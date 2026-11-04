Israel: Resultados oficiales dados a Herzog

Isaac Herzog recibió el miércoles 4 de noviembre los resultados oficiales de las elecciones israelíes del 27 de octubre, entregadas por el juez Noam Sohlberg. El presidente debe consultar con las partes antes de nombrar un miembro para formar un gobierno. Ningún bloque tiene la mayoría en el Knesset. La comisión electoral anunció que no había encontrado ninguna prueba que afectara la integridad del proceso electoral como resultado de sus controles. La investigación separada de Shin Bet sobre sospechas de interferencia extranjera sigue abierta. Las recomendaciones oficiales de las delegaciones seguían pendientes.

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Isaac Herzog recibió el miércoles 4 de noviembre los resultados oficiales de las elecciones israelíes el 27 de octubre. El Presidente de la Comisión Electoral Central, el Magistrado Noam Sohlberg, lo entregó en Jerusalén. Este paso precede a las consultas del partido sobre la formación del próximo gobierno. Ninguno de los dos bloques principales tiene la mayoría en el Knesset.

Resultados oficiales: Herzog recibe votación certificada

La remisión marca un cambio concreto en el calendario político. Hasta el miércoles por la mañana, se mantuvo anunciado. Ahora ha tenido lugar, según informes constantes de una agencia de prensa israelí y la prensa. La Presidencia dedicó una emisión oficial a esta ceremonia.

La Comisión había aprobado los resultados por la mañana. El presidente escuchará ahora a las formaciones elegidas antes de nombrar a un diputado para tratar de formar una coalición. Por lo tanto, recibir los resultados no significa que un candidato ya haya obtenido este mandato.

Un control electoral separado de la investigación de Shin Bet

El comité también anunció el miércoles las conclusiones de su control de las operaciones de votación. Afirma que ha examinado las actas de 9.069 oficinas y las reclamaciones recibidas. According to her press release, she did not identify any evidence of an infringement of the integrity of the poll or of a change in its results.

Esta conclusión se refiere a la verificación electoral. No constituye el cierre de la investigación separada de Shin Bet sobre presunta interferencia extranjera. Las acusaciones hechas por Benjamin Netanyahu y sus aliados contra las formaciones árabes siguen siendo impugnadas. No se convierten en hechos establecidos únicamente debido a la existencia de investigaciones.

Consultas antes de seleccionar a un candidato

El equilibrio de poder sigue sin cambios: el bloque Netanyahu tiene 53 asientos, el de Gadi Eisenkot 48. Las formaciones árabes tienen 19. Una mayoría absoluta requiere 61 de los 120 asientos en el Knesset. La adición de grupos opuestos a Netanyahu por sí solo no es un acuerdo gubernamental.

Las consultas presidenciales comenzarán el miércoles con grupos pequeños y continuarán el jueves 5 de noviembre. El calendario anunciado comienza con el sionismo religioso, Shas y Yisrael Beiteinu. El presidente preguntará a las delegaciones que el diputado recomienda formar un gobierno.

La presentación oficial de los poderes presidenciales recuerda que esta designación sigue la consulta de los grupos parlamentarios. El plazo legal durará siete días desde la publicación de los resultados. La recomendación de los partidos y la elección del presidente constituyen así una etapa separada de las negociaciones de la coalición.

El primer designado miembro tiene 28 días para formar un gobierno. El Presidente podrá conceder una prórroga de hasta 14 días adicionales. En esta etapa, quedan por llegar las recomendaciones oficiales de las delegaciones y la decisión de Herzog.

Fuentes y referencias

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