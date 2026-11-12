Arlington: El grupo de Hegseth silenciado

Un guardia de la tumba del soldado desconocido silenciaba a un grupo incluyendo a Pete Hegseth el 11 de noviembre de 2026 en Arlington. La risa precedió a la intervención, después de la ceremonia del Día de los Veteranos. El Pentágono apoyó al soldado, juzgando su recuerdo al decoro apropiado. La evidencia disponible no permite que la risa personal sea atribuida al Secretario de Defensa. La advertencia no lo nombró y dirigió a todos los visitantes presentes cerca del monumento.

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Un soldado que guardaba la tumba del soldado desconocido silenciaba a un grupo incluyendo a Pete Hegseth, miércoles 11 de noviembre de 2026, en el cementerio nacional de Arlington, Virginia. La intervención ocurrió después de la ceremonia del Día de los Veteranos, mientras que el líder del Pentágono y su séquito terminaron una sesión de fotos. Las risas y conversaciones precedieron a la advertencia.

El Pentágono apoyó entonces la intervención militar. Su portavoz, Sean Parnell, sintió que el soldado había recordado las reglas del decoro correctamente y respetuosamente.

En Arlington, un recordatorio para los visitantes

La secuencia fue capturada por el dispositivo de vídeo común a los canales de televisión instalados para la ceremonia. Según registros consistentes, el guardia interrumpió su marcha para dirigirse al grupo dejando la escena. Dijo: « Todos los visitantes deben mantener un ambiente de silencio y respeto. »

La redacción cubre a todos los visitantes. No se llama Pete Hegseth. La evidencia disponible establece la presencia del Secretario de Defensa de Estados Unidos en el grupo, pero no le permite atribuir personalmente la risa que escuchó. Presentar la escena como una reprensión o sanción nominativa contra el ministro iría más allá de los hechos establecidos.

La esposa de Pete Hegseth, Jennifer, y varios de sus colaboradores estaban presentes. La ceremonia conmemorativa también reunió a Donald Trump y al vicepresidente JD Vance. Su participación en la ceremonia no significa que fueran parte del grupo interesado por el silencioso recordatorio.

El Pentágono aprueba la intervención del soldado

En su respuesta, Sean Parnell reafirmó el respeto del secretario y del departamento por los sacrificios del ejército estadounidense. No discute la legitimidad del llamado al orden. Esta reacción oficial distingue el incidente de los comentarios que podrían darle un conflicto entre el centinela y su jerarquía.

El tiempo preciso de intervención no se establece en los temas consultados. El calendario para la publicación de los registros no debe confundirse con el de los hechos.

Un lugar de recuerdo guardado día y noche

Desde 1921, la tumba del soldado desconocido ha sido el hogar de los restos de un miembro militar no identificado de Estados Unidos de la Primera Guerra Mundial. El monumento es un lugar de luto y recuerdo para familias y visitantes.

El guardia permanente, 24 horas al día, se remonta a 1937. Los soldados del 3er Regimiento de Infantería, conocido como « La Guardia Vieja », llevan a cabo esta misión desde 1948. Estas dos fechas se refieren a diferentes etapas: el comienzo de la vigilancia continua, y luego su toma por la unidad actual.

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