su evaluación con los estudiantes sigue siendo un punto a documentar.

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